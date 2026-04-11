    పెళ్లి కావడం లేదా? ప్రేమలో గొడవలా? శుక్ర దోష నివారణకు ఈ రత్నం ఒక అద్భుత పరిష్కారం!

    శుక్ర గ్రహాన్ని సుఖం, సౌందర్యం, సంపద, కీర్తి మరియు వైవాహిక జీవితానికి కారకుడిగా భావిస్తారు. జాతకంలో శుక్రుడు బలహీనంగా ఉంటే జీవితంలో అనేక ఆర్థిక, వ్యక్తిగత సమస్యలు ఎదురవుతాయి. శుక్రుడిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి, ఆ దోషాల నుండి విముక్తి పొందడానికి రత్న శాస్త్రం రెండు అద్భుతమైన రత్నాలను సూచిస్తోంది. 

    Published on: Apr 11, 2026 4:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    జాతకంలో శుక్రుడు బలంగా ఉన్నవారికి ధనానికి లోటు ఉండదు, త్వరగా వివాహం జరుగుతుంది మరియు సమాజంలో మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఒకవేళ శుక్ర దోషం ఉంటే, ఆ ప్రభావం తగ్గించడానికి ఈ క్రింది రత్నాలను ధరించవచ్చు. అయితే, ఏదైనా రత్నాన్ని ధరించే ముందు నిపుణులైన జ్యోతిష్యుడిని సంప్రదించడం తప్పనిసరి.

    1. వజ్రం (Diamond)

    శుక్ర గ్రహానికి అత్యంత ప్రియమైన రత్నం వజ్రం. జాతకంలో శుక్రుడు బలహీనంగా ఉన్నవారికి ఇది అమూల్యమైన పరిష్కారం.

    ధరించే విధానం: వజ్రాన్ని బంగారం లేదా వెండి ఉంగరంలో పొదిగించి, కుడిచేతి ఉంగరపు వేలు (Ring Finger) లేదా మధ్య వేలుకు ధరించాలి.

    వయస్సు: వజ్రం యొక్క పూర్తి సానుకూల ఫలితాలు 21 ఏళ్లు నిండిన తర్వాతే కనిపిస్తాయి.

    ఎవరికి ప్రత్యేకం: వృషభ, తులా రాశి జాతకులకు వజ్రం ధరించడం వల్ల విశేష ఫలితాలు ఉంటాయి.

    ప్రయోజనాలు:

    ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగి, ఆదాయ మార్గాలు మెరుగుపడతాయి.

    కళలు, మీడియా, ఫ్యాషన్, నటన మరియు డిజైనింగ్ రంగాల్లో ఉన్నవారికి కెరీర్ స్థిరత్వం లభిస్తుంది.

    వైవాహిక జీవితంలో ప్రేమ, మాధుర్యం పెరుగుతాయి.

    2. ఓపల్ రత్నం (Opal)

    వజ్రం ధరించలేని వారు ప్రత్యామ్నాయంగా ఓపల్ రత్నాన్ని ధరించవచ్చు. ఇది కూడా శుక్రుడిని బలోపేతం చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.

    ధరించే విధానం: ఓపల్ రత్నాన్ని వెండి ఉంగరంలో చేయించి, శుక్రవారం నాడు కుడిచేతి చూపుడు వేలు (Index Finger) కి ధరించడం శుభప్రదం.

    శుద్ధి ప్రక్రియ: ధరించే ముందు ఓపల్‌ను ఆవు పాలు మరియు గంగాజలంతో శుద్ధి చేయాలి. ఆ తర్వాత తెల్లటి వస్త్రంపై ఉంచి, "ఓం ద్రాం ద్రీం ద్రౌం సః శుక్రాయ నమః" అనే మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపించి ధరించాలి.

    ప్రయోజనాలు:

    సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి.

    వివాహం ఆలస్యం అవుతున్న వారికి ఈ రత్నం ఎంతో మేలు చేస్తుంది.

    ఆర్థిక స్థితిని మెరుగుపరుస్తుంది.

    రత్నాలు ధరించేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు

    రత్న శాస్త్రం ప్రకారం కొన్ని రత్నాలను కలిపి ధరించకూడదు. దీనివల్ల ప్రతికూల ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

    ఓపల్ ధరించినప్పుడు: ఓపల్ రత్నాన్ని మాణిక్యం, ముత్యం లేదా పగడంతో కలిపి ధరించకూడదు.

    కలిపి ధరించవచ్చు: ఓపల్‌ను నీలమణి లేదా గోమేధికంతో కలిపి ధరించవచ్చు.

    శుక్ర గ్రహం బలహీనంగా ఉందని ఎలా తెలుస్తుంది?

    ఆర్థిక ఇబ్బందులు, చర్మ సమస్యలు, వైవాహిక జీవితంలో తరచుగా గొడవలు మరియు కంటికి సంబంధించిన సమస్యలు ఉంటే శుక్రుడు బలహీనంగా ఉన్నట్లు భావించవచ్చు.

    వజ్రానికి బదులుగా ఏ రత్నం వాడవచ్చు?

    వజ్రం ఖరీదైనది కాబట్టి దానికి బదులుగా ఓపల్ (Opal) లేదా తెల్లటి జిర్కాన్ (White Zircon) రత్నాలను ధరించవచ్చు.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

