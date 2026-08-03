బ్రహ్మ ముహూర్తం ఎందుకు అంత పవిత్రం? ఈ సమయంలో పూజ చేస్తే కలిగే అద్భుత ప్రయోజనాలు!
సనాతన ధర్మంలో బ్రహ్మ ముహూర్తాన్ని అత్యంత పవిత్రమైన సమయంగా భావిస్తారు. సూర్యోదయానికి సుమారు 48 నిమిషాల ముందు ప్రారంభమయ్యే ఈ సమయంలో నిద్రలేచి పూజ, జపం, ధ్యానం, యోగా, అధ్యయనం చేయడం వల్ల ఆరోగ్యం, ఏకాగ్రత, మానసిక ప్రశాంతత, ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదల కలుగుతాయని వేదాలు, పురాణాలు పేర్కొంటున్నాయి.
బ్రహ్మ ముహూర్తంలో నిద్ర లేవాలని ఎందుకు పండితులు, పెద్దలు చెబుతుంటారు? బ్రహ్మ ముహూర్తం విశిష్టత గురించి, బ్రహ్మ ముహూర్తంలో పూజ చేయడం వల్ల కలిగే అద్భుత ప్రయోజనాల గురించి తెలుసుకుందాం.
మన సనాతన ధర్మంలో బ్రహ్మ ముహూర్తాన్ని చాలా పవిత్రమైన కాలంగా భావిస్తారు. బ్రహ్మ ముహూర్తం సమయంలో నిద్ర లేవడం వల్ల అనేక ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అలాగే ఆ సమయంలో దేవుడిని ప్రార్థించడం, యోగా చేయడం వంటివి చేస్తే కూడా మంచి ఫలితాలు కలుగుతాయని చెబుతారు.
ఆరోగ్యానికి, ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదల
బ్రహ్మ ముహూర్తంలో చదువుకుంటే చాలా మంచిదని వేదాలు, పురాణాలు చెబుతున్నాయి. బ్రహ్మ ముహూర్తంలో నిద్ర లేస్తే ఆరోగ్యానికి, ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదలకు ఎంతో మేలు జరుగుతుందని, చాలా విధాలుగా ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని చెప్పవచ్చు.
బ్రహ్మ ముహూర్తంలో ఎందుకు నిద్ర లేవాలి?
మనుషులు ఆ సమయంలో పూజలు ఎందుకు చేస్తారు? అవి ఎందుకు ప్రత్యేకమైనవి? అసలు బ్రహ్మ ముహూర్తం అంటే ఏమిటనే విషయానికి వస్తే, సూర్యోదయానికి 48 నిమిషాల ముందు ప్రారంభమయ్యే సమయాన్ని బ్రహ్మ ముహూర్తం అంటారు.
ఈ సమయంలో కొన్ని పనులు చేయడం వల్ల అద్భుత ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. కొన్ని గ్రంథాల ప్రకారం, రాత్రి చివరి యామంలోని చివరి భాగాన్ని కూడా బ్రహ్మ ముహూర్తంగా చెబుతారు. బ్రహ్మ ముహూర్తంలో ప్రకృతి నిశ్శబ్దంగా, ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. మనసు కూడా ఎంతో హాయిగా ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక సాధనకు ఇది చాలా చక్కటి సమయం.
విద్యార్థులు బ్రహ్మ ముహూర్తంలో ఏం చేయాలి?
బ్రహ్మ ముహూర్తంలో విద్యార్థులు నిద్రలేచి చదువుకుంటే ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది. చదివిన విషయాలు బాగా గుర్తుంటాయి. ఎక్కువ కాలం పాటు మర్చిపోకుండా ఉండడానికి వీలవుతుంది. ప్రశాంతమైన వాతావరణం వల్ల మనసు కూడా ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉండి, చదువుపై పూర్తిగా దృష్టి పెట్టవచ్చు. అందుకే గురువులు కూడా తెల్లవారుజామున చదువుకోవాలని చెబుతుంటారు.
బ్రహ్మ ముహూర్తంలో పూజ చేస్తే ఏమవుతుంది?
పురాణాలు, వేదాల ప్రకారం చూసినట్లయితే, బ్రహ్మ ముహూర్తంలో పూజలు చేయడం వల్ల చాలా విధాలుగా ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఆ సమయంలో జపం, ధ్యానం, మంత్రసాధన వంటివి చేయడం వల్ల వాటిని ఏకాగ్రతతో పూర్తి చేయవచ్చు. మనసు ప్రశాంతంగా, ఏకాగ్రతతో ఉండడం వల్ల భగవంతుడిపై ధ్యాసను సులభంగా కేంద్రీకరించడానికి వీలవుతుంది. ఆ సమయంలో ఈ ఆధ్యాత్మిక సాధనలను పాటిస్తే భక్తి పెరగడంతో పాటు ఆధ్యాత్మిక శక్తిని కూడా పెంపొందించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది.
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- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More