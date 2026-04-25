    Sita Navami: ఈరోజే సీతా నవమి.. పూజా విధానం, పాటించాల్సిన నియమాలతో పాటు వివాహమవ్వాలంటే ఏం చెయ్యాలో చూడండి!

    Sita Navami: హిందూ ధర్మంలో సీతా నవమికి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. సాక్షాత్తూ లక్ష్మీ స్వరూపమైన సీతమ్మ వారు అవతరించిన ఈ పవిత్ర దినం గురించి, 2026లో రాబోతున్న అరుదైన ముహూర్తం మరియు పూజా ఫలితాల గురించి పూర్తి వివరాలు మీకోసం. 

    Published on: Apr 25, 2026 7:46 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Sita Navami 2026: శ్రీరామ నవమి వేడుకలు ముగిసిన సరిగ్గా నెలకు వచ్చే మరో అద్భుతమైన పర్వదినం 'సీతా నవమి'. దీనినే 'జానకి నవమి' అని కూడా పిలుస్తారు. వైశాఖ మాసం శుక్ల పక్షం తొమ్మిదవ రోజున మిథిలా పురిలో సీతమ్మ వారు భూమి నుంచి ఉద్భవించారు. 2026 సంవత్సరంలో ఏప్రిల్ 25వ తేదీన ఈ పండుగను దేశవ్యాప్తంగా భక్తులు జరుపుకోనున్నారు. త్రేతాయుగంలో ఇదే రోజున జనక మహారాజు యజ్ఞం కోసం భూమిని దున్నుతుండగా, నాగలి చాలులో సీతమ్మ వారు లభించారని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అందుకే ఆమెను 'భూమిజ' అని కూడా పిలుస్తారు.

    Sita Navami: ఈరోజే సీతా నవమి.. పూజా విధానం, పాటించాల్సిన నియమాలు

    అబూజ ముహూర్తం - ఈ ఏడాది ప్రత్యేకత

    సాధారణంగా ఏదైనా శుభకార్యం చేయాలంటే మంచి ముహూర్తం కోసం పంచాంగం చూడాల్సి ఉంటుంది. కానీ, ఈ ఏడాది సీతా నవమి నాడు 'అబూజ ముహూర్తం' (స్వయం సిద్ధ ముహూర్తం) ఏర్పడుతోంది. అంటే ఈ రోజంతా అత్యంత పవిత్రమైనదని, ఎలాంటి ప్రత్యేక ముహూర్తం చూడకుండానే శుభ కార్యాలు, పూజలు నిర్వహించుకోవచ్చని పండితులు చెబుతున్నారు. ఇలాంటి అరుదైన యోగంలో సీతా-రాములను ఆరాధించడం వల్ల కోరుకున్న కోర్కెలు నెరవేరుతాయని భక్తుల నమ్మకం.

    రామ నవమికి సమానమైన ఫలం

    శ్రీరామ నవమి రోజున ఎంతటి పుణ్యఫలం లభిస్తుందో, సీతా నవమి రోజున సీతమ్మను పూజిస్తే అంతే ఫలితం దక్కుతుందని శాస్త్రాలు ఘోషిస్తున్నాయి. శ్రీరాముడు విష్ణువు అవతారమైతే, సీతమ్మ వారు లక్ష్మీదేవి రూపం. ఈ ఇద్దరినీ జంటగా పూజించే వారి ఇళ్లలో ఐశ్వర్యం వెల్లివిరుస్తుంది. ముఖ్యంగా గృహిణులు ఈ రోజు వ్రతాన్ని ఆచరించడం వల్ల కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి.

    పూజా విధానం, పాటించాల్సిన నియమాలు

    సీతా నవమి రోజున సూర్యోదయానికి ముందే నిద్రలేచి స్నానాది కార్యక్రమాలు ముగించుకోవాలి. పూజా మందిరాన్ని శుభ్రం చేసుకుని సీతా-రాముల పటాన్ని లేదా విగ్రహాలను ప్రతిష్టించాలి.

    సంకల్పం: ముందుగా ఆచమనం చేసి, శ్రద్ధాభక్తులతో పూజ చేస్తున్నట్లు సంకల్పం చెప్పుకోవాలి.

    పారాయణం: పూజలో జానకీ స్తోత్రాన్ని పఠించడం విశేష ఫలితాలనిస్తుంది. వీలైతే రామాయణంలోని బాలకాండను చదవండి.

    నైవేద్యం: సీతమ్మ వారికి పండ్లు, పూలతో పాటు ప్రత్యేకంగా 'క్షీరాన్నం' (పరమాన్నం) నివేదించాలి.

    కన్యా పూజ: పూజ ముగిసిన తర్వాత ఏడుగురు చిన్నపిల్లలకు (కన్యలకు) ప్రసాదం లేదా భోజనం పెట్టి, వారి ఆశీస్సులు తీసుకోవడం మన తెలుగు సంప్రదాయంలో అత్యంత శుభప్రదంగా భావిస్తారు.

    వివాహ దోషాలు తొలగాలంటే..

    పెళ్లి కావాల్సిన యువతీ యువకులు సీతా నవమి నాడు జానకీ దేవికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తే మంచి జీవిత భాగస్వామి లభిస్తారని నమ్మకం. వైవాహిక జీవితంలో గొడవలు పడే దంపతులు ఈ రోజు సీతా-రాముల కళ్యాణాన్ని స్మరించుకుంటే మనస్పర్థలు తొలగిపోయి అన్యోన్యం పెరుగుతుంది. ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతమయ్యే వారు ఈ రోజు సీతాదేవిని లక్ష్మీ రూపంలో పూజించి, పేదలకు అన్నదానం చేయడం వల్ల దారిద్ర్యం తొలగిపోతుంది.

      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    News/Rasi Phalalu/Sita Navami: ఈరోజే సీతా నవమి.. పూజా విధానం, పాటించాల్సిన నియమాలతో పాటు వివాహమవ్వాలంటే ఏం చెయ్యాలో చూడండి!
