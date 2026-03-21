    నేటి తెలుగు పంచాంగం.. మార్చి 21 తిథి, నక్షత్రం, రాహుకాలం, దుర్ముహూర్తం వివరాలు ఇవిగో!

    తేదీ మార్చి 21, 2026 శనివారం నాటి పంచాంగం ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు. శుభ సమయం, వర్జ్యం, రాహు కాలం, దుర్ముహూర్తం వంటి వివరాలు చూడవచ్చు. హిందూ పంచాంగం ప్రకారం ఈరోజు తిథి ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    Published on: Mar 21, 2026 3:01 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.

    తేదీ మార్చి 21, 2026 శనివారం నాటి పంచాంగం (pinterest)
    శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు

    మాసం (నెల): చైత్ర మాసం

    పక్షం: శుక్ల పక్షం

    వారం: శనివారం

    తిథి: తదియ రాత్రి 11:56 వరకు తర్వాత చవితి

    నక్షత్రం: అశ్విని రాత్రి 12:37 వరకు తర్వాత భరణి

    యోగం: ఇంద్ర సాయంత్రం 6:52 వరకు

    కరణం: తైతుల మధ్యాహ్నం 1.14 వరకు గరజి రాత్రి 11:56 వరకు

    అమృత కాలం: సాయంత్రం 5:57 నుంచి రాత్రి 7:26 వరకు

    వర్జ్యం: రాత్రి 8:55 నుంచి రాత్రి 10:24 వరకు

    దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 7:59 నుంచి ఉదయం 8:47 వరకు

    రాహుకాలం: ఉదయం 9.23 నుంచి ఉదయం 10.53 వరకు

    యమగండం: మధ్యాహ్నం 1.53 నుంచి మధ్యాహ్నం 3.23 వరకు

    పంచాంగం సమాప్తం

    News/Rasi Phalalu/నేటి తెలుగు పంచాంగం.. మార్చి 21 తిథి, నక్షత్రం, రాహుకాలం, దుర్ముహూర్తం వివరాలు ఇవిగో!
