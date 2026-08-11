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    మరికొన్ని రోజుల్లో శుక్రుడితో శుభ ఫలితాలు పొందనున్న రాశులు ఇవే!

    శుక్రుడు సెప్టెంబర్ 2 బుధవారం మధ్యాహ్నం 1.51 గంటలకు తులారాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. అందువల్ల శుక్రుని రాశి మారడం వల్ల మాలవ్య రాజయోగం కూడా ఏర్పడుతుంది. ఐదు రాశుల వారికి సంపద, శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయి.

    Published on: Aug 11, 2026, 19:55:34 IST
    By Anand Sai, Hyderabad
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    శుక్రుడిని శుభ గ్రహాలలో ఒకటిగా పరిగణిస్తారు. ఈ గ్రహం సెప్టెంబర్ 2న తులారాశిలో తన సంచారాన్ని ప్రారంభిస్తుంది. ఆ తర్వాత నవంబర్ 6 వరకు ఇదే రాశిలో తన సంచారాన్ని కొనసాగిస్తుంది. అనంతరం ఇది కన్యారాశిలోకి ప్రవేశిస్తుంది. అందువల్ల ఈ శుక్ర సంచారం సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి అపారమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. శుక్రుడు తులారాశిలో తన సంచారాన్ని ప్రారంభించడం కొన్ని రాశుల వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది.

    జ్యోతిష్య శాస్త్రం
    జ్యోతిష్య శాస్త్రం

    మేష రాశి

    మేష రాశి వారికి శుభ గ్రహమైన శుక్రుడు రాశి మారనున్నందున, ఈ సమయం మీ కుటుంబ జీవితానికి కూడా చాలా మంచిది. శుక్రుని ప్రత్యేక అనుగ్రహం వల్ల మేష రాశి వారి జీవితాల్లో ఎంతో మాధుర్యం ఉంటుంది. దీంతో పాటు మేష రాశి వారికి ఏవైనా అసంపూర్తి పనులు ఉంటే అవన్నీ ఈ కాలంలో విజయవంతంగా పూర్తయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. అదేవిధంగా ఈ కాలంలో మేష రాశి వారి ఆర్థిక పరిస్థితి బాగా మెరుగుపడుతుంది.

    మిథున రాశి

    శుక్రుడు రాశిని మార్చడం వలన ఈ సమయం మిథున రాశి వారికి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా శుక్రుని అనుగ్రహం వల్ల ఈ కాలంలో మిథున రాశి వారి ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా గణనీయంగా మెరుగుపడుతుంది. శుక్రుడు తులారాశిలోకి ప్రవేశించడంతో మిథునరాశిలో జన్మించిన విద్యార్థులకు ఈ కాలం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ రాశిలో జన్మించిన విద్యార్థులు తమ చదువులో కూడా మంచి ఫలితాలను సాధించగలుగుతారు.

    తులా రాశి

    తులారాశి వారికి శుక్రుడు తన రాశిని మార్చుకుని వారి సొంత రాశిలో సంచారాన్ని ప్రారంభిస్తాడు. అందువల్ల తులారాశి వారికి శుక్రుని ప్రత్యేక అనుగ్రహం వల్ల అపారమైన ప్రయోజనకరమైన ఫలితాలను ఇచ్చే యోగం ఏర్పడుతుంది. అంతేకాకుండా మీరు చేపట్టిన పనులన్నింటినీ విజయవంతంగా పూర్తి చేసే అవకాశం కూడా ఎక్కువగా ఉంది. ఈ విధంగా శుక్ర గ్రహ అనుగ్రహం వల్ల తులారాశి వారికి ఈ కాలంలో మరింత శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయి. అందువల్ల శుక్రుని ప్రభావం వల్ల తులారాశి వారు ఈ కాలంలో ఆర్థిక లాభాలు, వృత్తిలో పురోగతి, జ్ఞానంలో వృద్ధిని పొందుతారు.

    ధనుస్సు రాశి

    ధనుస్సు రాశి వారికి సెప్టెంబర్ నెలలో శుక్రుడి నుండి అపారమైన ఆశీస్సులు లభిస్తాయి. ఈ సమయంలో మీ ఆదాయం బాగా పెరుగుతుంది. అలాగే శుక్రుడి రాశి మార్పు కారణంగా ధనుస్సు రాశి వారు అద్భుతమైన లాభాలను ఆర్జించగలుగుతారు. అంతేకాకుండా శుక్రుని అనుగ్రహం వల్ల ఈ కాలంలో ధనుస్సు రాశి వారి అసంపూర్తి పనులన్నీ విజయవంతంగా పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా, ఈ కాలం కుటుంబ జీవితం విషయంలో మిమ్మల్ని చాలా సంతోషంగా ఉంచుతుంది. దీనితో పాటు ఈ సమయంలో ధనుస్సు రాశి వారికి జీవితంలో అపారమైన శాంతి కూడా లభిస్తుంది.

    కుంభ రాశి

    శుభ గ్రహమైన శుక్రుడు కుంభ రాశిలో తన సంచారాన్ని ప్రారంభిస్తాడు. ఇది కుంభ రాశి వారికి అపారమైన ప్రయోజనాలను చేకూరుస్తుంది. అందుేవేల్ల మీకు ప్రతి అడుగులోనూ అదృష్టం పూర్తి మద్దతు ఇస్తుంది. మీ రాశిపై శుక్రుని ప్రత్యేక అనుగ్రహం ఉన్నందున ఈ సమయంలో మీరు సంపద పరంగా గరిష్ట ప్రయోజనాలను పొందుతారు. పని, వ్యాపారంలో నిమగ్నమై ఉన్న కుంభ రాశి వారికి ఈ కాలం చాలా బాగుంటుంది. మీరు చేపట్టే పనులన్నీ సకాలంలో విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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    Home/Rasi Phalalu/మరికొన్ని రోజుల్లో శుక్రుడితో శుభ ఫలితాలు పొందనున్న రాశులు ఇవే!
    Home/Rasi Phalalu/మరికొన్ని రోజుల్లో శుక్రుడితో శుభ ఫలితాలు పొందనున్న రాశులు ఇవే!
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