శారదీయ నవరాత్రులు 2026: ఈ 9 రోజులు 12 రాశుల జీవితాల్లో కీలక మార్పులు.. ఏ రాశికి ఎలా ఉండనుందంటే?
2026 అక్టోబర్ 11 నుంచి శారదీయ నవరాత్రులు ప్రారంభం కానున్నాయి. అక్టోబర్ 19న మహానవమి వేడుకలు జరగనున్నాయి. ఈ తొమ్మిది రోజులలో గ్రహాల సంచారం, జ్యోతిష్య అంచనాల ప్రకారం 12 రాశుల వారికి భిన్నమైన ఫలితాలు ఉండనున్నాయి.
ఈ ఏడాది శారదీయ నవరాత్రులు అక్టోబర్ 11 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఏ రాశి వారికి ఎలాంటి ఫలితాలు రానున్నాయి, జ్యోతిష్య నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం ఈ తొమ్మిది రోజులు మీ జీవితంపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపనున్నాయో ఇక్కడ పూర్తిగా తెలుసుకోండి.
తెలుగువారి అత్యంత పవిత్రమైన, భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకునే శారదీయ నవరాత్రుల పర్వదినం రానే వస్తోంది. ఆశ్వయుజ మాసంలో పాడ్యమి తిథి నుంచి ఈ ఉత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమవుతాయి. ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 11, ఆదివారం రోజున ఘటస్థాపనతో నవరాత్రులు మొదలుకాగా, అక్టోబర్ 19న మహానవమి వేడుకలు జరగనున్నాయి.
అమ్మవారు ఈసారి గజవాహనం (ఏనుగు)పై వస్తుండడం అత్యంత శుభకరమని, అయితే కోడివాహనంపై ప్రయాణించి ప్రస్థానం చేయడం మాత్రం అంతగా మంచిది కాదని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ తొమ్మిది రోజుల్లో సూర్య భగవానుడు తులా రాశిలోకి ప్రవేశించడం, శని మీన రాశిలో వక్రీకరించడం, శుక్రుడు కూడా వక్రీస్థితిలో ఉండటం వంటి కీలక గ్రహ మార్పులు జరుగుతున్నాయి. తులా రాశిలో సూర్య, బుధ, శుక్రుల కలయిక కారణంగా కొన్ని రాశులకు అద్భుతమైన ఫలితాలు దక్కనుండగా, మరికొన్ని రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలని జ్యోతీష్యులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
వివిధ రాశులపై నవరాత్రుల ప్రభావం
మేష రాశి:
నిలిచిపోయిన పనులన్నీ విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగ రంగంలో ఉన్నవారికి పదోన్నతులు లేదా మంచి అవకాశాలు వస్తాయి. ఆర్థికంగా లాభాలు కలగడమే కాకుండా ఆకస్మిక ధనప్రాప్తికి కూడా అవకాశం ఉంది. వ్యాపారస్తులు తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించుకునేందుకు ఇది సరైన సమయం.
వృషభ రాశి:
ఈ తొమ్మిది రోజులు మీకు మిశ్రమ ఫలితాలను ఇస్తాయి. వ్యాపార పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉన్నప్పటికీ, కుటుంబ జీవితంలో చిన్నపాటి ఒడిదుడుకులు ఎదురుకావచ్చు. ధనలాభం ఉన్నా, అనవసర ఖర్చులు మనశ్శాంతిని కొద్దిగా ఇబ్బంది పెడతాయి.
మిథున రాశి:
పనితీరును ప్రదర్శించడానికి కార్యాలయంలో మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. అయితే, ఎంతటి వారితోనైనా మాట్లాడేటప్పుడు మాటలపై పూర్తి సంయమనం పాటించడం అత్యవసరం. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఎలాంటి పెద్ద రిస్క్లు తీసుకోకండి, నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది.
కర్కాటక రాశి:
తల్లి భవాని కృపాకటాక్షాలు మీపై సంపూర్ణంగా ఉంటాయి. ఆర్థికంగా ఈ కాలం ఎంతో లాభదాయకంగా మారుతుంది. ఎప్పటో ఆగిపోయిన పనులు మళ్లీ వేగవంతమై సఫలమవుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల పూర్తి సహకారంతో మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.
సింహ రాశి:
సమాజంలో, కార్యాలయంలో మీ గౌరవ ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. మీలోని నాయకత్వ లక్షణాలు, ధైర్యసాహసాలు మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి. ఉద్యోగం మరియు వ్యాపార రంగాల్లో తిరుగులేని పురోగతిని చూస్తారు.
కన్యా రాశి:
భాగ్యం మీ వెంటే ఉంటుంది. గతంలో చేసిన పెట్టుబడుల నుంచి భారీగా రిటర్న్స్ అందుకుంటారు. విద్యార్థులకు, పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమయ్యే అభ్యర్థులకు ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంది. శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది.
తులా రాశి:
ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ లభించే సూచనలు స్పష్టంగా ఉన్నాయి. ఎప్పటి నుంచో రావలసిన పాత బకాయిలు చేతికి అందుతాయి. పెళ్లి కాని వారికి మంచి సంబంధాలు కుదిరే అవకాశం ఉంది. మానసిక ప్రశాంతతను అనుభవిస్తారు.
వృశ్చిక రాశి:
కఠిన శ్రమ, క్రమశిక్షణతో మాత్రమే ఆశించిన ఫలితాలను సాధించగలరు. ఎవరితోనూ అనవసర వాదనలకు దిగకండి. మీ వ్యక్తిగత లేదా గోప్యమైన విషయాలను ఎవరితోనూ పంచుకోకండి, లేదంటే పరువుకు భంగం వాటిల్లవచ్చు.
ధనస్సు రాశి:
భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు చేసేవారికి లాభాలు కలుగుతాయి. ఆఫీసులో ఉన్నతాధికారులు మరియు సహోద్యోగుల నుంచి మంచి మద్దతు లభిస్తుంది. అయితే, ఏ చిన్న విషయంలోనూ భావోద్వేగానికి లోనై నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు.
మకర రాశి:
పనిచేసే చోట మీకు కొత్త బాధ్యతలు దక్కడంతో పాటు మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. ఆరోగ్య పరమైన సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభించి, మనసు ఆనందంతో నిండిపోతుంది.
కుంభ రాశి:
ఈ తొమ్మిది రోజులు ఒడిదుడుకులతో కూడుకుని ఉంటాయి. రాబడికి, ఖర్చులకు మధ్య సరైన బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేయడం చాలా ముఖ్యం. జీవిత భాగస్వామితో అభిప్రాయభేదాలు రాకుండా సర్దుకుపోవడానికి ప్రయత్నించండి.
మీన రాశి:
ఈ సమయం మీకు సాధారణంగా సాగిపోతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి నిలకడగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు వెల్లివిరుస్తాయి. సొంత ఇల్లు, స్థలం లేదా వాహనం కొనుగోలు చేయాలనే మీ కల నెరవేరే దిశగా అడుగులు పడతాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More