Krishna Janmashtami 2026 : కృష్ణాష్టమికి గ్రహా స్థానాల వల్ల అదృష్టం చూసే రాశులు ఇవే
krishna janmashtami 2026 : కృష్ణాష్టమికి కొన్ని గ్రహాల స్థానాల కారణంగా 4 రాశులవారికి కలిసి వస్తుంది. అనుకున్న పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు, ఆదాయం పెరుగుతుంది.
ఈ సంవత్సరం కృష్ణాష్టమి సెప్టెంబర్ 04న వచ్చింది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ సంవత్సరం కృష్ణాష్టమి రోజు చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా పరిగణిస్తారు. ఎందుకంటే ఈ రోజున అనేక ముఖ్యమైన గ్రహాలు చాలా మంచి స్థానాల్లో ఉంటాయి. అందులో దేవతల గురువైన గురు భగవానుడు కర్కాటకంలో, మనస్సుకు కారకుడిగా పరిగణించే చంద్రుడు వృషభంలో ఉంటారు.
ఇది కాకుండా సూర్యుడు తన సొంత రాశి అయిన సింహరాశిలో, రాక్షసుల అధిపతిగా పరిగణించే శుక్రుడు తులారాశిలో ఉంటారు. కృష్ణాష్టమి రోజున ఈ గ్రహాల స్థానాలు చాలా శుభప్రదమని అంటారు. ఈ గ్రహ స్థానాల ప్రభావం అన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో కనిపించినప్పటికీ, కొన్ని రాశుల వారు ఈ గ్రహ అమరిక కారణంగా తమ వృత్తిలో పురోగతిని, ఆదాయంలో పెరుగుదలను, వ్యాపారంలో మంచి లాభాలను పొందుతారు. ఇప్పుడు కృష్ణాష్టమి నాడు గ్రహ స్థానాల వల్ల ఏ రాశుల వారు అదృష్టవంతులు అవుతారో చూద్దాం.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి కృష్ణాష్టమి శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఆర్థికంగా అనుకూలంగా ఉంటుంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడవచ్చు. కొంతమందికి ఆకస్మికంగా ఆర్థిక లాభాలు చేకూరవచ్చు. ఉద్యోగస్తులకు కార్యాలయంలో తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించే అవకాశం లభించవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలకు కొత్త కాంట్రాక్టులు లభించే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది. ఇంట్లో శాంతి, సంతోషం పెరుగుతాయి.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి కృష్ణాష్టమి చాలా శుభప్రదమైనదిగా పరిగణిస్తారు. గ్రహ స్థానాల కారణంగా పని, వృత్తిలో పురోగతికి మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. చాలా కాలంగా పూర్తికాని పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడే అవకాశం ఉంది. ఆదాయంలో కూడా మంచి పెరుగుదల ఉంటుంది. మీరు చాలా డబ్బును కూడా ఆదా చేసుకోగలరు.
కన్యా రాశి
వృత్తిపరంగా కన్యారాశి వారికి కృష్ణాష్టమి ఒక గొప్ప రోజుగా ఉంటుంది. గురు అనుగ్రహంతో మంచి ఆర్థిక లాభాలు చేకూరుతాయి, వ్యాపారవేత్తలకు అధిక లాభాలను తెచ్చిపెట్టే కొత్త కాంట్రాక్టులు లభించే అవకాశం ఉంది. విదేశాలకు సంబంధించిన వ్యాపారాలు చేసే అవకాశాలు కూడా లభించవచ్చు. కష్టపడి పనిచేసే వారికి వారి శ్రమకు తగిన ఫలితాలు లభించే అవకాశం ఉంది. చాలా కాలంగా పూర్తికాని పనులు విజయవంతంగా పూర్తయి మానసిక సంతృప్తిని ఇస్తాయి.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి కృష్ణ జయంతి శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వ్యాపారవేత్తలు కూడా తమ కొత్త ప్రాజెక్టుల నుండి మంచి ఫలితాలను పొందుతారు. ఈ కాలంలో దీర్ఘకాలిక కఠోర శ్రమ ఫలాలను పొందుతారు. ప్రేమ, వైవాహిక జీవితంలో ఆనందం పెరుగుతుంది. ఆధ్యాత్మికతపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. మీకు అనేక మార్గాల నుండి శుభవార్తలు అందవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More