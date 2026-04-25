Sita Navami: ఈరోజే సీతా నవమి.. పూజా విధానం, పాటించాల్సిన నియమాలతో పాటు వివాహమవ్వాలంటే ఏం చెయ్యాలో చూడండి!
Sita Navami: హిందూ ధర్మంలో సీతా నవమికి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. సాక్షాత్తూ లక్ష్మీ స్వరూపమైన సీతమ్మ వారు అవతరించిన ఈ పవిత్ర దినం గురించి, 2026లో రాబోతున్న అరుదైన ముహూర్తం మరియు పూజా ఫలితాల గురించి పూర్తి వివరాలు మీకోసం.
Sita Navami 2026: శ్రీరామ నవమి వేడుకలు ముగిసిన సరిగ్గా నెలకు వచ్చే మరో అద్భుతమైన పర్వదినం 'సీతా నవమి'. దీనినే 'జానకి నవమి' అని కూడా పిలుస్తారు. వైశాఖ మాసం శుక్ల పక్షం తొమ్మిదవ రోజున మిథిలా పురిలో సీతమ్మ వారు భూమి నుంచి ఉద్భవించారు. 2026 సంవత్సరంలో ఏప్రిల్ 25వ తేదీన ఈ పండుగను దేశవ్యాప్తంగా భక్తులు జరుపుకోనున్నారు. త్రేతాయుగంలో ఇదే రోజున జనక మహారాజు యజ్ఞం కోసం భూమిని దున్నుతుండగా, నాగలి చాలులో సీతమ్మ వారు లభించారని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అందుకే ఆమెను 'భూమిజ' అని కూడా పిలుస్తారు.
అబూజ ముహూర్తం - ఈ ఏడాది ప్రత్యేకత
సాధారణంగా ఏదైనా శుభకార్యం చేయాలంటే మంచి ముహూర్తం కోసం పంచాంగం చూడాల్సి ఉంటుంది. కానీ, ఈ ఏడాది సీతా నవమి నాడు 'అబూజ ముహూర్తం' (స్వయం సిద్ధ ముహూర్తం) ఏర్పడుతోంది. అంటే ఈ రోజంతా అత్యంత పవిత్రమైనదని, ఎలాంటి ప్రత్యేక ముహూర్తం చూడకుండానే శుభ కార్యాలు, పూజలు నిర్వహించుకోవచ్చని పండితులు చెబుతున్నారు. ఇలాంటి అరుదైన యోగంలో సీతా-రాములను ఆరాధించడం వల్ల కోరుకున్న కోర్కెలు నెరవేరుతాయని భక్తుల నమ్మకం.
రామ నవమికి సమానమైన ఫలం
శ్రీరామ నవమి రోజున ఎంతటి పుణ్యఫలం లభిస్తుందో, సీతా నవమి రోజున సీతమ్మను పూజిస్తే అంతే ఫలితం దక్కుతుందని శాస్త్రాలు ఘోషిస్తున్నాయి. శ్రీరాముడు విష్ణువు అవతారమైతే, సీతమ్మ వారు లక్ష్మీదేవి రూపం. ఈ ఇద్దరినీ జంటగా పూజించే వారి ఇళ్లలో ఐశ్వర్యం వెల్లివిరుస్తుంది. ముఖ్యంగా గృహిణులు ఈ రోజు వ్రతాన్ని ఆచరించడం వల్ల కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి.
పూజా విధానం, పాటించాల్సిన నియమాలు
సీతా నవమి రోజున సూర్యోదయానికి ముందే నిద్రలేచి స్నానాది కార్యక్రమాలు ముగించుకోవాలి. పూజా మందిరాన్ని శుభ్రం చేసుకుని సీతా-రాముల పటాన్ని లేదా విగ్రహాలను ప్రతిష్టించాలి.
సంకల్పం: ముందుగా ఆచమనం చేసి, శ్రద్ధాభక్తులతో పూజ చేస్తున్నట్లు సంకల్పం చెప్పుకోవాలి.
పారాయణం: పూజలో జానకీ స్తోత్రాన్ని పఠించడం విశేష ఫలితాలనిస్తుంది. వీలైతే రామాయణంలోని బాలకాండను చదవండి.
నైవేద్యం: సీతమ్మ వారికి పండ్లు, పూలతో పాటు ప్రత్యేకంగా 'క్షీరాన్నం' (పరమాన్నం) నివేదించాలి.
కన్యా పూజ: పూజ ముగిసిన తర్వాత ఏడుగురు చిన్నపిల్లలకు (కన్యలకు) ప్రసాదం లేదా భోజనం పెట్టి, వారి ఆశీస్సులు తీసుకోవడం మన తెలుగు సంప్రదాయంలో అత్యంత శుభప్రదంగా భావిస్తారు.
వివాహ దోషాలు తొలగాలంటే..
పెళ్లి కావాల్సిన యువతీ యువకులు సీతా నవమి నాడు జానకీ దేవికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తే మంచి జీవిత భాగస్వామి లభిస్తారని నమ్మకం. వైవాహిక జీవితంలో గొడవలు పడే దంపతులు ఈ రోజు సీతా-రాముల కళ్యాణాన్ని స్మరించుకుంటే మనస్పర్థలు తొలగిపోయి అన్యోన్యం పెరుగుతుంది. ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతమయ్యే వారు ఈ రోజు సీతాదేవిని లక్ష్మీ రూపంలో పూజించి, పేదలకు అన్నదానం చేయడం వల్ల దారిద్ర్యం తొలగిపోతుంది.
