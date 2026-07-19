Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in
    HomeNext

    గురు గోచారం ప్రభావం.. మేషం నుంచి మకరం వరకు ఎవరికెంత అదృష్టం? ఆస్తి, ధనం, గౌరవం పొందే రాశులివే!

    జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత శుభప్రదమైన గ్రహ గోచారాల్లో ఒకటైన గురుడు జూలై 19, 2026 రాత్రి పుష్య నక్షత్రం మూడవ పాదంలోకి ప్రవేశించనున్నారు. శని అధిపత్యంలోని ఈ నక్షత్రంలో గురుడి సంచారం వల్ల శక్తివంతమైన శుభ ఫలితాలు ఏర్పడతాయని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. 

    Published on: Jul 19, 2026, 09:38:51 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత కీలకమైన గ్రహ మార్పులలో ‘గురు గోచారం’ ఒకటి. ధన కారకుడైన గురుడు తన స్థానాన్ని మార్చుకుంటూ, శుభ ఫలితాలను ప్రసాదిస్తాడు. తాజాగా గురుడు శని ఆధిపత్యం వహించే పుష్య నక్షత్రంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నారు. ఈ పరిణామం అదృష్టాన్ని మోసుకొచ్చే యోగంగా మారుతోంది.

    గురు గోచారం ప్రభావం.. మేషం నుంచి మకరం వరకు ఎవరికెంత అదృష్టం? ఆస్తి, ధనం, గౌరవం పొందే రాశులివే!
    గురు గోచారం ప్రభావం.. మేషం నుంచి మకరం వరకు ఎవరికెంత అదృష్టం? ఆస్తి, ధనం, గౌరవం పొందే రాశులివే!

    గ్రహ స్థితి మరియు పుష్య నక్షత్ర ప్రాముఖ్యత

    గ్రహాల రాకుమారుడైన గురుడు ప్రస్తుతం కర్కాటక రాశిలో సంచరిస్తున్నారు. అయితే, జూలై 19, 2026 రాత్రి 9:43 గంటలకు గురుడు పుష్య నక్షత్రం మూడవ పాదంలోకి ప్రవేశిస్తున్నారు. సాధారణంగా పుష్య నక్షత్రానికి శని దేవుడు అధిపతి. అంటే, దేవగురువు అయిన బృహస్పతి, కర్మ ఫలదాత శని నక్షత్రంలో సంచరించడం వల్ల ఫలితాలు అత్యంత శక్తివంతంగా ఉంటాయి. ఈ అరుదైన కలయిక ఏయే రాశుల వారికి అదృష్టాన్ని తీసుకురానుందో ఇప్పుడు చూద్దాం.

    అదృష్టాన్ని సొంతం చేసుకోబోతున్న రాశులు

    1. కన్యా రాశి (Virgo)

    కన్యా రాశి వారికి ఈ గోచారం సువర్ణావకాశాలను తెస్తోంది. మీరు తలపెట్టిన ప్రతి పనిలోనూ ఆటంకాలు తొలగి విజయం లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా ఇది మీకు అద్భుతమైన సమయం. ముఖ్యంగా ఉద్యోగస్తులకు కెరీర్‌లో కొత్త బాధ్యతలు దక్కడంతో పాటు, అదనపు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆదాయ వనరులు పెరగడం వల్ల ఆర్థిక స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది.

    2. మేష రాశి (Aries)

    మేష రాశి జాతకుల కష్టానికి తగ్గ ప్రతిఫలం లభించే సమయం ఆసన్నమైంది. మీరు ఆఫీసులో చేస్తున్న కృషిని ఉన్నతాధికారులు గుర్తిస్తారు. అకస్మాత్తుగా ధన లాభం పొందే అవకాశం ఉంది. పాత బాకీలు వసూలు కావడం లేదా పెట్టుబడుల నుండి లాభాలు రావడంతో మీ ఉత్సాహం రెట్టింపు అవుతుంది.

    3. మకర రాశి (Capricorn)

    శని నక్షత్రంలో గురు సంచారం మకర రాశి వారికి ఊరటనిచ్చే అంశం. కుటుంబంలో నెలకొన్న సమస్యలు తొలగిపోయి, సుఖ సంతోషాలు వెల్లివిరిస్తాయి. చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు ఇప్పుడు వేగవంతం అవుతాయి. శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది. మీ కుటుంబ ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది.

    4. కర్కాటక రాశి (Cancer)

    సొంత రాశిలోనే గురుడు ఉండగా, పుష్య నక్షత్రంలోకి రావడం కర్కాటక రాశి వారికి లాభదాయకం. మీరు సొంతంగా ఆస్తి లేదా వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. సమాజంలో మీ హోదా పెరుగుతుంది. మీ ప్రతిభకు తగిన ప్రశంసలు దక్కుతాయి. అంతేకాకుండా, మీ వైవాహిక జీవితంలో కొత్త ఉత్సాహం, సంతోషం నిండుతాయి.

    నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    recommendedIcon
    Home/Rasi Phalalu/గురు గోచారం ప్రభావం.. మేషం నుంచి మకరం వరకు ఎవరికెంత అదృష్టం? ఆస్తి, ధనం, గౌరవం పొందే రాశులివే!
    Home/Rasi Phalalu/గురు గోచారం ప్రభావం.. మేషం నుంచి మకరం వరకు ఎవరికెంత అదృష్టం? ఆస్తి, ధనం, గౌరవం పొందే రాశులివే!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes