    శని ఉదయం: 2027 వరకు ఈ రాశులకు ఇక తిరుగుండదు.. వీరిపై కురిసేది కనక వర్షమే!

    శని ఉదయం: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కర్మ ప్రదాతగా భావించే శని దేవుడు మీన రాశిలో ఉదయించాడు. 2027 మార్చి వరకు ఇదే స్థితిలో కొనసాగనున్న నేపథ్యంలో, కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం వరించనుంది. ముఖ్యంగా వృషభ, తులా రాశుల వారికి 'బంగారు పాదాల' ప్రభావంతో భారీ ఆర్థిక లాభాలు కలగనున్నాయి.

    Published on: Apr 24, 2026 9:30 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    నవగ్రహాలలో అత్యంత శక్తివంతుడు, న్యాయాధికారి అయిన శని దేవుడు తన గమనాన్ని మార్చినా లేదా అస్తమించి ఉదయించినా దాని ప్రభావం ద్వాదశ రాశులపై బలంగా ఉంటుంది. తాజాగా శని దేవుడు మీన రాశిలో ఉదయించాడు. జ్యోతిష్య గణాంకాల ప్రకారం.. శని దేవుడు 2027 మార్చి 26 వరకు ఇదే స్థితిలో సంచరించనున్నాడు. దాదాపు రెండేళ్ల పాటు కొనసాగే ఈ సమయం కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన రాజయోగాన్ని ప్రసాదించబోతోంది.

    శని ఉదయం: 2027 వరకు ఈ రాశులకు ఇక తిరుగుండదు
    శని ఉదయం: 2027 వరకు ఈ రాశులకు ఇక తిరుగుండదు

    ముఖ్యంగా ఈ మార్పు వల్ల కొన్ని రాశుల వారు "బంగారు పాదాల" మీద వున్నారు. అంటే, శని దేవుడు ఈ రాశుల వారికి అత్యంత అనుకూలమైన, స్థిరమైన ఫలితాలను అందిస్తాడని అర్థం. ఆ అదృష్ట రాశులు ఏవి? ఎవరికి ఏ లాభాలు కలుగుతాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.

    శని ఉదయించాడు.. ఈ రాశులకు అనేక లాభాలు

    1.వృషభ రాశి: కోరిన కోరికలు నెరవేరే కాలం

    వృషభ రాశి వారికి ఈ కాలం ఒక వరం లాంటిదని చెప్పవచ్చు. గత కొంతకాలంగా వేధిస్తున్న సమస్యల నుండి వీరికి ఉపశమనం లభిస్తుంది. దీర్ఘకాలికంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న కోరికలు నెరవేరే అవకాశం ఉంది.

    ఆర్థికం: కొత్త ఆదాయ మార్గాలు లభిస్తాయి. పొదుపు పెరగడమే కాకుండా, పాత బాకీలు వసూలవుతాయి.

    ఆస్తులు: సొంత ఇల్లు లేదా వాహనం కొనాలనే మీ కల ఈ కాలంలో సాకారమయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.

    కెరీర్: ఉద్యోగులకు కార్యాలయంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. వ్యాపారస్తులు కొత్త పెట్టుబడుల ద్వారా లాభాలు గడిస్తారు.

    సూచన: మీ మాట తీరులో కాస్త సంయమనం పాటించడం అవసరం. లేదంటే అనవసరమైన మనస్పర్థలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.

    2.తులా రాశి: కెరీర్‌లో భారీ మార్పులు

    శని ఉదయం వల్ల తులా రాశి వారికి ఊహించని సానుకూల మార్పులు ఎదురవుతాయి. ముఖ్యంగా వృత్తి జీవితంలో మీరు ఆశించిన పురోగతి లభిస్తుంది.

    ఉద్యోగ మార్పు: కొత్త ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి బహుళజాతి కంపెనీల నుండి ఆఫర్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. మీ కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది.

    ఆర్థిక స్థితి: ఖర్చులు అదుపులో ఉంటాయి, తద్వారా ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకుంటారు. బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ పెరిగే అవకాశం ఉంది.

    సామాజిక గౌరవం: సమాజంలో మీ ప్రతిష్ఠ పెరుగుతుంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో మీరు విజయం సాధిస్తారు.

    సూచన: ఆరోగ్యం విషయంలో ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం వద్దు. క్రమం తప్పకుండా వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోవడం మేలు.

    3.మీన రాశి: అప్రమత్తతే రక్షణ

    శని దేవుడు మీన రాశిలోనే ఉదయించడం, అలాగే ఈ రాశి వారికి ఏల్నాటి శని ప్రభావం నడుస్తుండటంతో ఫలితాలు మిశ్రమంగా ఉంటాయి.

    ఖర్చులు: అనవసర ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి బడ్జెట్ ప్రణాళిక ముఖ్యం.

    పెట్టుబడులు: స్టాక్ మార్కెట్ లేదా రియల్ ఎస్టేట్‌లో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు నిపుణుల సలహా తప్పనిసరి. ఆవేశంతో నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు.

    ఆరోగ్యం: మానసిక ఒత్తిడికి గురయ్యే అవకాశం ఉంది. ధ్యానం, యోగా వంటివి అలవాటు చేసుకోవడం మంచిది.

    ఈ సమయం మీకు జీవిత పాఠాలను నేర్పుతుంది. ఓర్పుగా ఉంటే భవిష్యత్తులో మంచి ఫలితాలు అందుతాయి.

    శని ఇచ్చేది స్థిరమైన ఫలితం

    శని దేవుడు కేవలం కష్టాలను ఇచ్చే దేవుడు కాదు, మన కర్మలకు తగిన ప్రతిఫలాన్ని ఇచ్చే న్యాయమూర్తి. ఎవరైతే క్రమశిక్షణతో, కష్టపడి పనిచేస్తారో వారికి శని దేవుడు అపారమైన సంపదను, స్థిరత్వాన్ని ప్రసాదిస్తాడు. ఈ 2027 వరకు ఉన్న సమయాన్ని వృషభ, తులా రాశుల వారు సద్వినియోగం చేసుకుంటే జీవితంలో గొప్ప స్థాయికి చేరుకుంటారు.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    News/Rasi Phalalu/శని ఉదయం: 2027 వరకు ఈ రాశులకు ఇక తిరుగుండదు.. వీరిపై కురిసేది కనక వర్షమే!
    News/Rasi Phalalu/శని ఉదయం: 2027 వరకు ఈ రాశులకు ఇక తిరుగుండదు.. వీరిపై కురిసేది కనక వర్షమే!
