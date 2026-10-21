శుక్రుడి నక్షత్ర మార్పు: ఈ 8 రాశుల వారికి అప్పుల బాధలు దూరం, జేబులో క్యాష్ వర్షం!
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శుక్రుడిని సంపద, విలాసాలు, ప్రేమ, కళలకు కారకుడిగా భావిస్తారు. ప్రస్తుతం తులా రాశిలో సంచరిస్తున్న శుక్రుడు మాలవ్య రాజయోగాన్ని కలిగిస్తున్నట్లు జ్యోతిష్య అంచనాలు చెబుతున్నాయి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శుక్ర భగవానుడికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. సంపద, విలాసాలు, ప్రేమ, కళలకు కారకుడిగా భావించే శుక్రుడి సంచారంలో వచ్చే ప్రతి చిన్న మార్పు కూడా మానవ జీవితాలపై, ముఖ్యంగా 12 రాశుల వారి ఆర్థిక స్థితిగతులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది.
ప్రస్తుతం తులా రాశిలో సంచరిస్తున్న శుక్రుడు అత్యంత శక్తివంతమైన 'మాలవ్య రాజయోగం' కలుగజేస్తున్నారు. హిందూ పంచాంగం ప్రకారం, రాబోయే కొన్ని రోజుల్లో శుక్రుడు తన నక్షత్రాన్ని మార్చుకుని కుజుడి ఆధిపత్యం ఉన్న చిత్తా నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నారు.
డిసెంబర్ ప్రారంభం వరకు శుక్రుడు ఇదే నక్షత్రంలో సంచరించనున్నారు. ప్రస్తుతం తిరోగమన స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ, ఈ నక్షత్ర మార్పు ప్రభావంతో దాదాపు 8 నుంచి 9 రాశుల వారికి ఊహించని ధనలాభం, ప్రేమ జీవితంలో అపూర్వ విజయాలు సిద్ధిస్తాయని ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు పండిత నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ్ విశ్లేషిస్తున్నారు.
మేష రాశి: ప్రేమ జీవితంలో మధుర క్షణాలు, ధన లాభం
మేష రాశి వారికి శుక్రుడి ఈ నక్షత్ర సంచారం ఎంతో అద్భుతంగా ఉండబోతోంది. జీవితంలో ఆర్థిక సమస్యలు తొలగిపోయి, ఊహించని రీతిలో ధన ప్రవాహం పెరుగుతుంది. ప్రేమ జీవితంలో అంతులేని ఆనందం వెల్లివిరుస్తుంది. చాలాకాలంగా ఒంటరిగా ఉంటున్న వారి జీవితంలోకి ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి ప్రవేశించే బలమైన సూచనలున్నాయి.
కర్కాటక రాశి: పటిష్టమైన ఆర్థిక వృద్ధి
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ కాలం అత్యంత శుభప్రదంగా మారుతుంది. గతంలో నిలిచిపోయిన పెట్టుబడులు లాభాలను ఇస్తాయి. కుటుంబంలో ఆర్థిక స్థిరత్వం ఏర్పడటంతో పాటు సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారస్తులకు కొత్త ఒప్పందాలు లాభసాటిగా మారుతాయి.
సింహ రాశి: పెరగనున్న ఆదాయ మార్గాలు
సింహ రాశి జాతకులకు ఈ గోచర కాలం ఆర్థికంగా మంచి ఊపునిస్తుంది. బ్యాంకు నిల్వలు పెరగడంతో పాటు, కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరచుకుంటాయి. ఉద్యోగస్తులకు ఆఫీస్లో ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రశంసలతో పాటు పదోన్నతి లభించే అవకాశాలున్నాయి.
మిథున రాశి: వ్యాపారంలో భారీ లాభాలు
మిథున రాశి వారికి ఈ సమయం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. స్టాక్ మార్కెట్ లేదా ఇతర లావాదేవీల ద్వారా అకస్మాత్తుగా ధనలాభం పొందే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషకరమైన క్షణాలను గడుపుతారు.
ధనుస్సు రాశి: సానుకూల ఫలితాలు, మానసిక ప్రశాంతత
ధనుస్సు రాశి వారికి శుక్రుడి ప్రభావం వల్ల మనసులో సానుకూల ఆలోచనలు పెరుగుతాయి. నిరుద్యోగులకు నూతన ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆరోగ్యం కుదుటపడి ఉత్సాహంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు.
కుంభ రాశి: సంతానం ద్వారా శుభవార్తలు, ఆదాయం వృద్ధి
కుంభ రాశి జాతకులకు ఈ కాలం అన్ని విధాలుగా లాభాలను తెస్తుంది. వ్యాపారంలో భారీగా ఆదాయం పెరుగుతుంది. మీ పిల్లల నుంచి అద్భుతమైన వార్తలు వింటారు, ఇది కుటుంబంలో ఉత్సాహాన్ని నింపుతుంది.
మకర రాశి: అన్యోన్యమైన ప్రేమ జీవితం
మకర రాశి వారికి ఈ నక్షత్ర మార్పు ప్రత్యేకమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. వైవాహిక జీవితంలో లేదా ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఉన్న చిన్నచిన్న మనస్పర్ధలు తొలగిపోయి, బంధం మరింత బలపడుతుంది. భాగస్వామితో కలిసి దూర ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది.
కన్యా రాశి: అనూహ్య ఆర్థిక లాభాలు
కన్యా రాశి వారికి ఈ గోచారం అదృష్టాన్ని తెస్తుంది. వ్యాపారంలో మీరు ఆశించిన దానికంటే ఎక్కువ లాభాలు ఆర్జిస్తారు. నిలిచిపోయిన పనులన్నీ సకాలంలో పూర్తవుతాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More