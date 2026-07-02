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    జులైలో శని తిరోగమనం.. ఈ రాశులవారికి పెరగనున్న బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్!

    జులై నెలలో శని మీన రాశిలో తిరోగమనంలో సంచారం చేస్తుంది. దీనితో కొన్ని రాశులవారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. ఆ రాశులు ఏంటో ఇక్కడ చూడండి.

    Published on: Jul 02, 2026 9:44 AM IST
    By Anand Sai
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    శని గ్రహం 2026 జులై 27న మీన రాశిలో తిరోగమనం ప్రారంభిస్తుంది. ఈ కాలంలో శని చాలా శక్తివంతంగా ఉంటుంది. కొన్ని రాశుల వారికి అనుకూల ఫలితాలను కూడా అందిస్తుంది. ప్రతి వ్యక్తి కర్మకు అనుగుణంగా ఫలితాలను ఇచ్చే శని ఈ సంచారం చాలా ముఖ్యమైనది. శని చాలా నెమ్మదిగా కదిలే గ్రహం, దాని ప్రతి కదలిక మానవ జీవితంపై ప్రభావం చూపుతుంది. సాధారణంగా శని వక్రగతిలో ఉన్నప్పుడు జాతకంలో ప్రతికూల ప్రభావాలు కలుగుతాయని, కష్టాలు వస్తాయని ప్రజలు నమ్ముతారు. కానీ అయితే ఈసారి శని వక్రగతి పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంది. ఇది ముఖ్యంగా నాలుగు రాశుల కింద జన్మించిన వారికి అదృష్టానికి ద్వారాలు తెరుస్తుంది.

    శని తిరోగమనం
    శని తిరోగమనం

    వృషభ రాశి

    శని తిరోగమనం వృషభ రాశి వారి ఆర్థిక పరిస్థితిని వేగంగా బలపరుస్తుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి పదోన్నతి, జీతం పెంపునకు అవకాశాలు లభిస్తాయి. కొత్త ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న యువతకు మంచి అవకాశాలు దొరుకుతాయి. వ్యాపారంలో నిమగ్నమైన వారికి ఊహించని ఆర్థిక లాభాలు, ఆర్థిక భద్రత లభిస్తాయి. కుటుంబ జీవితంలో శాంతి నెలకొంటుంది. వివాహం చేసుకోబోతున్న వారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. దాంపత్య జీవితంలో శాంతి, సామరస్యం ఉంటాయి. ప్రభుత్వ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వారు మంచి పురోగతి సాధించవచ్చు. మీరు చాలా కాలంగా వెళ్లాలనుకుంటున్న ప్రదేశానికి వెళ్ళవచ్చు. మీ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, మీరు మీ పనులన్నీ సక్రమంగా పూర్తి చేస్తారు.

    తులా రాశి

    శని తులారాశి వారికి ఎల్లప్పుడూ శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఈ గోచారంలో మీ చిరకాల కలలు నెరవేరుతాయి. సమాజంలో మీ గౌరవం, కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. కోర్టు లేదా న్యాయపరమైన కేసులలో మీకు అనుకూలంగా విజయం లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వ్యాపారవేత్తలు పాత అప్పుల నుండి విముక్తి పొందుతారు. మీరు చేసే కొత్త పెట్టుబడులు భవిష్యత్తులో మరింత లాభాలను తెస్తాయి.

    మకర రాశి

    మకర రాశికి అధిపతి శని దేవుడు. అందువల్ల ఈ సమయం మీకు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. గతంలో మీరు ఎదుర్కొన్న కష్టాలకు, అడ్డంకులకు ప్రతిఫలం, ఉపశమనం లభించే సమయం ఇది. కొత్త వాహనం, ఇల్లు లేదా స్థిరాస్తి కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. చాలా కాలంగా మిమ్మల్ని వేధిస్తున్న ఆరోగ్య సమస్యలలో గణనీయమైన మెరుగుదల ఉంటుంది. మానసిక ప్రశాంతత పెరుగుతుంది. పని ప్రదేశంలో మీ నాయకత్వ గుణాలకు గుర్తింపు లభిస్తుంది.

    కుంభ రాశి

    ఈ కాలం కుంభ రాశి వారి జీవితాల్లో గొప్ప సానుకూల మార్పులను తీసుకువస్తుంది. ఆర్థికంగా మీ బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ పెరుగుతుంది. డబ్బు ప్రవాహం నిరంతరంగా ఉంటుంది. పని నిమిత్తం విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే వారికి ఇది మంచి సమయం. వైవాహిక జీవితంలో మాధుర్యం, సామరస్యం ఉంటాయి. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు మీ జీవిత భాగస్వామి నుండి మీకు పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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    Home/Rasi Phalalu/జులైలో శని తిరోగమనం.. ఈ రాశులవారికి పెరగనున్న బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్!
    Home/Rasi Phalalu/జులైలో శని తిరోగమనం.. ఈ రాశులవారికి పెరగనున్న బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్!
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