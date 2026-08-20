Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    పుత్రదా ఏకాదశి రోజున రాశి ప్రకారం ఈ పూజలు చేయండి.. విష్ణువు అనుగ్రహం పొందండి!

    శ్రావణ పుత్రదా ఏకాదశి శ్రీమహావిష్ణువును ఆరాధించేందుకు పవిత్రమైన రోజుగా భావిస్తారు. ఈ సందర్భంగా రాశుల ఆధారంగా వివిధ పూజా పరిహారాలను ఆచరించాలని జ్యోతిష్య విశ్వాసాలు సూచిస్తున్నాయి. మేషం నుంచి మీనం వరకు ఒక్కో రాశివారు అభిషేకం, మంత్ర జపం, పసుపు పూలు వంటి ప్రత్యేక పూజా విధానాలను చేయవచ్చని చెబుతున్నారు. 

    Published on: Aug 20, 2026, 12:30:42 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    హిందూ సనాతన ధర్మంలో ఏకాదశి వ్రతానికి అత్యంత విశేషమైన స్థానం ఉంది. అందునా శ్రావణ మాసంలో వచ్చే శుక్ల పక్ష ఏకాదశి ప్రత్యేక పురాణ ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ పవిత్రమైన రోజున భక్తిశ్రద్ధలతో శ్రీ మహావిష్ణువును ఆరాధించడం ద్వారా జీవితంలోని సకల సమస్యలు తొలగిపోతాయని విశ్వాసం. రాబోయే ఆగస్టు 23, 2026వa తేదీన శ్రావణ పుత్రదా ఏకాదశి పర్వదినం జరుపుకోనున్నాము.

    పుత్రదా ఏకాదశి రోజున రాశి ప్రకారం ఈ పూజలు చేయండి.. విష్ణువు అనుగ్రహం పొందండి!
    పుత్రదా ఏకాదశి రోజున రాశి ప్రకారం ఈ పూజలు చేయండి.. విష్ణువు అనుగ్రహం పొందండి!

    ఈ శుభ సందర్భంలో శ్రీహరి అనుగ్రహంతో పాటు అష్టైశ్వర్యాలు సిద్ధిచేయడానికి జ్యోతిష్య నిపుణులు కొన్ని ప్రత్యేక పూజా పరిహారాలను సూచించారు. ప్రతి ఒక్కరూ తమ తమ రాశి చక్రానికి అనుగుణంగా ఆచరించాల్సిన సులభమైన పూజా విధానాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

    మేష, వృషభ, మిథున రాశుల వారు చేయాల్సిన పూజలు

    మేష రాశి వారు శ్రావణ పుత్రదా ఏకాదశి రోజున వేకువజామునే తలస్నానం చేసి, శ్రీ మహావిష్ణువు విగ్రహాన్ని లేదా చిత్రపటాన్ని గంగాజలంతో అభిషేకం చేయాలి. అనంతరం స్వామివారికి పసుపు రంగు చందనాన్ని తిలకంగా దిద్దాలి. ఇక వృషభ రాశి వారు భగవంతుని కృపను పొందడానికి "ఓం నమో నారాయణాయ నమః" అనే మంత్రాన్ని భక్తితో జపించాలి. మిథున రాశికి చెందిన జాతకులు శ్రీహరికి ఎంతో ఇష్టమైన శనగపిండి లడ్డూలను నైవేద్యంగా సమర్పిస్తే విశేష ఫలితం ఉంటుంది.

    కర్కాటక, సింహ, కన్య రాశుల వారికి ప్రత్యేక పరిహారాలు

    కర్కాటక రాశి వారు శ్రీహరి అపార కరుణాకటాక్షాలు అందుకోవడానికి పూజా సమయంలో పసుపు రంగు పూలతో స్వామిని అర్చించాలి. సింహ రాశి వారు విష్ణుమూర్తికి బెల్లం ప్రసాదంగా సమర్పించి, పంచామృతాలతో అభిషేకం చేయడం శ్రేయస్కరం. కన్య రాశి జాతకులు ఈ పవిత్ర రోజున భగవంతునికి పసుపు చందనం అద్ది పూజించడం ద్వారా అనుకున్న పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి.

    తుల, వృశ్చిక, ధనుస్సు రాశుల వారు పాటించాల్సిన నియమాలు

    తుల రాశి వారు ఏకాదశి నాడు స్వచ్ఛమైన పాలు, గంగాజలంతో శ్రీ మహావిష్ణువుకు అభిషేకం చేసి విధి విధానంగా పూజించాలి. వృశ్చిక రాశి వారు పెరుగు, తేనెతో అభిషేకం జరిపించి, "ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ నమః" మంత్రాన్ని నిష్టతో జపించాలి. ధనుస్సు రాశికి చెందిన భక్తులు శ్రీహరికి పసుపు రంగు వస్త్రాలు మరియు పసుపు రంగు పుష్పాలను సమర్పించి ప్రార్థించాలి.

    మకర, కుంభ, మీన రాశుల వారికి అదృష్ట మార్గాలు

    మకర రాశి వారు ఈ శుభదినాన విష్ణుమూర్తి ఆశీస్సులు పొందేందుకు క్రమం తప్పకుండా 'శ్రీ విష్ణు చాలీసా' పఠించాలి. కుంభ రాశి వారు భగవానునికి బెల్లం, శనగపప్పు నైవేద్యంగా సమర్పించడంతో పాటు పసుపు కొమ్ములను పూజలో ఉంచాలి. ఇక మీన రాశి వారు "ఓం విష్ణువే నమః" మంత్రాన్ని మనసారా జపించడం ద్వారా సకల శుభాలు కలుగుతాయి. ఈ చిన్నపాటి పరిహారాలను ఆచరించడం ద్వారా భగవంతుని అనుగ్రహం లభిస్తుంది.

    నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    recommendedIcon
    Home/Rasi Phalalu/పుత్రదా ఏకాదశి రోజున రాశి ప్రకారం ఈ పూజలు చేయండి.. విష్ణువు అనుగ్రహం పొందండి!
    Home/Rasi Phalalu/పుత్రదా ఏకాదశి రోజున రాశి ప్రకారం ఈ పూజలు చేయండి.. విష్ణువు అనుగ్రహం పొందండి!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes