రమా ఏకాదశి 2026: వ్రతం ఎప్పుడు చేయాలి? పూజా ముహూర్తాలతో పాటు పూర్తి వివరాలు!
హిందూ సంప్రదాయంలో దీపావళికి ముందు వచ్చే రమా ఏకాదశికి ఎంతో ఆధ్యాత్మిక ప్రాధాన్యత ఉంది. ఆశ్వయుజ కృష్ణ పక్షంలో వచ్చే ఈ ఏకాదశిని భక్తులు అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో ఆచరిస్తారు. 2026లో ఏకాదశి తిథి రెండు రోజులు ఉండటంతో వ్రత తేదీపై సందిగ్ధత నెలకొంది.
హిందూ సనాతన ధర్మంలో దీపావళి పర్వదినానికి ముందు వచ్చే ఏకాదశికి అత్యంత విశిష్టత ఉంది. ఆశ్వయుజ కృష్ణ పక్షంలో వచ్చే ఈ ఏకాదశిని 'రమా ఏకాదశి'గా భక్తులు అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో ఆచరిస్తారు. అయితే ఈ ఏడాది ఏకాదశి తిథి రెండు రోజుల పాటు రావడం వల్ల భక్తుల్లో వ్రత తేదీపై కొంత గందరగోళం నెలకొంది.
హిందూ పంచాంగం ప్రకారం.. ఆశ్వయుజ కృష్ణ పక్ష ఏకాదశి తిథి నవంబర్ 4, 2026 ఉదయం 11:03 గంటలకు ప్రారంభమై, నవంబర్ 5 ఉదయం 10:35 గంటలకు ముగుస్తుంది. తిథి రెండు రోజుల్లో వ్యాపించి ఉండటంతో కొందరు నవంబర్ 4న అని, మరి కొందరు నవంబర్ 5న వ్రతం చేయాలని చర్చిస్తున్నారు. అయితే సనాతన ధర్మ సంప్రదాయాల ప్రకారం పండుగలు, వ్రతాలను నిర్ణయించడంలో 'ఉదయ తిథి'కి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంటుందని పండితులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
నవంబర్ 5న రమా ఏకాదశి ఎందుకు?
సూర్యోదయ సమయంలో ఏ తిధి అయితే ఉంటుందో, ఆ రోజంతా ఆ తిథి వర్తిస్తుందని శాస్త్ర వచనం. నవంబర్ 4న సూర్యోదయ సమయంలో ఏకాదశి తిథి లేదు. అదే నవంబర్ 5న సూర్యోదయ వేళకు ఏకాదశి తిథి విధిగా లభిస్తోంది. అందుకే ఉదయ తిధి ప్రకారం రమా ఏకాదశి వ్రతాన్ని నవంబర్ 5, 2026 గురువారం రోజే ఆచరించాలని పండితులు తేల్చిచెప్పారు. ఈ వ్రత విరమణ మరుసటి రోజు అంటే నవంబర్ 6న చేయాల్సి ఉంటుంది.
రమా ఏకాదశి పూజా ముహూర్తాలు
ఈ పవిత్రమైన రోజున భక్తులు భగవంతుని ఆరాధనకు అనువైన సమయాలను పరిశీలిస్తే..
బ్రహ్మ ముహూర్తం: ఉదయం 05:00 గంటల నుంచి ఉదయం 05:48 గంటల వరకు.
అభిజిత్ ముహూర్తం: ఉదయం 11:43 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12:26 గంటల వరకు.
గోధూళి ముహూర్తం: సాయంత్రం 05:33 గంటల నుంచి సాయంత్రం 05:59 గంటల వరకు.
వ్రత పారణ సమయం
రమా ఏకాదశి వ్రత విరమణను నవంబర్ 6, 2026 శుక్రవారం రోజున చేయాలి. ఉదయం 06:37 గంటల నుంచి ఉదయం 08:48 గంటల మధ్యలో వ్రత విరమణ పూర్తి చేయడం అత్యంత శ్రేయస్కరం. ద్వాదశి తిథి ముగిసేలోపు వ్రతం విరమించాలని, లేనిపక్షంలో ధర్మ శాస్త్రాల ప్రకారం ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయని పండితులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
రమా ఏకాదశి విశిష్టత.. పూజాఫలం
'రమా' అంటే సాక్షాత్తు లక్ష్మీదేవి అని అర్థం. ఈ ప్రత్యేకమైన రోజున జగద్రక్షకుడు శ్రీమహావిష్ణువుతో పాటు మహాలక్ష్మిని పూజించడం వల్ల గృహంలో సిరి సంపదలు వెల్లివిరుస్తాయి.
దరిద్ర బాధలు తొలగిపోయి అష్టైశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం. ఈ ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించిన వారికి అశ్వమేధ యాగం చేసినంతటి పుణ్యఫలం దక్కుతుందని పురాణాలు పేర్కొంటున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More