Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Solar Eclipse: ఈరోజే 2026లో వచ్చే తొలి సూర్యగ్రహణం.. ఈ రాశులకు ఊహించని లాభాలు, వారికి మాత్రం సమస్యలు!

    ఈ ఏడాది వచ్చే మొదటి సూర్యగ్రహణం ఏ రోజు అనగా, ఫిబ్రవరి 17 మంగళవారం నాడు ఏర్పడనుంది. ఈరోజు అమావాస్య కూడా ఉంది. అయితే సూర్య గ్రహణం భారతదేశంలో కనిపించదు, కాబట్టి సూతక కాలం కూడా పరిగణించబడదు. కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా సూర్య గ్రహణ ప్రభావం ఉంటుంది. 12 రాశుల వారిపై సూర్యగ్రహణం ప్రభావం ఉంటుంది.

    Published on: Feb 17, 2026 12:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం సూర్య గ్రహణం అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. ఈ ఏడాది వచ్చే మొదటి సూర్యగ్రహణం ఏ రోజు అనగా, ఫిబ్రవరి 17 మంగళవారం నాడు ఏర్పడనుంది. ఈరోజు అమావాస్య కూడా ఉంది. అయితే సూర్య గ్రహణం భారతదేశంలో కనిపించదు, కాబట్టి సూతక కాలం కూడా పరిగణించబడదు.

    Solar Eclipse: ఈరోజే 2026లో వచ్చే తొలి సూర్యగ్రహణం.. ఈ రాశులకు ఊహించని లాభాలు (pinterest)
    Solar Eclipse: ఈరోజే 2026లో వచ్చే తొలి సూర్యగ్రహణం.. ఈ రాశులకు ఊహించని లాభాలు (pinterest)

    కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా సూర్య గ్రహణ ప్రభావం ఉంటుంది. 12 రాశుల వారిపై సూర్యగ్రహణం ప్రభావం ఉంటుంది. మరి సూర్యగ్రహణం ఏ రాశుల వారికి లాభాలను తీసుకురాబోతోంది? ఏ రాశుల వారు సమస్యలను ఎదుర్కోబోతున్నారు అనే దాని గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    ఈరోజే 2026లో వచ్చే తొలి సూర్యగ్రహణం.. కొన్ని రాశుల వారికి లాభాలు, మరి కొన్ని రాశుల వారికి సమస్యలు

    మేషరాశి:

    మేష రాశి వారికి సూర్యగ్రహణం వలన కొన్ని లాభాలు కలుగుతాయి. ఈ రాశి వారు కెరీర్‌లో కొత్త బాధ్యతలను స్వీకరిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా ఈ సమయంలో మెరుగుపడుతుంది. ఆనందంగా ఉంటారు.

    వృషభ రాశి:

    వృషభ రాశి వారికి సూర్యగ్రహణం కారణంగా సమస్యలు తొలగిపోతాయి. కానీ పని ప్రదేశంలో ఒత్తిడి ఎక్కువ అవ్వచ్చు. ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ చేయడం ఈ సమయంలో సరైనది కాదు. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఉండేటట్టు చూసుకోండి.

    మిధున రాశి:

    మిధున రాశి వారికి సూర్యగ్రహణ ప్రభావం వలన ఖర్చులు ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి కాస్త ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. అనవసరమైన ఖర్చులు వద్దు. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. భవిష్యత్తు గురించి కొత్త ప్లాన్లు వేసుకుంటే మంచిది.

    కర్కాటక రాశి:

    కర్కాటక రాశి వారు సూర్యగ్రహణం సమయంలో శుభవార్తలను వింటారు. ఎప్పటి నుంచో పూర్తికాని పనులు కూడా ఈ సమయంలో పూర్తవుతాయి. మానసికంగా ప్రశాంతంగా ఉంటారు. పని ప్రదేశంలో కూడా ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి.

    సింహ రాశి:

    సింహ రాశి వారు ఈ రోజు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సూర్యగ్రహణం కారణంగా ఈ రాశి వారికి పని ప్రదేశంలో చిన్న చిన్న సమస్యలు రావచ్చు. అనవసరంగా అందరిని గుడ్డిగా నమ్మకండి.

    కన్యా రాశి:

    కన్యా రాశి వారు పాత ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌ల నుంచి ఎక్కువ లాభాలను పొందుతారు. కొత్త ఇల్లు, వాహనాలను కొనుగోలు చేస్తారు. ప్రమోషన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. పురోగతిని చూస్తారు.

    తులా రాశి:

    తులా రాశి వారికి సూర్య గ్రహణం కారణంగా సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. కొత్త వ్యక్తులను కలుసుకుంటారు. ప్రేమ జీవితంలో ఆనందం పెరుగుతుంది.

    వృశ్చిక రాశి:

    వృశ్చిక రాశి వారు కూడా సూర్యగ్రహణం కారణంగా శుభ ఫలితాలను పొందుతారు. పాత గొడవలు తగ్గుతాయి. కొత్త అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిని కలుసుకుంటారు.

    ధనస్సు రాశి:

    ధనస్సు రాశి వారు సూర్యగ్రహణం కారణంగా భారీగా లాభాలను పొందుతారు. వ్యాపారంలో బాగా కలిసి వస్తుంది. ప్రయాణాలు చేయాలనుకునే వారికి కూడా కలిసి వస్తుంది. పని ప్రదేశంలో ఉన్న సమస్యలు తొలగిపోతాయి.

    మకర రాశి:

    మకర రాశి వారికి పురోగతి ఉంటుంది. ఎప్పటి నుంచో పూర్తి కాని పనులను ఈ సమయంలో పూర్తి చేస్తారు. సీనియర్ల సపోర్ట్ కూడా ఉంటుంది.

    కుంభ రాశి:

    కుంభ రాశి వారికి సమస్యలను తీసుకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. మానసిక ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఒకటికి పది సార్లు ఆలోచించడం మంచిది. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్తగా ఉండండి.

    మీన రాశి:

    మీన రాశి వారికి ఈ సమయంలో బాగా కలిసి వస్తుంది. ఆర్థికపరంగా బాగుంటుంది. కుటుంబంలో సంతోషం, ప్రశాంతత ఉంటాయి.

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/Solar Eclipse: ఈరోజే 2026లో వచ్చే తొలి సూర్యగ్రహణం.. ఈ రాశులకు ఊహించని లాభాలు, వారికి మాత్రం సమస్యలు!
    News/Rasi Phalalu/Solar Eclipse: ఈరోజే 2026లో వచ్చే తొలి సూర్యగ్రహణం.. ఈ రాశులకు ఊహించని లాభాలు, వారికి మాత్రం సమస్యలు!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes