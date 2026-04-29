    Solar Eclipse: 2026 రెండో సూర్యగ్రహణం ఎప్పుడు? తేదీ, సమయంతో పాటు పూర్తి వివరాలు ఇవిగో

    Solar Eclipse: 2026 ఆగస్టు 12న సంభవించబోయే ఏడాది రెండో సూర్యగ్రహణం వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. భారత్‌లో ఈ గ్రహణం కనిపిస్తుందా? సూతక కాలం వర్తిస్తుందా? గర్భిణీలు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? పూర్తి వివరాలు మీకోసం.

    Published on: Apr 29, 2026 11:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    ఖగోళ శాస్త్రంపై ఆసక్తి ఉన్నవారికి 2026 సంవత్సరం ఒక పండుగలాంటిది. ఈ ఏడాది ఆగస్టు నెలలో ఆకాశంలో ఒక అద్భుతమైన దృశ్యం ఆవిష్కృతం కాబోతోంది. అదే 'సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం'. భూమికి, సూర్యుడికి మధ్య చంద్రుడు అడ్డుగా వచ్చినప్పుడు చంద్రుడి నీడ భూమిపై పడి సూర్యగ్రహణం ఏర్పడుతుంది. అయితే ఈసారి రాబోయే గ్రహణం ఎందుకు అంత ప్రత్యేకం? మన దేశంపై దీని ప్రభావం ఎలా ఉండబోతోంది? అన్నది ఇప్పుడు లోతుగా విశ్లేషిద్దాం.

    Solar Eclipse: 2026 రెండో సూర్యగ్రహణం ఎప్పుడు? తేదీ, సమయంతో పాటు పూర్తి వివరాలు (pinterest)

    గ్రహణం ఎప్పుడు? తేదీ, సమయం వివరాలు

    పంచాంగం మరియు ఖగోళ లెక్కల ప్రకారం, 2026 సంవత్సరపు రెండో సూర్యగ్రహణం ఆగస్టు 12వ తేదీన ఏర్పడనుంది. భారత కాలమానం (IST) ప్రకారం, ఈ గ్రహణం రాత్రి 9:04 గంటలకు ప్రారంభమై, ఆగస్టు 13 తెల్లవారుజామున 4:25 గంటల వరకు కొనసాగుతుంది. అంటే ఇది సుమారు ఏడు గంటలకు పైగా సాగే సుదీర్ఘ ప్రక్రియ.

    భారత్‌లో ఎందుకు కనిపించదు? సూతకం ఉంటుందా?

    గ్రహణ సమయాలను చూస్తే ఒక విషయం స్పష్టమవుతోంది. ఈ గ్రహణం ఏర్పడే సమయానికి భారత్‌లో రాత్రి అవుతుంది. సూర్యుడు ఆకాశంలో లేని సమయంలో గ్రహణం ఏర్పడటం వల్ల భారతీయులు ఈ అద్భుతాన్ని నేరుగా వీక్షించే అవకాశం లేదు.

    శాస్త్ర నియమాల ప్రకారం, గ్రహణం ఎక్కడైతే కంటికి కనిపిస్తుందో అక్కడ మాత్రమే 'సూతక కాలం' వర్తిస్తుంది. మన దేశంలో గ్రహణం కనిపించదు కాబట్టి, ఎటువంటి సూతక నియమాలు పాటించాల్సిన అవసరం లేదని జ్యోతిష్య పండితులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. అంటే దేవాలయాలు మూసివేయడం లేదా ఆహారం విషయంలో నియమాలు పాటించడం వంటివి ఈసారి అవసరం లేదు.

    ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడెక్కడ కనిపిస్తుంది?

    సూర్యగ్రహణం ఆర్కిటిక్ ప్రాంతం, గ్రీన్లాండ్, ఐస్లాండ్ మరియు ఉత్తర స్పెయిన్ దేశాల్లో సంపూర్ణంగా కనిపిస్తుంది. అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం మీదుగా కూడా ఈ గ్రహణ ఛాయలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. ఇక ఫ్రాన్స్, బ్రిటన్, ఇటలీ మరియు ఉత్తర అమెరికాలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇది పాక్షికంగా గోచరిస్తుంది.

    నమ్మకాలు, సంప్రదాయాలు

    గ్రహణం అనగానే మన దేశంలో శతాబ్దాలుగా కొన్ని నమ్మకాలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి. గ్రహణ సమయంలో ఆహారం తీసుకోకూడదని, పదునైన వస్తువులను వాడకూడదని చాలా మంది భావిస్తారు.

    గర్భిణీ స్త్రీలు: సాధారణంగా గర్భిణీలు గ్రహణ సమయంలో బయటకు రాకూడదని, లోపలే ఉండాలని పెద్దలు చెబుతుంటారు.

    ఆహారం: గ్రహణానికి ముందే వండిన పదార్థాల్లో దర్భలను వేయడం లేదా గ్రహణం ముగిశాక స్నానం చేసి కొత్తగా వంట చేసుకోవడం మన సంప్రదాయంలో భాగం.

    "గ్రహణాన్ని కేవలం ఒక భయంగా చూడకూడదు. ఇది ప్రకృతిలో సంభవించే ఒక అరుదైన మార్పు. మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుకుని ధ్యానం చేసుకోవడానికి ఇది మంచి సమయం," అని ఆధ్యాత్మికవేత్తలు పేర్కొంటున్నారు.

    భారత్‌లో కనిపించకపోయినప్పటికీ, నాసా (NASA) వంటి అంతరిక్ష సంస్థలు అందించే లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ద్వారా ఖగోళ ప్రేమికులు ఈ అద్భుతాన్ని వీక్షించవచ్చు. శాస్త్రీయంగా చూస్తే గ్రహణం అనేది ఒక భౌతిక ప్రక్రియ మాత్రమే. అయితే విశ్వంలో జరిగే ఇలాంటి పెద్ద మార్పులు మానవ జీవనశైలిపై, వాతావరణంపై ఏదో ఒక ప్రభావం చూపుతాయని నమ్మేవారు కూడా ఉన్నారు.

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    News/Rasi Phalalu/Solar Eclipse: 2026 రెండో సూర్యగ్రహణం ఎప్పుడు? తేదీ, సమయంతో పాటు పూర్తి వివరాలు ఇవిగో
