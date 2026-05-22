    జూన్ నెలలో అరుదైన సంచారం రాబోతుంది - ఈ 3 రాశుల వారికి అదృష్ట యోగం, పుణ్యఫలం కూడా..!

    2026 జూన్ నెలలో ఒకే రోజున జ్యేష్ఠ మాస అమావాస్య (సోమవతి అమావాస్య), మిథున సంక్రాంతి రాబోతున్నాయి. బుధుడి రాశి అయిన మిథునంలోకి సూర్యుడి ప్రవేశం వల్ల ఏ ఏ రాశుల వారికి కెరీర్, వ్యాపారాల్లో బంపర్ లాభాలు దక్కబోతున్నాయో ఇక్కడ తెలుసుకోండి…..

    Published on: May 22, 2026 4:26 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    Somavati Amavasya - Mithuna Sankranti 2026 : హిందూ జ్యోతిష్యశాస్త్ర క్యాలెండర్ ప్రకారం.. 2026 జూన్ నెలలో ఒక అరుదైన, అత్యంత ప్రత్యేకమైన యాదృచ్ఛికం జరగబోతోంది. ఈ ఏడాది జ్యేష్ఠ మాస అమావాస్య మరియు సూర్యుడు రాశి మారే ‘మిథున సంక్రాంతి’ (Mithuna Sankranti) ఒక్కటే రోజున వస్తున్నాయి. సాధారణంగా అమావాస్య తిథి నాడు సూర్య సంచారం కూడా తోడవడం చాలా అరుదుగా భావిస్తారు. ఈ ప్రత్యేక సంయోగం వల్ల దానధర్మాలు, పూజలు చేసే భక్తులకు వంద రెట్లు ఎక్కువ పుణ్యఫలం దక్కుతుందని పండితులు చెబుతున్నారు.

    ఒకే రోజు సోమవతి అమావాస్య, మిథున సంక్రాంతి
    అమావాస్య తిథి ఎప్పుడు…?

    ఈ సంవత్సరం అమావాస్య తిథి జూన్ 14వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12:00 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. మరుసటి రోజు…. అంటే జూన్ 15, 2026 సోమవారం ఉదయం 08:23 గంటలకు ముగుస్తుంది. శాస్త్ర నియమాల ప్రకారం…. అమావాస్య నాటి ప్రధాన శుభ కాలం, సంకల్పం సూర్యోదయ తిథి ఆధారంగా పరిగణించబడతాయి. కాబట్టి, జూన్ 15 సోమవారం నాడే అమావాస్య వ్రతాలు, పితృ తర్పణాలు మరియు మతపరమైన ఆచారాలు నిర్వహించనున్నారు. సోమవారం నాడు వచ్చే ఈ అమావాస్యను ‘సోమవతి అమావాస్య’ అని పిలుస్తారు.

    మిథున సంక్రాంతి అంటే….?

    సూర్య భగవానుడు వృషభ రాశి నుండి నిష్క్రమించి… బుధుడికి చెందిన మిథున రాశిలోకి ప్రవేశించడాన్నే 'మిథున సంక్రాంతి' అంటారు. బుధుడు కమ్యూనికేషన్, వ్యాపారం, తెలివితేటలు, ప్రసంగానికి కారకుడు. బుధుడి రాశిలోకి సూర్యుడి ప్రవేశం వల్ల దేశవ్యాప్తంగా వ్యాపార రంగాలు పుంజుకుంటాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఈ కాలంలో కెరీర్ పరంగా సరికొత్త, అద్భుతమైన యోగాలు పట్టనున్నాయి.

    రాశిచక్రాలపై ప్రభావం:

    • మిథున రాశి : సూర్యుడు మీ సొంత రాశిలోనే సంచరించబోతున్నాడు. దీనివల్ల సమాజంలో మీకు సరికొత్త గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపార భాగస్వామ్యంలో ఉన్నవారికి ఊహించని లాభాలు వస్తాయి. మీ వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలు మెరుగవడమే కాకుండా, కెరీర్‌లో పట్టిందల్లా బంగారమే అవుతుంది.
    • సింహ రాశి : ఈ రాశి వారికి ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. సూర్యుని ప్రభావం వల్ల ఆఫీసులో, సమాజంలో మీకు గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ఉన్నతాధికారుల నుంచి లేదా ప్రభుత్వం నుండి మీకు పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. వృత్తి జీవితంలో విజయాలు సాధిస్తారు.
    • కర్కాటక రాశి : ఈ రాశి వారికి కూడా ఈ కాలం శుభప్రదంగా ఉంటుంది. బుధుడి అనుకూల ప్రభావం వల్ల వ్యాపారంలో చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ లేదా డీల్ ఈ సమయంలో సక్సెస్‌ఫుల్‌గా మీ సొంతమవుతుంది. దీనికి ఇతరుల సహాయ సహకారాలు కూడా అందుతాయి.

    ఏం దానం చేయాలి….?

    వేసవి కాలంలో వచ్చే సోమవతి అమావాస్య , మిథున సంక్రాంతి పర్వదినాల్లో దానధర్మాలు చేయడం వల్ల పితృ దోషాలు, గ్రహ దోషాలు తొలగిపోతాయి. ఈ రోజున ముఖ్యంగా కింది వస్తువులను దానం చేయడం ఉత్తమంగా భావిస్తారు:

    • దాహార్తిని తీర్చే చల్లని షర్బత్‌లు, మంచినీటి కుండలు (చలివేంద్రాలు).
    • ఎండ తీవ్రత నుండి ఉపశమనం కలిగించే విసనకర్రలు (ఫ్యాన్లు), గొడుగులు, చెప్పులు.
    • తాజా పండ్లు (ముఖ్యంగా మామిడి పండ్లు), ధాన్యాలు మరియు బట్టలు.
    • వీటితో పాటు దీప దానం, నువ్వులు మరియు ఆధ్యాత్మిక/మతపరమైన గ్రంథాలను దానం చేయడం వల్ల అపారమైన పుణ్యం లభిస్తుంది.

    గమనిక: ఈ కథనంలో అందించిన సమాచారం పూర్తిగా జ్యోతిష్య శాస్త్ర నమ్మకాలు, అందుబాటులో ఉన్న వివరాల ఆధారంగా ఇవ్వటం జరిగింది. దీనిని 100 శాతం ఖచ్చితమైనదని ధ్రువీకరించలేం. మరిన్ని వివరాలు, వ్యక్తిగత జాతక దోషాల నివారణ కోసం సంబంధిత రంగంలోని ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులను సంప్రదించటం ఉత్తమం.

      Maheshwaram Mahendra Chary

      మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

    Home/Rasi Phalalu/జూన్ నెలలో అరుదైన సంచారం రాబోతుంది - ఈ 3 రాశుల వారికి అదృష్ట యోగం, పుణ్యఫలం కూడా..!
