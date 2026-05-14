    శని దేవుని చెడు దృష్టిని నివారించడానికి పూజ సమయంలో ఈ విషయాలపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించండి

    శని దేవుని చెడు దృష్టిని నివారించడానికి పూజ సమయంలో కొన్ని విషయాలను గుర్తుంచుకోవాలి. అప్పుడే తగిన ఫలితాలను మీరు పొందుతారు.

    Published on: May 14, 2026 9:30 PM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    హిందూ మతంలో శని దేవుడిని శిక్ష, న్యాయానికి అధిపతిగా పరిగణిస్తారు. న్యాయానికి, కర్మకు అధిపతిగా భావిస్తారు. ఒక వ్యక్తికి అతని కర్మల ప్రకారం ఫలాలను ఇస్తాడు. హిందూ విశ్వాసం ప్రకారం, శని దేవుడు ఎవరిపైనైనా ప్రసన్నమైతే, వారిపై సంతోషాన్ని కురిపిస్తాడు. కానీ ఆయన అసంతృప్తి చెందితే ఒక రాజును కూడా పేదవాడు కావడానికి ఎక్కువ సమయం పట్టదు.

    శని దేవుడు
    శని దేవుడిని పూజించడానికి శనివారం, శని జయంతి చాలా పవిత్రమైన రోజులుగా పరిగణిస్తారు. క్యాలెండర్ ప్రకారం.. ఈ రెండు పవిత్రమైన సందర్భాలు మే 16న వస్తాయి. అయితే శని పూజకు కూడా దాని నియమాలు ఉన్నాయని, వాటిని పాటించడం చాలా ముఖ్యమని గుర్తుంచుకోవాలి. శని సాధనకు సంబంధించి ముఖ్యమైన నియమాల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం..

    హిందూ విశ్వాసం ప్రకారం శని పూజలో శరీరం, మనస్సు రెండింటి పవిత్రతకు గొప్ప ప్రాముఖ్యత ఉంది. శని పూజ చేసే ముందు భక్తులు స్నానం చేసి, ధ్యానం చేసి, ఆపై నీలిరంగు దుస్తులు ధరించాలి. హిందూ విశ్వాసం ప్రకారం, శని దేవుడిని ఎల్లప్పుడూ సూర్యోదయానికి ముందు లేదా సూర్యాస్తమయం తర్వాత పూజించాలి.

    జీవితంలో లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి సరైన దిశ ఎంత ముఖ్యమో, అదే విధంగా శని దేవుడిని కూడా సరైన దిశకు అభిముఖంగా పూజించాలి. వాస్తు ప్రకారం శని దేవుడు పడమర దిశకు అధిపతి, అందువల్ల భక్తులు ఎల్లప్పుడూ పడమర దిశకు అభిముఖంగా ఉండి శని దేవుడిని పూజించాలి, మంత్రాలను జపించాలి.

    హిందూ విశ్వాసం ప్రకారం.. శని దేవుడిని పూజించేటప్పుడు ఆయనకు నేరుగా ఎదురుగా నిలబడకూడదు. భక్తులు ఎల్లప్పుడూ ఆయన చిత్రం లేదా విగ్రహానికి కుడి లేదా ఎడమ వైపున నిలబడాలి. శని దేవుని పూజలో నీలి రంగుకు చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. అందువల్ల వీలైతే శని దేవుని పూజ సమయంలో నీలి రంగు పువ్వులను సమర్పించండి.

    శని దేవుడిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి భక్తులు సాయంత్రం వేళ శని దేవుడి విగ్రహం, రావి చెట్టు దగ్గర నాలుగు వైపులా ఆవాల నూనె దీపాలను వెలిగించాలి. హిందూ విశ్వాసం ప్రకారం.. ఇతర దేవుళ్ళు, దేవతల పూజలో లాగానే శని దేవుడి పూజలో కూడా ప్రదక్షిణ చాలా ముఖ్యమైనదిగా చెబుతారు. శని దేవుడికి ఏడుసార్లు ప్రదక్షిణలు చేయడం శుభ ఫలితాలను ఇస్తుందని నమ్ముతారు.

    జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. శని దేవుని పూజలో ఎల్లప్పుడూ ఇనుప పాత్రలను ఉపయోగించాలి. శని దేవుని భక్తుడు శని దేవుని పూజలో రాగి పాత్రలను పొరపాటున కూడా ఎప్పుడూ ఉపయోగించకూడదు. శని పూజతో పాటు శని జయంతి నాడు దానం చేయడం కూడా చాలా ముఖ్యమైనది. భక్తులు శని జయంతి నాడు తమ శక్తి మేరకు నల్ల నువ్వులు, నల్ల దుప్పట్లు, టీ ఆకులు, ఇనుప వస్తువులు మొదలైనవాటిని దానం చేయాలి.

      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    Home/Rasi Phalalu/శని దేవుని చెడు దృష్టిని నివారించడానికి పూజ సమయంలో ఈ విషయాలపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించండి
