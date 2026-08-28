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రాఖీ మూడు ముళ్లకు ఇంత ప్రాధాన్యత ఉందా? పెద్దలు చెప్పిన విషయాలు!

రక్షా బంధన్ సందర్భంగా సోదరుడి చేతికి రాఖీ కట్టేటప్పుడు మూడు ముళ్లు వేయడం వెనుక ఆధ్యాత్మిక ప్రాధాన్యత ఉందని సంప్రదాయాలు చెబుతున్నాయి. ఈ మూడు ముళ్లను త్రిమూర్తులైన బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరుల ప్రతీకలుగా భావిస్తారు.

Published on: Aug 28, 2026, 11:01:14 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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అన్నాచెల్లెళ్ల ఆప్యాయతలను చాటిచెప్పే శ్రావణ పౌర్ణమి వేడుకలు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అత్యంత వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. సరిగ్గా ఇదే రోజున అక్కచెల్లెళ్లు తమ అన్నదమ్ముల చేతికి రాఖీ కట్టి, వారి జీవితాంతం రక్షణగా ఉండాలని కోరుకుంటారు. అయితే రాఖీ కట్టే సమయంలో చాలా మందికి ఒక సందేహం వస్తుంటుంది. రక్షాసూత్రానికి సరిగ్గా మూడు ముళ్లు మాత్రమే ఎందుకు వేయాలి? కేవలం ఆచారమా లేక దీని వెనుక ఏదైనా బలమైన కారణం ఉందా అనే విషయాలపై ఆసక్తికరమైన ఆధ్యాత్మిక విశషాలు ఉన్నాయి.

రాఖీ మూడు ముళ్లకు ఇంత ప్రాధాన్యత ఉందా? పెద్దలు చెప్పిన విషయాలు! (AI)
రాఖీ మూడు ముళ్లకు ఇంత ప్రాధాన్యత ఉందా? పెద్దలు చెప్పిన విషయాలు! (AI)

మన సనాతన ధర్మంలో ప్రతి సంప్రదాయం వెనుక ఒక స్పష్టమైన శాస్త్రం ఉంటుంది. రాఖీకి వేసే మూడు ముళ్లు కేవలం అలంకరణ కాదు, అవి సాక్షాత్తూ త్రిమూర్తులైన బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరుల ప్రతీకలుగా పెద్దలు చెబుతారు. "త్రిదేవ రక్ష కుర్వన్తు సర్వతు" అనే వేద మంత్రం ఆధారంగా ఈ ఆచారం తరతరాలుగా వస్తోంది. ఈ మూడు ముళ్లు అన్నాచెల్లెళ్ల అనుబంధాన్ని మరింత బలపరచడంతో పాటు సోదరుడికి సంపూర్ణ ఆయురారోగ్యాలను ప్రసాదిస్తాయని నమ్ముతారు.

మొదటి ముడి: బ్రహ్మ దేవుని ప్రతీక - ఆయురారోగ్యాలు

రాఖీ కట్టేటప్పుడు వేసే మొదటి ముడిని సృష్టికర్త అయిన బ్రహ్మదేవుడికి ప్రతీకగా భావిస్తారు. బ్రహ్మ సృష్టికి మూలం కనుక, ఈ మొదటి ముడి సోదరుడి దీర్ఘకాలిక ఆయుష్షును, మంచి ఆరోగ్యాన్ని కాంక్షిస్తూ వేస్తారు. సోదరుడు నిండు నూరేళ్లు ఆరోగ్యంగా జీవించాలని, ఆయన జీవితానికి పటిష్టమైన పునాది పడాలని కోరుకుంటూ సోదరి ఈ ముడి వేస్తుంది. కుటుంబంలో అన్నదమ్ముల ఉనికి ఎప్పుడూ సురక్షితంగా ఉండాలనే సదుద్దేశం ఇందులో దాగి ఉంటుంది.

రెండవ ముడి: శ్రీ మహావిష్ణువు ప్రతీక - సిరిసంపదలు

రెండో ముడిని జగత్ రక్షకుడైన శ్రీ మహావిష్ణువుకు ప్రతీకగా చెబుతారు. విష్ణుమూర్తి పాలనా శక్తికి, సంపదకు అధిపతి. సోదరుడి జీవితంలో ఎటువంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులు రాకుండా, ఎల్లప్పుడూ సిరిసంపదలు వర్ధిల్లాలని కోరుకుంటూ ఈ ముడి వేస్తారు. విష్ణువు కృపతో అన్నగారి వ్యాపారం లేదా ఉద్యోగంలో స్థిరత్వం లభిస్తుందని, ఇంటా బయటా సుఖశాంతులు వెల్లివిరుస్తాయని నమ్ముతారు. ఈ ముడి అన్నాచెల్లెళ్ల మధ్య బంధాన్ని మరింత దృఢం చేస్తుంది.

మూడవ ముడి: పరమశివుడి ప్రతీక - మానసిక ప్రశాంతత

చివరిదైన మూడో ముడి లయకారకుడు, పరమ శివుడితో ముడిపడి ఉంటుంది. శివుడు ప్రశాంతతకు, అలాగే దుష్ట శక్తులను సంహరించే శక్తికి ప్రతీక. సోదరుడి మనస్సు ఎప్పుడూ ప్రశాంతంగా ఉండాలని, ఎలాంటి మానసిక ఒత్తిళ్లు లేకుండా శత్రువుల నుంచి, చెడు శక్తుల నుంచి రక్షణ లభించాలని కోరుకుంటూ ఈ ముడి వేస్తారు. ఇలా త్రిమూర్తుల ఆశీస్సులతో కూడిన ఈ మూడు ముళ్లు సోదరుడికి ఆయువు, ఐశ్వర్యం, రక్షణను అందించే చక్రంలా పనిచేస్తాయి.

రాఖీ కట్టే సమయంలో పాటించాల్సిన నియమాలు

ఈ పవిత్రమైన పండుగ రోజు కేవలం రాఖీ కట్టడమే కాకుండా కొన్ని నియమాలను పాటించడం వల్ల పూర్తి ఫలితం దక్కుతుంది. రాఖీని ఎప్పుడూ మంచి ముహూర్తంలోనే కట్టాలి, భద్ర కాలంలో కట్టకూడదు. నలుపు రంగు దుస్తులు ధరించడం శ్రేయస్కరం కాదు, ఎందుకంటే ఇది ప్రతికూల శక్తిని ఆకర్షిస్తుంది. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం సోదరుడు తూర్పు లేదా ఉత్తర దిశ వైపు కూర్చోవడం చాలా శుభప్రదం. సోదరి పశ్చిమ లేదా దక్షిణ దిశలో ఉండవచ్చు. రాఖీ కట్టే వేళ మనసులో ఎలాంటి చెడు భావాలు లేకుండా కేవలం సోదరుడి మంచి కోరుకుంటూ పవిత్ర మనసుతో ఈ వేడుకను జరుపుకోవాలి.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/రాఖీ మూడు ముళ్లకు ఇంత ప్రాధాన్యత ఉందా? పెద్దలు చెప్పిన విషయాలు!
Home/Rasi Phalalu/రాఖీ మూడు ముళ్లకు ఇంత ప్రాధాన్యత ఉందా? పెద్దలు చెప్పిన విషయాలు!
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