తెల్లవారుజామున పలికే మాటల ప్రభావం ఎంత? శాస్త్రాలు చెప్పే విశేషాలు.. ఈ శుభ సమయంలో ఈ 3 పనులు చేయాలి!
బ్రహ్మ ముహూర్తం హిందూ సంప్రదాయంలో అత్యంత పవిత్రమైన సమయంగా భావిస్తారు. ఈ సమయంలో పలికే మాటలు, చేసే సంకల్పాలు శక్తివంతంగా ఉంటాయని ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసం. ధ్యానం, మంత్రజపం, సానుకూల ఆలోచనల ద్వారా మానసిక ప్రశాంతతతో పాటు ఆధ్యాత్మిక పురోగతిని పొందవచ్చని శాస్త్రాలు సూచిస్తున్నాయి.
రోజూ మన నోటి నుండి వెలువడే మాటల్లో ఏదో ఒకటి తప్పకుండా నిజమవుతుందని పెద్దలు చెబుతుంటారు. దీని వెనుక ఉన్న ఆధ్యాత్మిక రహస్యం ఏమిటి? బ్రహ్మ ముహూర్తానికి, మన మాటలకు ఉన్న సంబంధం ఏంటి?
మాటల్లో దాగి ఉన్న దైవత్వం
"ఎప్పుడూ మంచి మాటలే మాట్లాడాలి.. ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు ఏం అంటామో, అది ఎప్పుడు నిజమవుతుందో ఎవరికీ తెలియదు" అని మన పూర్వీకులు తరచుగా హెచ్చరిస్తుంటారు. మన నాలుకపై ఏదో ఒక సమయంలో సరస్వతీ దేవి కొలువై ఉంటారని, ఆ సమయంలో మనం పలికే పలుకులు అక్షరాలా నిజమవుతాయని భారతీయుల ప్రగాఢ నమ్మకం. అందుకే మనం చేసే 'సెల్ఫ్ టాక్' లేదా మన గురించి మనం చెప్పుకునే విషయాలు ఎప్పుడూ సానుకూలంగా (Positive) ఉండాలని ఆధ్యాత్మిక నిపుణులు సూచిస్తారు.
బ్రహ్మ ముహూర్తం - సరస్వతీ దేవి కొలువు
అసలు ఆ అదృష్ట సమయం ఎప్పుడు? సరస్వతీ దేవి మన నాలుకపై ఎప్పుడు విరాజిల్లుతారు? శాస్త్రాల ప్రకారం, సూర్యోదయానికి సుమారు గంటన్నర ముందు ఉండే 'బ్రహ్మ ముహూర్తం' (తెల్లవారుజామున 3:30 నుండి 5:30 గంటల మధ్య) అత్యంత పవిత్రమైనది. ఆ సమయంలోనే సరస్వతీ దేవి నాలుకపై ఉంటారని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఈ సమయంలో మనం పలికే ప్రతి మాట, చేసే ప్రతి సంకల్పం విశ్వంలోకి శక్తివంతంగా వెళ్తాయి. అందుకే ఈ సమయంలో మౌనంగా ఉండటం లేదా మంచి విషయాలను మాత్రమే మాట్లాడటం అలవాటు చేసుకోవాలి.
ఈ సమయంలో చేయాల్సిన పనులు
బ్రహ్మ ముహూర్తంలో నిద్రలేవడం వల్ల శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యం మెరుగుపడటమే కాకుండా, ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో శక్తిని పొందుతారు. ఆ సమయంలో మీరు చేయాల్సిన ముఖ్యమైన పనులు ఇవే:
ధ్యానం: మీ ఇష్ట దైవాన్ని స్మరించుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. ఏకాంతంగా కూర్చుని ధ్యానం చేయడం వల్ల మనసు ప్రశాంతంగా మారుతుంది.
మంత్ర పఠనం: మంత్రాల ప్రభావం ఈ సమయంలో పదింతలు ఎక్కువగా ఉంటుంది. క్రమం తప్పకుండా మంత్ర జపం చేసే వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలు కనిపిస్తాయి.
సానుకూల ఆలోచనలు: మనం పగలు సాధించాలనుకున్న లక్ష్యాల గురించి సానుకూలంగా ఆలోచించడం, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుకునే సంకల్పాలు చేయడం చాలా మంచిది.
ఈ సమయంలో పొరపాటున కూడా ఈ తప్పులు చెయ్యద్దు
బ్రహ్మ ముహూర్తంలో ఉన్నప్పుడు కొన్ని విషయాలకు దూరంగా ఉండాలి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఇతరులను విమర్శించడం, నిందించడం లేదా ప్రతికూలమైన మాటలు మాట్లాడటం అస్సలు చేయకూడదు. మనం పలికే ప్రతికూలత మన జీవితంలోనే ప్రతిబింబించే ప్రమాదం ఉందని శాస్త్రం హెచ్చరిస్తోంది. ఈ సమయంలో మనసును ఎంత నిర్మలంగా ఉంచుకుంటే, మన మాటలు అంత శక్తివంతంగా మారుతాయి. రోజువారీ జీవితంలో ఈ నియమాన్ని పాటిస్తే, మీలో అద్భుతమైన మార్పును గమనిస్తారు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More