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    శుక్రుడి గోచారం: నేటి నుంచి ఈ 4 రాశులకు డబ్బు, ఉద్యోగం, ఆస్తి యోగం!

    ఆగస్టు 11, 2026న శుక్రుడు హస్త నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. చంద్రుడి అధిపత్యంలోని హస్త నక్షత్రంలో శుక్రుని సంచారం కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థికంగా, వృత్తిపరంగా, వ్యక్తిగతంగా అనుకూల ఫలితాలను అందిస్తుందని జ్యోతిష్య విశ్లేషణలు చెబుతున్నాయి.

    Published on: Aug 11, 2026, 12:30:57 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    వైదిక జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల సంచారానికి ఎంత ప్రాధాన్యత ఉందో, నక్షత్ర మార్పులకు కూడా అంతేటి విశిష్టత ఉంది. ముఖ్యంగా భోగభాగ్యాలు, ఐశ్వర్యం, ప్రేమ, సౌందర్యానికి కారకుడైన శుక్ర గ్రహం స్థాన మారడం మానవ జీవితాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. ఆగస్టు 11, 2026 నాడే శుక్రుడు హస్త నక్షత్రంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నారు.

    శుక్రుడి గోచారం: నేటి నుంచి ఈ 4 రాశులకు డబ్బు, ఉద్యోగం, ఆస్తి యోగం!
    శుక్రుడి గోచారం: నేటి నుంచి ఈ 4 రాశులకు డబ్బు, ఉద్యోగం, ఆస్తి యోగం!

    ఈ హస్త నక్షత్రానికి అధిపతి మనస్కారకుడైన చంద్రుడు. జ్యోతిష్య నిపుణుల విశ్లేషణ ప్రకారం, శుక్రుడు తన రాశిని లేదా నక్షత్రాన్ని మార్చినప్పుడు సాధారణంగా అందరి జీవితాల్లోనూ సానుకూల వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. ముఖ్యంగా చంద్రుడి నక్షత్రంలోకి శుక్రుడు ప్రవేశించినప్పుడు కొన్ని రాశుల వారికి మానసిక ఉల్లాసంతో పాటు ఊహించని ధనలాభం కలుగుతుంది. ఈ ప్రత్యేక నక్షత్ర గోచరంతో అత్యధికంగా లాభపడబోయే ఆ నాలుగు అదృష్ట రాశులు ఎవరో ఇప్పుడు చూద్దాం.

    1.కర్కాటక రాశి

    శుక్రుని ఈ నక్షత్ర మార్పు కర్కాటక రాశి వారికి అన్ని విధాలా కలసొస్తుంది. మీ ఆర్థిక స్థితిలో గతంలో ఎన్నడూ లేనివిధంగా మెరుగైన మార్పులు వస్తాయి. ఎక్కడి నుంచో అకస్మాత్తుగా ధనలాభం కలుగుతుంది. అదృష్టం తోడు నిలవడంతో ఇంటా బయటా అనుకూల వాతావరణం ఏర్పడుతుంది.

    కుటుంబంలో ఆనందోత్సాహాలు వెల్లివిరుస్తాయి. భౌతిక సుఖసౌకర్యాలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారస్తులు తమ సంస్థలను విస్తరించేందుకు ఇది సరైన సమయం. ప్రేమ జీవితంలో నెలకొన్న మనస్పర్థలు తొలగి సంబంధాలు బలపడతాయి. ప్రయాణాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి.

    2.వృశ్చిక రాశి

    వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ కాలం జీవితంలో మరపురాని మధురమైన ఫలితాలను అందిస్తుంది. ఉద్యోగ రంగంలో ఉన్నవారికి పదోన్నతులు లేదా నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీరు ఏ పని చేపట్టినా అందులో విజయం మీసొంతం అవుతుంది.

    గత కొంతకాలంగా నిలిచిపోయిన పనులన్నీ వేగంగా పూర్తవుతాయి. విద్యార్థులకు, ముఖ్యంగా పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమయ్యే వారికి శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది. ధన సంపాదన మార్గాలు మెరుగై ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి.

    3. మీన రాశి

    మీన రాశి వారు ఈ గోచర కాలంలో తమ లక్ష్యాలను సులభంగా సాధిస్తారు. కార్యాలయంలో మీ పనితీరుకు గుర్తింపు లభించి కొత్త బాధ్యతలు మీ భుజస్కంధాలపై పడతాయి. తల్లిదండ్రుల పూర్తి సహకారంతో ముఖ్యమైన పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఆగిపోయిన డబ్బు చేతికి అందడంతో పాటు మీ బ్యాంకు నిల్వలు పెరుగుతాయి.

    కుటుంబంలో గతంలో వేధించిన సమస్యల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. భవిష్యత్తు కోసం మీరు వేసిన ప్రణాళికలు సఫలమవుతాయి. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు ఇనుమడిస్తాయి. కొందరికి పాత రుణాలు తీరిపోయే అవకాశం ఉంది.

    4.తులా రాశి

    తులా రాశి వారికి శుక్ర నక్షత్ర మార్పు పెను అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది. స్థిరాస్తులు, ఇల్లు, లేదా నూతన వాహనం కొనుగోలు చేయాలనే మీ కల త్వరలోనే నెరవేరుతుంది. జీవిత భాగస్వామితో సంతోషంగా సమయం గడుపుతారు, పరస్పర అపార్థాలు తొలగిపోతాయి.

    మీలోని పరాక్రమం, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతాయి. ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వ రంగం నుంచి లేదా ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రశంసలు దక్కుతాయి. అయితే, అత్యుత్సాహంతో లేదా కేవలం భావోద్వేగాలకు లోనై ఎక్కడైనా పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడులు పెట్టడం మాత్రం మానుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/శుక్రుడి గోచారం: నేటి నుంచి ఈ 4 రాశులకు డబ్బు, ఉద్యోగం, ఆస్తి యోగం!
    Home/Rasi Phalalu/శుక్రుడి గోచారం: నేటి నుంచి ఈ 4 రాశులకు డబ్బు, ఉద్యోగం, ఆస్తి యోగం!
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