శని తిరోగమనం 2026 : జూలై నుంచి 138 రోజుల పాటు ఈ 4 రాశుల వారికి మహర్దశ - కుబేర యోగం!
Vakri Shani Rashifal Saturn Transit 2026 : జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం కర్మఫల ప్రదాత అయిన శని దేవుడు జూలై నెలలో తిరోగమనం (వ్యతిరేక దిశలో ప్రయాణం) చేయబోతున్నాడు. మొత్తం 138 రోజుల పాటు సాగే ఈ శని తిరోగమన కాలం 4 ప్రత్యేక రాశుల వారికి అపారమైన ధనలాభాన్ని, కెరీర్లో ఊహించని పురోగతిని అందించబోతోంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం నవగ్రహాలలో అత్యంత నెమ్మదిగా కదిలే గ్రహం, కర్మల ఫలాలను ఇచ్చే న్యాయదేవుడు అయిన శని భగవానుడి కదలికలలో మార్పు రాబోతోంది. సాధారణంగా శని గ్రహం తిరోగమనం చెందినప్పుడు… అంటే వక్ర గమనంలో (వ్యతిరేక దిశలో) కదిలినప్పుడు మరింత శక్తివంతంగా మారుతాడని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. శని దేవుడు తన కదలికను మార్చినప్పుడల్లా… అది ప్రతి ఒక్కరి జీవితంపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.
హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం…. రాబోయే జూలై నెలలో శని దేవుడు వక్ర గమనంలోకి వెళ్లనున్నాడు. మొత్తం 138 రోజుల పాటు శని ఇదే స్థితిలో కొనసాగుతాడు. చాలామంది శని తిరోగమనాన్ని ప్రతికూలంగా భావిస్తారు… కానీ అది నిజం కాదు. వక్ర గమనంలో ఉన్నప్పుడు శని దేవుడు మనుషులకు తమ పాత తప్పులను ఆలోచించుకుని, సరిదిద్దుకునే సువర్ణావకాశాన్ని ఇస్తాడు. ఈ 138 రోజుల కాలంలో కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం యొక్క మూసివేసిన తలుపులు తెరుచుకోబోతున్నాయి. ఈ కాలంలో ఆర్థికంగా, వృత్తిపరంగా మరియు సామాజికంగా బంపర్ లాభాలను అందుకోబోయే ఆ 4 అదృష్ట రాశుల వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి…..
1. మేష రాశి :
శని దేవుని తిరోగమన గమనం మేష రాశి వారికి అత్యంత శుభప్రదమైన ఫలితాలను ఇవ్వబోతోంది. శని మీ జాతకంలోని కర్మభావం, లాభ స్థానాలపై ప్రత్యేక ప్రభావాన్ని చూపుతాడు.
- ఉద్యోగంలో పురోగతి : ఉద్యోగం చేసే వారికి ఆఫీసులో పెద్ద బాధ్యతలు లభిస్తాయి లేదా పదోన్నతి లభించే బలమైన యోగం ఉంది. పైఅధికారులు మీ పనితీరును అభినందిస్తారు.
- ఆర్థిక లాభాలు : దీర్ఘకాలంగా ఇరుక్కుపోయిన మీ సొంత డబ్బు అకస్మాత్తుగా తిరిగి చేతికి అందుతుంది. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి లేదా పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఇది సరైన సమయం. కోర్టు కేసుల తీర్పులు మీకు అనుకూలంగా వస్తాయి.
2. వృషభ రాశి :
వృషభ రాశికి అధిపతి అయిన శుక్రుడికి, శని దేవునికి మధ్య లోతైన స్నేహ సంబంధం ఉంది. అందువల్ల, శని యొక్క రివర్స్ కదలిక మీ అదృష్టాన్ని ఒక్కసారిగా మార్చేస్తుంది.
- నిలిచిన పనులకు మోక్షం : చాలా కాలంగా ఆగిపోయిన పనులు అకస్మాత్తుగా ఊపందుకుని సకాలంలో పూర్తవుతాయి. అదృష్టం మీ వెంటే ఉంటుంది.
- విదేశీ ప్రయాణాలు : ఈ రాశికి చెందిన విద్యార్థులకు, వ్యాపారవేత్తలకు విదేశాలకు వెళ్లేందుకు లేదా విదేశీ కంపెనీలలో ఉద్యోగాలు సాధించేందుకు సువర్ణావకాశాలు లభిస్తాయి. సమాజంలో మీ గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ఒక పెద్ద మతపరమైన లేదా సామాజిక కార్యంలో మీరు కీలక భాగస్వామ్యం వహిస్తారు.
3. సింహ రాశి :
సింహ రాశి వారికి శని తిరోగమనం శత్రువులపై విజయాన్ని, వ్యాపారంలో బంపర్ లాభాలను తెచ్చిపెడుతుంది.
- వ్యాపార వృద్ధి : వ్యాపార రంగంలో ఆశించిన దానికంటే ఎక్కువ పురోగతి సాధిస్తారు. ముఖ్యంగా పార్టనర్షిప్ (భాగస్వామ్య) వ్యాపారాలు చేసే వారికి ఊహించని భారీ ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. మార్కెట్లో మీ బ్రాండ్ వాల్యూ పెరుగుతుంది.
- శత్రు నాశనం : మీకు వ్యతిరేకంగా కుట్రలు పన్నుతున్న రహస్య శత్రువులు, ప్రత్యర్థులు మీ దెబ్బకు స్వయంచాలకంగా వెనక్కి తగ్గుతారు. కుటుంబంలో ఆనందం వెల్లివిరుస్తుంది. జీవిత భాగస్వామితో బంధం మరింత బలపడటమే కాకుండా, ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరిగే అవకాశం ఉంది.
4. కుంభ రాశి :
శని దేవుడు కుంభ రాశికి స్వయంగా అధిపతి. కాబట్టి మీ స్వంత రాశిలోనే శని తిరోగమనం చెందడం వల్ల మీకు అత్యంత సానుకూల (పాజిటివ్) ఫలితాలు లభిస్తాయి.
- పోరాటాల నుంచి ఉపశమనం : కుంభ రాశి వారికి ప్రస్తుతం ఏల్నాటి శని ప్రభావం నడుస్తున్నప్పటికీ, ఈ తిరోగమన కదలిక వల్ల మీ జీవితంలో ఉన్న పోరాటాలు, కష్టాల తీవ్రత చాలా వరకు తగ్గుతుంది.
- ఆకస్మిక ధనలాభం : పూర్వీకుల ఆస్తి కలిసిరావడం లేదా పాత పెట్టుబడుల నుండి అకస్మాత్తుగా ఊహించని పెద్ద మొత్తంలో లాభాలు రావడం జరుగుతుంది.
- మానసిక ప్రశాంతత : కొంతకాలంగా వేధిస్తున్న మానసిక ఒత్తిడి, గందరగోళాలు తొలిగిపోయి మనశ్శాంతి లభిస్తుంది. భవిష్యత్తు కోసం సరైన, తెలివైన నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతారు. అంతేకాకుండా, దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యలు లేదా శారీరక నొప్పుల నుండి మీకు పూర్తి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More