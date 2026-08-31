రాజయోగంతో డబ్బు వర్షం.. సెప్టెంబర్ 1 నుంచి ఈ 4 రాశులకు ఊహించని లాభాలు
వైదిక జ్యోతిష్యం ప్రకారం సెప్టెంబర్ 1 నుంచి కుజుడు–బుధుడి కలయికతో ‘లాభ-దృష్టి రాజయోగం’ ఏర్పడనుందని ఈ కథనం చెబుతోంది. దీనిని ‘త్రిఏకాదశ రాజయోగం’గా కూడా పేర్కొంటూ, ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక రంగాల్లో కొన్ని రాశుల వారికి అనుకూల ఫలితాలు కలగవచ్చని తెలిపింది.
వైదిక జ్యోతిషశాస్త్రంలో సెప్టెంబర్ 1 నుంచి శక్తివంతమైన 'లాభ-దృష్టి రాజయోగం' ఏర్పడనుంది. కుజ, బుధ గ్రహాల కలయిక వల్ల మేషం, మిథునం సహా 4 రాశుల వారి జీవితంలో ఎలాంటి అద్భుతమైన మార్పులు రానున్నాయో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
వైదిక జ్యోతిషశాస్త్రంలో ఎప్పుడైతే రెండు శక్తివంతమైన గ్రహాలు ప్రత్యేక స్థానంలో కలుస్తాయో, అప్పుడు మానవ జీవితాలపై, దేశ ప్రపంచ పరిస్థితులపై దాని ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. సరిగ్గా అలాంటిది సెప్టెంబర్ 1 నుంచి ఆవిష్కృతం కాబోతోంది. జ్యోతిష గణనల ప్రకారం, నేటి నుంచి సరిగ్గా రెండు రోజుల తర్వాత సాహసానికి ప్రతీక అయిన కుజుడు (అంగారకుడు), వాక్చాతుర్యం మరియు వ్యాపారానికి కారకుడైన బుధుడు కలయికతో 'లాభ-దృష్టి రాజయోగం' ఏర్పడనుంది.
జ్యోతిష్య పండితులు ఈ అరుదైన సంయోగాన్ని 'త్రిఏకాదశ రాజయోగం' అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ యోగం ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారికి ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో ఊహించని లాభాలు దక్కనున్నాయి. ఆర్థికాంశాల్లో ఎదురవుతున్న అడ్డంకులు తొలగిపోయి, జీవితం కొత్త మలుపు తిరగనుంది. మరి ఈ రాజయోగం వల్ల ఏయే రాశులు అదృష్టాన్ని పొందుతున్నాయో పరిశీలిద్దాం.
మేష రాశి
సెప్టెంబర్ 1 నుంచి మేష రాశి వారికి నిజంగానే స్వర్ణయుగం ప్రారంభం కానుంది. ఈ రాజయోగం అందించే పూర్తి ఫలితాలను ఈ రాశివారు అనుభవించబోతున్నారు. రాబడికి కొత్త మార్గాలు తెరుచుకోవడంతో ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలో కంటే ఎంతో పటిష్టంగా మారుతుంది. ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతి లేదా జీతం పెరిగే శుభవార్తలు అందుతాయి. పరిస్థితులన్నీ మీకు అనుకూలంగా మారుతాయి. ఎవరికైనా అప్పుగా ఇచ్చిన డబ్బు తిరిగి చేతికి అందుతుంది. గతంలో చేసిన పెట్టుబడులు మంచి లాభాలను ఆర్జించి పెడతాయి. మొత్తంగా ఆర్థిక స్థిరత్వం మీ మిగతా పనులన్నింటినీ గాడిలో పెడుతుంది.
మిథున రాశి
కుజ, బుధుల కలయిక మిథున రాశి వారికి కూడా లాభాల వర్షం కురిపించనుంది. ఈ గ్రహాల కలయిక ప్రభావం మొదటి రోజు నుంచే మీ జీవితంలో సానుకూల మార్పులను తీసుకొస్తుంది. కార్యాలయంలో మీ పనితీరుకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. పైఅధికారులు మీ ప్రతిభను మెచ్చుకుంటారు. కుటుంబంలో ఎప్పట్నుంచో అపరిష్కృతంగా ఉన్న సమస్యలు సమసిపోతాయి. ఆస్తికి సంబంధించిన వివాదాలు పరిష్కార దిశగా అడుగులు వేస్తాయి. ఇంట్లో ఆనందోత్సాహాలు వెల్లివిరుస్తాయి, ఇది మీ మనస్సుకు ఎంతో ప్రశాంతతను ఇస్తుంది. సెప్టెంబర్ 1 తర్వాత ప్రతి రంగంలోనూ పురోగతి కనిపిస్తుంది.
సింహ రాశి
సూర్య భగవానుడి అధీపత్యంలో నడిచే సింహ రాశి వారికి ఈ లాభ-దృష్టి రాజయోగం అత్యంత అనుకూలమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. రాబోయే రోజుల్లో మీ ఆర్థిక స్థితి మరింత బలపడుతుంది. కొత్తగా పెట్టుబడులు పెట్టాలని ఆలోచిస్తున్న వారికి ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఈ కాలంలో మీరు తీసుకునే ప్రతి కీలక నిర్ణయం సరైన దిశలో సాగుతుంది. మీరు పడిన కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కే సమయం ఆసన్నమైంది.
తులా రాశి
తులా రాశి వారికి కుజ-బుధుల ఈ రాజయోగం సంపాదనకు సరికొత్త అవకాశాలను తెస్తుంది. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి ఈ కాలం లాభాల పంట పండిస్తుంది. భవిష్యత్తులో దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలను అందించే భారీ ఒప్పందాలు కుదురుతాయి. ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి సెప్టెంబర్ 1 తర్వాత ఎప్పుడైనా మంచి ఆఫర్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. చాలాకాలంగా రావాల్సిన నిలిచిపోయిన డబ్బును తిరిగి పొందుతారు. భౌతిక సుఖసౌకర్యాలు పెరుగుతాయి. జీవితం మరింత సుఖమయంగా మారుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More