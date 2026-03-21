    బుధ ప్రత్యక్ష సంచారం: 23 రోజుల తర్వాత బుధ సంచారంలో మార్పు.. నేటి నుండి ఈ 3 రాశుల వారికి కెరీర్, వ్యాపారంలో భారీ లాభాలు!

    గ్రహాల యువరాజు బుధుడి కదలిక ప్రభావం మేషం రాశి నుండి మీనం వరకు కనిపిస్తుంది. బుధ గ్రహం ప్రస్తుతం కుంభ రాశిలో వున్నాడు. ఈ సమయంలో బుధుడు తిరోగమనంలో వున్నాడు. సుమారు 23 రోజుల తర్వాత బుధుడి కదలిక మారబోతోంది. కొన్ని రాశిచక్రాలు శనివారం బుధుడి కదలికలో మార్పు నుండి ప్రయోజనం పొందుతాయి.

    Published on: Mar 21, 2026 2:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    బుధ సంచారం 2026: గ్రహాల యువరాజు బుధుడి కదలిక ప్రభావం మేషం రాశి నుండి మీనం వరకు కనిపిస్తుంది. బుధ గ్రహం ప్రస్తుతం కుంభ రాశిలో వున్నాడు. ఈ సమయంలో బుధుడు తిరోగమనంలో వున్నాడు. సుమారు 23 రోజుల తర్వాత బుధుడి కదలిక మారబోతోంది. కొన్ని రాశిచక్రాలు శనివారం బుధుడి కదలికలో మార్పు నుండి ప్రయోజనం పొందుతాయి, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాల వ్యక్తులు ఇబ్బందులను కూడా ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది.

    బుధ ప్రత్యక్ష సంచారం: 23 రోజుల తర్వాత బుధ సంచారంలో మార్పు
    హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం మార్చి 21న అనగా ఈరోజు మధ్యాహ్నం 01:02 గంటలకు బుధుడు తిరోగమనం ముగించి నేరుగా సంచారం చేయనున్నాడు. గ్రహాల యువరాజు బుధుడి సంచారం కొన్ని రాశిచక్రాలకు మంచి రోజులను తెస్తుంది. దీని తరువాత జూన్ నెలలో బుధుడు మళ్లీ తిరోగమనం ప్రారంభిస్తాడు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది.

    మీరు అప్పుల నుండి విముక్తి పొందగలుగుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడవచ్చు. పెట్టుబడులకు కూడా శుభప్రదంగా పరిగణిస్తారు. వ్యాపారులు లాభాలను పొందే అవకాశం ఉంది. 23 రోజుల తరువాత బుధుడి సంచారం ద్వారా ఏ రాశులు ప్రయోజనం పొందుతాయో తెలుసుకుందాం.

    బుధ ప్రత్యక్ష సంచారం.. ఈ రాశులకు బోలెడు లాభాలు

    1.మేష రాశి:

    బుధ ప్రత్యక్ష సంచారం మేష రాశి వారికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు చేసే వారికి శుభవార్త వస్తుంది. వ్యాపార పరిస్థితి బాగుంటుంది. ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్తలు తీసుకోండి. మునుపటితో పోలిస్తే ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడవచ్చు. మీ మనస్సును ఆరాధనపై కేంద్రీకరించడం మంచిది.

    2.మిథున రాశి:

    మిథున రాశికి చెందిన కొంత మందికి బుధుడి సంచారం శుభవార్తను ఇస్తుంది. ఈ సమయం వ్యాపారవేత్తలకు బాగా కలిసి వస్తుంది. డబ్బు వస్తుంది. మీరు అప్పుల నుండి విముక్తి పొందగలుగుతారు. మీరు కుటుంబంతో కలిసి యాత్రకు వెళ్లడానికి ప్రణాళిక చేయవచ్చు. ఈ సమయాన్ని పెట్టుబడులకు కూడా శుభప్రదంగా పరిగణిస్తారు.

    3.కుంభ రాశి:

    కుంభ రాశి వారికి బుధుడి సంచారం ప్రయోజనకరంగా పరిగణించబడుతుంది. గ్రహాల యువరాజు శుభ ప్రభావం కారణంగా వ్యాపారులు లాభాలను పొందే అవకాశం ఉంది. జీవితంలో సమస్యలు క్రమేపీ తొలగిపోతాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. మిమ్మల్ని మీరు ఒత్తిడి లేకుండా సంతోషంగా ఉంచడానికి ప్రకృతిలో సమయం గడపండి. మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.

    నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించడం మంచిది.

