ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.
డిసెంబర్ 8 నుంచి 10 రోజులు ద్విద్వాదశ యోగంతో వీరికి ధన లాభం, వృత్తిలో విజయం!
శుక్ర, బుధ గ్రహాల స్థానాల కారణంగా ద్విద్వాదశ యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగం కొన్ని రాశుల వారికి వైవాహిక జీవితంలో ఆనందాన్ని, ఉద్యోగంలో విజయాన్ని, ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడటాన్ని అందిస్తుంది. రాబోయే కొద్ది రోజుల్లో ఏ రాశుల వారు బుధ, శుక్ర గ్రహాల అనుగ్రహాన్ని పొందుతారో చూడండి.
2026 డిసెంబర్ 8న బుధ, శుక్ర గ్రహాల వల్ల ద్విద్వాదశ యోగం ఏర్పడుతుంది. బుధ, శుక్ర గ్రహాలు ఒకదానికొకటి 30 డిగ్రీల కోణంలో సంచరించినప్పుడు ఈ శుభ యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ రెండు గ్రహాలు సరిగ్గా 10 రోజుల పాటు 30 డిగ్రీల కోణంలో సంచరిస్తాయి. ఈ సమయంలో బుధుడు వృశ్చిక రాశిలో, శుక్రుడు తులారాశిలో ఉంటారు. జాతకంలో ద్విద్వాదశ యోగం బలమైన స్థితిలో ఏర్పడితే, ఆర్థిక పురోగతి, ధన లాభం, వృత్తిలో విజయం, వ్యాపార విస్తరణ ఉంటాయి.
మిథున రాశి
డిసెంబర్ 8 నుండి మిథున రాశి వారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. ఈ సమయంలో 5వ ఇంట్లో ఉన్న శుక్రుడు, 6వ ఇంట్లో ఉన్న బుధుడు మీ జీవితాన్ని మార్చగలరు. ఈ కాలంలో దీర్ఘకాలంగా ఉన్న ఆర్థిక సమస్యలు ముగుస్తాయి. లాభ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. ఆర్థిక జీవితం నిశ్చింతగా ఉంటుంది. శాంతిని పెంచుకోవడానికి ఇది ఒక మంచి అవకాశం. అలాగే కుటుంబంలోని పిల్లల గురించిన చింతలు తొలగిపోతాయి. మీ జీవితం సంతోషంగా, ప్రశాంతంగా ఉన్నందున, బంధువుల సంఖ్య కూడా పెరుగుతుంది. మీరు స్నేహితులతో మీ స్థానాన్ని కొత్త శిఖరాలకు తీసుకువెళతారు. ఇది పెట్టుబడికి అనుకూలమైన కాలం కాబట్టి, లాభాల సూచనలు ఉన్నాయి.
తులా రాశి
తులారాశి వారికి అదృష్ట ద్వారాలు తెరుచుకునే సమయం ఆసన్నమైంది. ఎందుకంటే డిసెంబర్ 8 నుండి మీ లగ్నంలో శుక్రుడు, రెండో ఇంట్లో బుధుడు ఉండటం చాలా శుభప్రదం. ఎందుకంటే ఈ గ్రహాలు మీకు ఊహించని ప్రయోజనాలను చేకూర్చగలవు. ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. సమాజంలో మీ గౌరవం పెరుగుతుంది. ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న పని పూర్తవుతుంది. ఇల్లు లేదా ఖరీదైన వాహనం కొనాలనే మీ కోరిక నెరవేరుతుంది. పనిలో సంకోచం తగ్గుతుంది. కొత్త లాభదాయకమైన ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించడానికి ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. ఇది విద్యార్థులకు కూడా చాలా శుభ సమయం.
వృశ్చిక రాశి
ద్విద్వాదశ యోగం వృశ్చిక రాశి వారికి కోరుకున్న ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఈ యోగం మీ అనుకూలమైన స్థితిలో ఏర్పడుతుంది. ఈ సమయంలో మీ జాతకంలో బుధుడు లగ్నంలో, శుక్రుడు 12వ ఇంట్లో ఉండటం శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. విదేశీ వాణిజ్యం, ఒప్పందాలకు ఇది ఒక సువర్ణ సమయం. పుణ్యక్షేత్రాలకు ప్రయాణించే అవకాశాలు మీకు లభిస్తాయి. మీరు మీ కుటుంబంతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. మీ వృత్తిలో కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఇది మీ కష్టానికి లభించే ప్రతిఫలం. అయితే మీ ప్రయత్నాలను ఆపవద్దు. ఈ సమయంలో మీరు చేసే ప్రతి పని విజయవంతమై రెట్టింపు ప్రయోజనాలను ఇస్తుంది.
వృషభ రాశి
డిసెంబర్ 8 నుండి వృషభ రాశి వారికి శుభదినాలు ప్రారంభమవుతాయి. ఈ 10 రోజుల పాటు మీ జీవితంలో అనేక మార్పులు జరగవచ్చు. ఎందుకంటే మీ జాతకంలో 6వ ఇంట్లో శుక్రుడు, 7వ ఇంట్లో బుధుడు సంచరించడం చాలా శుభప్రదం. మీరు చేసే పనిలో ప్రయోజనాలు చూస్తారు. బుధుడి అనుగ్రహంతో, మీ తెలివితేటలు, చురుకుదనం పెరుగుతాయి. మీరు పనులను సులభంగా పూర్తి చేస్తారు. పెద్ద కాంట్రాక్టులను విజయవంతంగా కుదుర్చుకోవచ్చు. కంపెనీ మీ ద్వారా ప్రయోజనం పొందవచ్చు. ఈ సమయంలో మీ హోదా, జీతం పెరుగుతాయి. అలాగే శుక్రుడి అనుగ్రహంతో, మీ వివాహ, కుటుంబ జీవితం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఇంట్లో జరిగే శుభకార్యాల వల్ల ఆనందం రెట్టింపు కావచ్చు.
కన్యా రాశి
కన్యారాశి వారు డిసెంబర్ 8 నుండి కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభిస్తారు. మీ జాతకంలో శుక్రుడు 2వ ఇంట్లో, బుధుడు 3వ ఇంట్లో ఉండటమే దీనికి కారణం. ఇది మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరుస్తుంది. జాతకంలో బుధుడు సాహస గృహంలో, శుక్రుడు ధన గృహంలో ఉండటం వల్ల మీరు అపూర్వమైన ఆర్థిక లాభాలను చూస్తారు. కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బు, అదృష్టం మిమ్మల్ని వెంబడిస్తాయి. కుటుంబంలో జరిగే శుభకార్యాలు భక్తి వాతావరణాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి. ఈ సమయంలో మీరు చేసే దానధర్మాలు మీ పుణ్యఫలాలను మరింత పెంచుతాయి.