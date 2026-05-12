Somnath Temple: ప్రతి 12 ఏళ్లకు కుంభాభిషేకం ఎందుకు చేయాలి? సోమనాథ్ వేడుక వెనుక అసలు రహస్యం!
Somnath Temple: ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాల్లో ప్రథమ క్షేత్రమైన సోమనాథ్ ఆలయంలో అరుదైన కుంభాభిషేకం జరిగింది. ప్రధాని మోదీ సమక్షంలో 155 అడుగుల ఎత్తున ఉన్న శిఖర కలశానికి పవిత్ర జలాలతో అభిషేకం నిర్వహించారు. ఈ వేడుక విశేషాలు మీకోసం.
భారతీయ ఆధ్యాత్మిక చరిత్రలో గుజరాత్లోని సోమనాథ్ క్షేత్రం మరో సువర్ణ అధ్యాయాన్ని లిఖించింది. పవిత్రమైన సోమనాథ్ ఆలయ 155 అడుగుల ఎత్తైన శిఖర కలశానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సమక్షంలో అత్యంత వైభవంగా కుంభాభిషేకం జరిగింది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 11 పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రాల నుంచి సేకరించిన 1100 లీటర్ల పవిత్ర జలంతో ఈ అభిషేకాన్ని నిర్వహించారు. దాదాపు 1.86 టన్నుల బరువున్న ఈ భారీ శిఖర కలశం ఇప్పుడు నూతన ఆధ్యాత్మిక శోభతో వెలిగిపోతోంది. సోమనాథ్ అమృత్ మహోత్సవంలో భాగంగా ఈ చారిత్రక ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది.
కుంభాభిషేకం విశిష్టత ఏంటి?
సనాతన ధర్మంలో కుంభాభిషేకం అనేది ఆలయ ఆధ్యాత్మిక శక్తిని పునరుజ్జీవింపజేసే ఒక మహోన్నత వేద క్రతువు. సంస్కృతంలో 'కుంభం' అంటే కలశం అని, 'అభిషేకం' అంటే పవిత్ర స్నానం అని అర్థం. ప్రత్యేక మంత్రాలతో శక్తివంతం చేసిన జలాలను ఆలయ శిఖరం, కలశం మరియు విగ్రహాలపై ప్రోక్షించడం ద్వారా ఆ క్షేత్రంలో దైవిక శక్తిని నింపుతారు. కాలక్రమేణా ఆలయంలో తగ్గే ఆధ్యాత్మిక తరంగాలను తిరిగి ఉత్తేజితం చేయడానికి ఈ ప్రక్రియ ఎంతో దోహదపడుతుంది.
సోమనాథ్లో అరుదైన దృశ్యం
ఈ పుణ్యక్షేత్ర చరిత్రలో ఇంతటి భారీ స్థాయిలో శిఖర కలశ కుంభాభిషేకం జరగడం ఇదే తొలిసారి. సుమారు 1.86 టన్నుల బరువున్న కలశాన్ని 155 అడుగుల ఎత్తుకు చేర్చడం ఒక సవాలుతో కూడుకున్న పని. ఇందుకోసం 350 టన్నుల సామర్థ్యం ఉన్న భారీ క్రేన్ను వినియోగించారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ స్వయంగా ఈ క్రతువులో పాల్గొని శిఖర కలశానికి పూజలు చేశారు. అనంతరం ఆయన సోమనాథుడికి మహా పూజ నిర్వహించి, నూతన ధ్వజారోహణ కార్యక్రమంలోనూ పాల్గొన్నారు.
ఆలయం - మానవ శరీరం: ఒక అద్భుత పోలిక
మన సంప్రదాయంలో ఆలయాన్ని మానవ శరీరానికి ప్రతీకగా భావిస్తారు. ఈ నిర్మాణం వెనుక లోతైన తత్వశాస్త్రం ఉంది:
గర్భాలయం: ఇది మనిషి తల లేదా శిరస్సు వంటిది.
శిఖరం: ముక్కుకు ప్రతీక.
మహామండపం: గుండె లేదా ఛాతీ భాగం.
ధ్వజస్తంభం: వెన్నెముక వంటిది.
ఆలయంలోని శిఖరం మరియు కలశం విశ్వంలోని దైవిక శక్తిని ఆకర్షించి, ఆ పరిసర ప్రాంతమంతా ప్రసరింపజేస్తాయి. కుంభాభిషేకం సమయంలో ఈ శిఖరానికి చేసే ప్రత్యేక పూజల ద్వారా ఆలయ శక్తి క్షేత్రం మరింత బలపడుతుంది.
నాలుగు రకాల కుంభాభిషేకాలు
ఆగమ శాస్త్రాల ప్రకారం కుంభాభిషేకాలను నాలుగు రకాలుగా వర్గీకరించారు:
అన్వర్ధనం: కొత్తగా నిర్మించిన ఆలయాలు లేదా శిఖరాల కోసం చేసేది.
పునర్వర్ధనం: ఎక్కువ కాలం మూతపడిన లేదా నిర్లక్ష్యానికి గురైన ఆలయాలను పునరుద్ధరించినప్పుడు చేసేది.
ఆవర్ధనం: సాధారణ మరమ్మతుల తర్వాత ప్రతి 12 ఏళ్లకు ఒకసారి చేసే కుంభాభిషేకం.
అంధారథం: ప్రకృతి వైపరీత్యాలు లేదా అశుభ సంఘటనలు జరిగినప్పుడు ఆలయ పవిత్రతను కాపాడటానికి చేసేది.
అష్ట బంధనం ప్రాముఖ్యత
ఆలయ విగ్రహాలను పీఠానికి అమర్చడానికి 'అష్ట బంధనం' అనే ప్రత్యేక మిశ్రమాన్ని ఉపయోగిస్తారు. ఇందులో ఎనిమిది రకాల మూలికలు, లోహాలు ఉంటాయి. దీని శక్తి కాలపరిమితి సుమారు 12 ఏళ్లు మాత్రమే ఉంటుంది. అందుకే ఆ తర్వాత ఆలయ ఆధ్యాత్మిక శక్తి ప్రభావితం కాకుండా ఉండటానికి ప్రతి పన్నెండేళ్లకు ఒకసారి కుంభాభిషేకం నిర్వహించడం తప్పనిసరి.
సోమనాథ్ చారిత్రక ప్రాభవం
ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాల్లో సోమనాథ్ మొదటిది. పురాణాల ప్రకారం, చంద్రుడు (సోముడు) ఇక్కడ ఘోర తపస్సు చేసి శివుడి అనుగ్రహం పొందాడు. దక్షుడి శాపం నుంచి విముక్తి పొంది, ఇక్కడే శివుడిని జ్యోతిర్లింగ రూపంలో ప్రతిష్టించాడు. అందుకే దీనికి సోమనాథ్ అని పేరు వచ్చింది. ఈ క్షేత్రంపై ఎన్నోసార్లు విదేశీ దండయాత్రలు జరిగినప్పటికీ, ప్రతిసారీ మరింత వైభవంగా పునర్నిర్మాణం జరుపుకుంటూ భారతీయ అస్తిత్వానికి ప్రతీకగా నిలిచింది.
సోమనాథ్ క్షేత్రంలో జరిగిన ఈ కుంభాభిషేకం కేవలం ఒక ధార్మిక కార్యక్రమం మాత్రమే కాదు, దేశవ్యాప్తంగా సానుకూల శక్తిని నింపే ఒక గొప్ప సందర్భం. ప్రధాని మోదీ పాల్గొన్న ఈ వేడుక భారతీయ సంస్కృతిని, ఆధ్యాత్మిక వారసత్వాన్ని మరింత పటిష్టం చేసింది.
గమనిక: ఈ వ్యాసంలోని సమాచారం ధార్మిక గ్రంథాలు, పండితుల అభిప్రాయాలపై ఆధారపడి ఉంది. దీనిని కేవలం సమాచారం కోసమే అందిస్తున్నాము.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు.