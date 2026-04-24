శని ఉదయం: 2027 వరకు ఈ రాశులకు ఇక తిరుగుండదు.. వీరిపై కురిసేది కనక వర్షమే!
శని ఉదయం: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కర్మ ప్రదాతగా భావించే శని దేవుడు మీన రాశిలో ఉదయించాడు. 2027 మార్చి వరకు ఇదే స్థితిలో కొనసాగనున్న నేపథ్యంలో, కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం వరించనుంది. ముఖ్యంగా వృషభ, తులా రాశుల వారికి 'బంగారు పాదాల' ప్రభావంతో భారీ ఆర్థిక లాభాలు కలగనున్నాయి.
నవగ్రహాలలో అత్యంత శక్తివంతుడు, న్యాయాధికారి అయిన శని దేవుడు తన గమనాన్ని మార్చినా లేదా అస్తమించి ఉదయించినా దాని ప్రభావం ద్వాదశ రాశులపై బలంగా ఉంటుంది. తాజాగా శని దేవుడు మీన రాశిలో ఉదయించాడు. జ్యోతిష్య గణాంకాల ప్రకారం.. శని దేవుడు 2027 మార్చి 26 వరకు ఇదే స్థితిలో సంచరించనున్నాడు. దాదాపు రెండేళ్ల పాటు కొనసాగే ఈ సమయం కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన రాజయోగాన్ని ప్రసాదించబోతోంది.
ముఖ్యంగా ఈ మార్పు వల్ల కొన్ని రాశుల వారు "బంగారు పాదాల" మీద వున్నారు. అంటే, శని దేవుడు ఈ రాశుల వారికి అత్యంత అనుకూలమైన, స్థిరమైన ఫలితాలను అందిస్తాడని అర్థం. ఆ అదృష్ట రాశులు ఏవి? ఎవరికి ఏ లాభాలు కలుగుతాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.
శని ఉదయించాడు.. ఈ రాశులకు అనేక లాభాలు
1.వృషభ రాశి: కోరిన కోరికలు నెరవేరే కాలం
వృషభ రాశి వారికి ఈ కాలం ఒక వరం లాంటిదని చెప్పవచ్చు. గత కొంతకాలంగా వేధిస్తున్న సమస్యల నుండి వీరికి ఉపశమనం లభిస్తుంది. దీర్ఘకాలికంగా పెండింగ్లో ఉన్న కోరికలు నెరవేరే అవకాశం ఉంది.
ఆర్థికం: కొత్త ఆదాయ మార్గాలు లభిస్తాయి. పొదుపు పెరగడమే కాకుండా, పాత బాకీలు వసూలవుతాయి.
ఆస్తులు: సొంత ఇల్లు లేదా వాహనం కొనాలనే మీ కల ఈ కాలంలో సాకారమయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
కెరీర్: ఉద్యోగులకు కార్యాలయంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. వ్యాపారస్తులు కొత్త పెట్టుబడుల ద్వారా లాభాలు గడిస్తారు.
సూచన: మీ మాట తీరులో కాస్త సంయమనం పాటించడం అవసరం. లేదంటే అనవసరమైన మనస్పర్థలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.
2.తులా రాశి: కెరీర్లో భారీ మార్పులు
శని ఉదయం వల్ల తులా రాశి వారికి ఊహించని సానుకూల మార్పులు ఎదురవుతాయి. ముఖ్యంగా వృత్తి జీవితంలో మీరు ఆశించిన పురోగతి లభిస్తుంది.
ఉద్యోగ మార్పు: కొత్త ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి బహుళజాతి కంపెనీల నుండి ఆఫర్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. మీ కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది.
ఆర్థిక స్థితి: ఖర్చులు అదుపులో ఉంటాయి, తద్వారా ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకుంటారు. బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ పెరిగే అవకాశం ఉంది.
సామాజిక గౌరవం: సమాజంలో మీ ప్రతిష్ఠ పెరుగుతుంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో మీరు విజయం సాధిస్తారు.
సూచన: ఆరోగ్యం విషయంలో ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం వద్దు. క్రమం తప్పకుండా వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోవడం మేలు.
3.మీన రాశి: అప్రమత్తతే రక్షణ
శని దేవుడు మీన రాశిలోనే ఉదయించడం, అలాగే ఈ రాశి వారికి ఏల్నాటి శని ప్రభావం నడుస్తుండటంతో ఫలితాలు మిశ్రమంగా ఉంటాయి.
ఖర్చులు: అనవసర ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి బడ్జెట్ ప్రణాళిక ముఖ్యం.
పెట్టుబడులు: స్టాక్ మార్కెట్ లేదా రియల్ ఎస్టేట్లో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు నిపుణుల సలహా తప్పనిసరి. ఆవేశంతో నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు.
ఆరోగ్యం: మానసిక ఒత్తిడికి గురయ్యే అవకాశం ఉంది. ధ్యానం, యోగా వంటివి అలవాటు చేసుకోవడం మంచిది.
ఈ సమయం మీకు జీవిత పాఠాలను నేర్పుతుంది. ఓర్పుగా ఉంటే భవిష్యత్తులో మంచి ఫలితాలు అందుతాయి.
శని ఇచ్చేది స్థిరమైన ఫలితం
శని దేవుడు కేవలం కష్టాలను ఇచ్చే దేవుడు కాదు, మన కర్మలకు తగిన ప్రతిఫలాన్ని ఇచ్చే న్యాయమూర్తి. ఎవరైతే క్రమశిక్షణతో, కష్టపడి పనిచేస్తారో వారికి శని దేవుడు అపారమైన సంపదను, స్థిరత్వాన్ని ప్రసాదిస్తాడు. ఈ 2027 వరకు ఉన్న సమయాన్ని వృషభ, తులా రాశుల వారు సద్వినియోగం చేసుకుంటే జీవితంలో గొప్ప స్థాయికి చేరుకుంటారు.
