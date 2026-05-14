శని దేవుని చెడు దృష్టిని నివారించడానికి పూజ సమయంలో ఈ విషయాలపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించండి
శని దేవుని చెడు దృష్టిని నివారించడానికి పూజ సమయంలో కొన్ని విషయాలను గుర్తుంచుకోవాలి. అప్పుడే తగిన ఫలితాలను మీరు పొందుతారు.
హిందూ మతంలో శని దేవుడిని శిక్ష, న్యాయానికి అధిపతిగా పరిగణిస్తారు. న్యాయానికి, కర్మకు అధిపతిగా భావిస్తారు. ఒక వ్యక్తికి అతని కర్మల ప్రకారం ఫలాలను ఇస్తాడు. హిందూ విశ్వాసం ప్రకారం, శని దేవుడు ఎవరిపైనైనా ప్రసన్నమైతే, వారిపై సంతోషాన్ని కురిపిస్తాడు. కానీ ఆయన అసంతృప్తి చెందితే ఒక రాజును కూడా పేదవాడు కావడానికి ఎక్కువ సమయం పట్టదు.
శని దేవుడిని పూజించడానికి శనివారం, శని జయంతి చాలా పవిత్రమైన రోజులుగా పరిగణిస్తారు. క్యాలెండర్ ప్రకారం.. ఈ రెండు పవిత్రమైన సందర్భాలు మే 16న వస్తాయి. అయితే శని పూజకు కూడా దాని నియమాలు ఉన్నాయని, వాటిని పాటించడం చాలా ముఖ్యమని గుర్తుంచుకోవాలి. శని సాధనకు సంబంధించి ముఖ్యమైన నియమాల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం..
హిందూ విశ్వాసం ప్రకారం శని పూజలో శరీరం, మనస్సు రెండింటి పవిత్రతకు గొప్ప ప్రాముఖ్యత ఉంది. శని పూజ చేసే ముందు భక్తులు స్నానం చేసి, ధ్యానం చేసి, ఆపై నీలిరంగు దుస్తులు ధరించాలి. హిందూ విశ్వాసం ప్రకారం, శని దేవుడిని ఎల్లప్పుడూ సూర్యోదయానికి ముందు లేదా సూర్యాస్తమయం తర్వాత పూజించాలి.
జీవితంలో లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి సరైన దిశ ఎంత ముఖ్యమో, అదే విధంగా శని దేవుడిని కూడా సరైన దిశకు అభిముఖంగా పూజించాలి. వాస్తు ప్రకారం శని దేవుడు పడమర దిశకు అధిపతి, అందువల్ల భక్తులు ఎల్లప్పుడూ పడమర దిశకు అభిముఖంగా ఉండి శని దేవుడిని పూజించాలి, మంత్రాలను జపించాలి.
హిందూ విశ్వాసం ప్రకారం.. శని దేవుడిని పూజించేటప్పుడు ఆయనకు నేరుగా ఎదురుగా నిలబడకూడదు. భక్తులు ఎల్లప్పుడూ ఆయన చిత్రం లేదా విగ్రహానికి కుడి లేదా ఎడమ వైపున నిలబడాలి. శని దేవుని పూజలో నీలి రంగుకు చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. అందువల్ల వీలైతే శని దేవుని పూజ సమయంలో నీలి రంగు పువ్వులను సమర్పించండి.
శని దేవుడిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి భక్తులు సాయంత్రం వేళ శని దేవుడి విగ్రహం, రావి చెట్టు దగ్గర నాలుగు వైపులా ఆవాల నూనె దీపాలను వెలిగించాలి. హిందూ విశ్వాసం ప్రకారం.. ఇతర దేవుళ్ళు, దేవతల పూజలో లాగానే శని దేవుడి పూజలో కూడా ప్రదక్షిణ చాలా ముఖ్యమైనదిగా చెబుతారు. శని దేవుడికి ఏడుసార్లు ప్రదక్షిణలు చేయడం శుభ ఫలితాలను ఇస్తుందని నమ్ముతారు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. శని దేవుని పూజలో ఎల్లప్పుడూ ఇనుప పాత్రలను ఉపయోగించాలి. శని దేవుని భక్తుడు శని దేవుని పూజలో రాగి పాత్రలను పొరపాటున కూడా ఎప్పుడూ ఉపయోగించకూడదు. శని పూజతో పాటు శని జయంతి నాడు దానం చేయడం కూడా చాలా ముఖ్యమైనది. భక్తులు శని జయంతి నాడు తమ శక్తి మేరకు నల్ల నువ్వులు, నల్ల దుప్పట్లు, టీ ఆకులు, ఇనుప వస్తువులు మొదలైనవాటిని దానం చేయాలి.
