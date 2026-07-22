రాహు - కేతు సంచారం 2026 : ఈ 6 రాశులకు ఇక సువర్ణయుగమే - మీ రాశి ఉందో లేదో చూసుకోండి!
రాహువు, కేతువుల నక్షత్ర సంచారంలో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి. ఈ గ్రహాల గోచారంతో 6 రాశుల వారికి ఆర్థిక పురోగతి, ఉద్యోగ లాభాలు కలగనున్నాయని ప్రముఖ జ్యోతిష్య పండితులు వెల్లడించారు.
జ్యోతిషశాస్త్రంలో రాహువు, కేతువులను అత్యంత ప్రభావవంతమైన, అంతుచిక్కని ఛాయాగ్రహాలుగా భావిస్తారు. ఈ రెండు గ్రహాలు ఎల్లప్పుడూ వక్రమార్గంలోనే (రివర్స్ మోషన్) సంచరిస్తాయి. 2026లో రాహు, కేతువుల నక్షత్ర పరివర్తనం కారణంగా ద్వాదశ రాశుల జీవితాల్లో గణనీయమైన మార్పులు రాబోతున్నాయి.
ప్రస్తుతం శని దేవుడి స్వక్షేత్రమైన కుంభరాశిలో రాహువు, సూర్యుని రాశి అయిన సింహరాశిలో కేతువు విరాజిల్లుతున్నారు. రాహువు శతాభిషా నక్షత్రంలోనూ, కేతువు మఖ నక్షత్రంలోనూ ప్రయాణిస్తున్నారు.
హిందూ పంచాంగ గణనాల ప్రకారం…. 2026 ఆగస్టు 2న రాహువు ధనిష్ట నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నారు. మరోవైపు కేతు గ్రహం 2026 నవంబర్ 25 వరకు మాఘ నక్షత్రంలోనే కొనసాగనుంది. ఈ నక్షత్ర సంచారం మేష రాశి మొదలుకొని మీన రాశి వరకు సర్వమానవాళిపై తన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.
"రాహువు ధనిష్ట నక్షత్రంలోకి మారడం వల్ల మేష, కన్య, ధనుస్సు రాశుల వారికి విశేషమైన అనుకూల ఫలితాలు అందుతాయి. అలాగే మఖ నక్షత్రంలో కేతువు సంచారం వల్ల మేష, సింహ, వృశ్చిక, కుంభ రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలు సిద్ధిస్తాయి," అని ప్రముఖ జ్యోతిష్య పండితులు నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ్ స్పష్టం చేశారు. గ్రహాల అనుగ్రహంతో లబ్ధి పొందే రాశుల వివరాలు కింది విధంగా ఉన్నాయి….
మేష రాశి :
ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న మేష రాశి వారికి ఇకపై మంచి రోజులు ప్రారంభం కానున్నాయి. వ్యాపార రంగంలో మీరు వేసే ప్రణాళికలు ఆశించిన విజయాన్ని అందిస్తాయి. నిరుద్యోగులు, ఉద్యోగులకు సహోద్యోగుల నుంచి తగిన గౌరవ మర్యాదలు దక్కుతాయి.
కన్యా రాశి :
న్యాయపరమైన వివాదాలు, కోర్టు కేసుల్లో చిక్కుకున్న కన్యా రాశి వారికి తీపి కబురు అందే అవకాశం ఉంది. రాహువు సంచారంతో ఆర్థిక సమస్యలు ఒక్కటొక్కటిగా తొలగిపోతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా సమయాన్ని గడుపుతారు.
ధనుస్సు రాశి :
వ్యాపారస్తులకు నూతన ఆదాయ మార్గాలు సుగమమవుతాయి. లాభసాటి పెట్టుబడులకు ఇది అనుకూల సమయం. ప్రేమ జీవితంలో చిన్నపాటి గందరగోళం ఏర్పడే సూచనలు ఉన్నందున, పిల్లలు మరియు జీవిత భాగస్వామితో సమయం గడపడం శ్రేయస్కరం.
సింహ రాశి :
వ్యాపారంలో పెట్టిన పెట్టుబడులు మంచి లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి. ఉద్యోగస్తుల శ్రమకు తగిన గుర్తింపు లభించి, వృత్తిపరమైన ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది. నిలిచిపోయిన ధనం చేతికి అందుతుంది. అయితే ఆరోగ్యం పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి, ముఖ్యంగా బయటి ఆహారం తినడం తగ్గించాలి.
వృశ్చిక రాశి :
ఆర్థికపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు భాగస్వామి సలహాలు స్వీకరించడం మంచిది. ఉద్యోగంలో నూతన అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. తల్లిగారితో ఆత్మీయంగా సమయం గడపడం మనశ్శాంతిని ఇస్తుంది. ఆరోగ్య విషయంలో కొద్దిపాటి జాగ్రత్తలు అవసరం.
కుంభ రాశి :
కుంభ రాశి వారి గృహంలో సంతోషం, సమృద్ధి వెల్లివిరుస్తాయి. వ్యాపారంలో ఎదురయ్యే చిన్నపాటి ప్రతిబంధకాలను సునాయాసంగా అధిగమిస్తారు. దీర్ఘకాలంగా మొండిబాకీలుగా మారిన డబ్బు తిరిగి మీ చేతికి చేరుతుంది. ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరిగే అవకాశం ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More