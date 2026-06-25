Shukra-Ketu Conjunction: 30 రోజుల పాటు అదృష్టం పరవళ్లు.. ఈ 4 రాశుల వారికి డబ్బే డబ్బు!
సింహరాశిలో శుక్ర-కేతు సంయోగం: సింహరాశిలో శుక్రుడు మరియు కేతు కలయిక ఏర్పడుతుంది. శుక్రుడు-కేతు కలయికతో, కొన్ని అదృష్టవంతమైన రాశిచక్రాలు మంచి ఫలితాలను పొందుతాయి. ఏ రాశిచక్రాలకు శుక్ర-కేతు సంయోగం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందో తెలుసుకోండి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శుక్రుడిని భోగభాగ్యాలకు, కేతువును ఆధ్యాత్మికతకు కారకులుగా భావిస్తారు. ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక ఒక ఆసక్తికరమైన స్థితిని సృష్టిస్తుంది. జూలై 4, 2026న శుక్రుడు సింహ రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. అక్కడ ఇప్పటికే కేతువు సంచరిస్తున్నాడు. ఈ నెల 30 వరకు ఈ రెండు గ్రహాలు కలిసి ఉండటంతో కొన్ని రాశుల వారికి విశేషమైన ఆర్థిక, వ్యాపార ప్రయోజనాలు చేకూరనున్నాయి. ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు పండిట్ నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఈ సంచారం ఎవరికి లాభిస్తుందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
వృషభ రాశి: సుఖసంతోషాలకు కాలం
వృషభ రాశి వారికి ఈ సమయం భూమి, భవనాలు మరియు వాహనాలు కొనుగోలు చేయడానికి ఎంతో అనుకూలం. ఆస్తి పరమైన లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ పరంగా చిన్నపాటి సమస్యలు ఎదురైనా, పట్టుదలతో మీ లక్ష్యాలను సాధిస్తారు. ప్రేమ జీవితంలో గతంలో కంటే మెరుగైన అనుబంధం ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం వల్ల మనశ్శాంతి లభిస్తుంది. వ్యాపారులకు ఇది మంచి వృద్ధిని ఇచ్చే సమయం.
తులా రాశి: ఆర్థిక స్థిరత్వం వైపు అడుగులు
తులా రాశి వారికి ఆదాయ మార్గాలు మెరుగుపడతాయి. పాత బకాయిలు చేతికి అందడం వల్ల ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకుంటారు. అనవసరమైన ఖర్చులు తగ్గుముఖం పట్టి, పొదుపుపై దృష్టి సారిస్తారు. ఈ సమయంలో చేసే పెట్టుబడులు భవిష్యత్తులో మంచి లాభాలను అందిస్తాయి. ఉద్యోగ రంగంలో కొత్త విజయాలు సాధించే అవకాశం ఉంది. అయితే, ఆరోగ్య విషయంలో మాత్రం నిర్లక్ష్యం వద్దు. సమతుల్య ఆహారం తీసుకుంటూ, ఆరోగ్య సమస్యలు కనిపిస్తే వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించడం ఉత్తమం.
వృశ్చిక రాశి: కెరీర్లో దూకుడు
వృశ్చిక రాశి వారికి శుక్ర-కేతువుల కలయిక శుభప్రదంగా మారుతుంది. ముఖ్యంగా మీ భాగస్వామికి కెరీర్ పరంగా గొప్ప అవకాశాలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగస్తులకు పని ప్రదేశంలో అనుకూలమైన వాతావరణం ఉంటుంది. అదృష్టం తోడవ్వడంతో పెండింగ్లో ఉన్న పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఆదాయం పెరగడంతో పాటు భౌతిక సుఖాలు పెరుగుతాయి. భూమి లేదా వాహన కొనుగోలుకు ఇది సరైన సమయం. అయితే, మీ జీవన భాగస్వామి ఆరోగ్యం పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
ఈ దోష నివారణకు పరిహారాలు
గ్రహాల కలయిక వల్ల వచ్చే ప్రతికూలతలను అధిగమించి, సానుకూల ఫలితాలను పొందడానికి ఈ చిన్న పరిహారాలు పాటించండి:
శివారాధన: పరమేశ్వరుడిని నిత్యం పూజించడం, 'ఓం నమః శివాయ' మంత్రాన్ని జపించడం వల్ల విశేష ఫలితాలు ఉంటాయి.
శుక్రుడి అనుగ్రహం: శుక్రవారం రోజున పరమాన్నం (ఖీర్) వండి పేదలకు పెట్టడం, తెల్లని వస్త్రాలను దానం చేయడం వల్ల శుక్రుడి బలం పెరుగుతుంది.
దాన ధర్మాలు: కేతువు ఆధ్యాత్మికతకు సంకేతం కాబట్టి, నిరుపేదలకు,
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More