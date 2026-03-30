మీ కెరీర్లో బలమైన పురోగతి కోసం ఈ 3 రత్నాలను ధరించండి.. వీటిని ధరించే ముందు నియమాలను తెలుసుకోండి!
జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో రత్నాల శాస్త్రానికి ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఇవ్వబడింది, దీనిలో వివిధ రత్నాల ప్రభావాలు మరియు వాటిని ధరించే సరైన మార్గాలు వివరించబడ్డాయి. ఈ జ్ఞానం ప్రకారం, 9 ప్రధాన రత్నాలు మరియు 84 ఉప-రత్నాలు ఉన్నాయి, ఇవి తొమ్మిది గ్రహాలతో సంబంధం కలిగి ఉన్నట్లు భావిస్తారు.
జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో రత్నాల శాస్త్రానికి ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఇవ్వబడింది. దీనిలో వివిధ రత్నాల ప్రభావాలు, వాటిని ధరించే సరైన మార్గాలు వివరించబడ్డాయి. 9 ప్రధాన రత్నాలు మరియు 84 ఉపరత్నాలు ఉన్నాయి, ఇవి తొమ్మిది గ్రహాలతో సంబంధం కలిగి ఉన్నట్లు భావిస్తారు. సరైన రత్నాన్ని ధరించడం కెరీర్, వ్యాపారం, డబ్బు, ఆత్మవిశ్వాసానికి సంబంధించిన సమస్యలలో సానుకూల మార్పులను తీసుకువస్తుందని నమ్ముతారు.
అయినప్పటికీ, ఏదైనా రత్నాన్ని ధరించే ముందు నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే తప్పు రత్నాన్ని ధరించడం కూడా ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, కెరీర్లో విజయం సాధించడానికి ఏ రత్నాలు ఉపయోగకరంగా పరిగణించబడతాయో, వాటిని ధరించడానికి సరైన నియమాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం.
ఈ రత్నాలను ధరిస్తే కెరీర్లో విజయాలు
రూబీ రత్నం
రూబీ సూర్యుని గ్రహం యొక్క చిహ్నంగా పరిగణించబడుతుంది. ఒక వ్యక్తి యొక్క కెరీర్లో నాయకత్వ సామర్థ్యం, విజయం తీసుకు రావడానికి సహాయపడుతుంది. ఈ రత్నం ముఖ్యంగా రాజకీయాలు, వ్యాపారం లేదా ఉన్నత పదవుల్లో పని చేసే వ్యక్తులకు ప్రయోజనకరంగా పరిగణించబడుతుంది. దీనిని ధరించడం వల్ల ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది మరియు వ్యక్తిత్వాన్ని కూడా మెరుగుపరుస్తుంది.
మాణిక్యం
ఆదివారం మాణిక్యం ధరించడానికి అత్యంత పవిత్రమైన రోజుగా పరిగణించబడుతుంది. రత్నాన్ని ధరించే ముందు దానిని శుద్ధి చేయడం అవసరం. బంగారు లేదా రాగి ఉంగరంలో పొందుపరిచిన రూబీని ధరించండి. దీనిని ధరించే ముందు గంగా జలం లేదా పాలతో శుద్ధి చేయండి. కుడి చేతి ఉంగరపు వేలికి ధరించాలి. సూర్యోదయంలో స్నానం చేసి ధరించడం శుభప్రదం. ఇది మేష రాశి, సింహ రాశి మరియు ధనుస్సు రాశికి ప్రయోజనకరంగా పరిగణించబడుతుంది.
ఓపల్ రత్నం
ఓపల్ రత్నం శుక్ర గ్రహానికి సంబంధించినదని నమ్ముతారు. ఫ్యాషన్, ఆర్ట్, ఆభరణాలు మరియు విలాసానికి సంబంధించిన రంగాలలో పని చేసే వారికి ఇది చాలా శుభప్రదమైనది. ఈ రత్నాన్ని ధరించడం ద్వారా ఒకరి వ్యక్తిత్వానికి మనోజ్ఞత మరియు అందం పెరుగుతుంది, ఇది కెరీర్ మరియు వ్యాపార పురోగతికి అవకాశాలకు దారితీస్తుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, ఓపల్ రత్నం వృషభ, తులా రాశి ప్రజలకు ప్రత్యేకంగా శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. మిథున, కన్య, మకర, కుంభ రాశి ప్రజలు కూడా ధరించవచ్చు. జ్యోతిషశాస్త్ర సంప్రదింపులు తీసుకున్న తరువాత దీనిని ధరించవచ్చు.
ఓపల్ రత్నాన్ని ధరించడానికి నియమాలు
మాణిక్యాలు, ముత్యాలు మరియు పగడంతో కలిసి ధరించడం నివారించాలి. దీన్ని నీలమణి, ఓనిక్స్తో ధరించవచ్చు. వెండి ఉంగరంలో ఓపల్ ధరించడం మరింత శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. దీన్ని శుక్రవారం చూపుడు వేలికి ధరించాలి. ధరించడానికి ముందు ఆవు పాలు, గంగా జలంతో రత్నాన్ని శుద్ధి చేయండి.
పచ్చ రత్నం
పచ్చ రత్నం బుధ గ్రహంతో సంబంధం కలిగి ఉంది మరియు పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న లేదా చట్టం మరియు అకౌంటింగ్ వంటి రంగాలలో వృత్తిని కొనసాగించాలనుకునే వారికి ముఖ్యంగా ప్రయోజనకరంగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ రత్నం బుధుడి శక్తిని సంతులనం చేయడానికి సహాయపడుతుంది, ఇది ఒక వ్యక్తి యొక్క తెలివితేటలకు పదును పెడుతుంది ఆలోచనా సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.
పచ్చ రత్నం ధరించడానికి నియమాలు
పచ్చ బుధుడు గ్రహంతో సంబంధం కలిగి ఉన్నందున బుధవారం ధరించడం శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ధరించే ముందు పద్ధతి ప్రకారం శుద్ధి చేయడం అవసరం. పచ్చ బంగారు లేదా వెండి ఉంగరంతో ధరించవచ్చు. బుధవారం ధరిస్తే మంచిది. దీన్ని చిటికెన వేలికి ధరించడం శుభప్రదం. రేవతి, ఆశ్లేష మరియు జ్యేష్ఠ నక్షత్రాలలో పచ్చ ధరించడం కూడా ప్రయోజనకరంగా పరిగణించబడుతుంది. మకరం, మిథునం, కుంభం, కన్య, వృషభం మరియు తులా రాశి వారు పచ్చ ధరించవచ్చు. మేష రాశి, కర్కాటక రాశి, వృశ్చిక రాశి వారు దీనిని ధరించకూడదు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More