    శని, బుధుల శుభ యోగం: శని, బుధ గ్రహాల కలయిక శక్తివంతమైన యోగాన్ని సృష్టిస్తుంది, ఈ రాశులకు వరం!

    గ్రహాలు కాలనుగుణంగా వాటి రాశులను మారుస్తున్నప్పుడు, కొన్ని గ్రహాలతో సంయోగం చెందుతూ ఉంటాయి. జనవరి 28, అనగా రేపు బుధుడు, శని 45 డిగ్రీల దూరంలో ఉంటారు. దీంతో ఈ రెండు గ్రహాల సంయోగం జరిగి అర్థకేంద్ర యోగం ఏర్పడుతుంది. ఇది 12 రాశుల వారి జీవితంలో అనేక మార్పులను తీసుకువస్తుంది.

    Published on: Jan 27, 2026 10:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు శుభయోగాలు, అశుభ యోగాలను చూస్తూ ఉంటాం. కొన్నిసార్లు కొన్ని రాశుల వారికి మంచి ఫలితాలు ఎదురవుతాయి, మరి కొన్ని రాశుల వారు ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. గ్రహాలు కాలనుగుణంగా వాటి రాశులను మారుస్తున్నప్పుడు, కొన్ని గ్రహాలతో సంయోగం చెందుతూ ఉంటాయి.

    శని, బుధ గ్రహాల కలయిక శక్తివంతమైన యోగాన్ని సృష్టిస్తుంది (pinterest)
    అర్థకేంద్ర యోగం

    అలాంటప్పుడు విశేషమైన యోగాలు ఏర్పడటం చూస్తూ ఉంటాం. జనవరి 28, అనగా రేపు బుధుడు, శని 45 డిగ్రీల దూరంలో ఉంటారు. దీంతో ఈ రెండు గ్రహాల సంయోగం జరిగి అర్థకేంద్ర యోగం ఏర్పడుతుంది. ఇది 12 రాశుల వారి జీవితంలో అనేక మార్పులను తీసుకువస్తుంది.

    శని న్యాయదేవుడు. మనం చేసే కర్మలను బట్టి ఫలితాలను ఇస్తాడు. మంచి చేస్తే మంచి ఫలితం, చెడు చేస్తే చెడు ఫలితం ఎదుర్కోక తప్పదు. అలాగే గ్రహాలకు యువరాజైన బుధుడు కూడా కాలానుగుణంగా రాశులను మారుస్తూ ఉంటాడు. బుధుడు శనితో సంయోగం చెంది ఈ అర్థకేంద్ర యోగాన్ని ఏర్పరుస్తాడు. ఈ శక్తివంతమైన యోగం 12 రాశుల వారి జీవితాల్లో అనేక మార్పులను తీసుకు వస్తుంది. అయితే, ఈ యోగం కొన్ని రాశుల వారి అదృష్టాన్ని ప్రత్యేకంగా పెంచుతుంది. మరి ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరో తెలుసుకుందాం. ఈ అదృష్ట రాశుల్లో మీరు కూడా ఉన్నారేమో చూసుకోండి.

    శని, బుధుల అర్థకేంద్ర యోగం.. ఈ రాశుల వారికి పట్టిందల్లా బంగారం

    1.వృషభ రాశి

    వృషభ రాశి వారికి అర్థకేంద్ర యోగం అనేక విధాలుగా కలిసి వచ్చేలా చేస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు ఆనందంగా ఉంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగు పడుతుంది. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు పూర్తవుతాయి. విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు. అనుకున్నవి అన్నీ నెరవేరుతాయి. కొత్త అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. వ్యాపారస్తులకు కూడా ఇది మంచి సమయం.

    2.సింహ రాశి

    సింహ రాశి వారికి ఈ అర్థకేంద్ర యోగం బాగా కలిసి వచ్చేలా చేస్తుంది. ఈ రెండు గ్రహాల కలయికతో ఏర్పడే ఈ యోగం శుభ ఫలితాలను అందిస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారి అదృష్టం పెరుగుతుంది. సక్సెస్‌ను అందుకుంటారు. శత్రువులపై విజయాన్ని సాధిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగు పడుతుంది. అయితే కోపం, మాటలను అదుపులో ఉంచుకోవాలి.

    3.మీన రాశి

    మీన రాశి వారికి ఈ యోగం బాగా కలిసి వస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు వివిధ లాభాలను పొందుతారు. కెరీర్‌లో ఊహించని మార్పులను చూస్తారు. వ్యాపారంలో కూడా బాగా కలిసి వస్తుంది. వివిధ మార్గాల ద్వారా డబ్బు సంపాదిస్తారు. ఆదాయం పెరుగుతుంది. సానుకూల మార్పులు కనిపిస్తాయి. మీరు కోరిన కోరికలు కూడా నెరవేరుతాయి. అవకాశాలు మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. సంతోషం పెరుగుతుంది.

