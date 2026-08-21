18 ఏళ్ల తర్వాత శ్రావణ మాసంలో చంద్రగ్రహణం.. రక్షాబంధన్పై ప్రభావం ఎంత?
శ్రావణ పౌర్ణమి సందర్భంగా 2026 ఆగస్టు 28న రక్షాబంధన్ వేడుకలు జరగనున్నాయి. అదే రోజున పాక్షిక చంద్రగ్రహణం ఏర్పడినప్పటికీ, అది భారత్లో కనిపించదు. అందువల్ల భారతదేశంలో గ్రహణ సూతక కాలం వర్తించదని, రాఖీ వేడుకలు, పూజలు, స్నానాలు, దానధర్మాలు యథావిధిగా చేసుకోవచ్చని ఈ కథనం పేర్కొంటోంది.
హిందూ సంప్రదాయంలో శ్రావణ మాసానికి, ముఖ్యంగా పౌర్ణమికి ఎంతో ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. పవిత్ర శ్రావణ మాసంలో వచ్చే శుక్ల పక్ష పౌర్ణమి రోజున భక్తులు భోళా శంకరుడిని అత్యంత నిష్టతో పూజిస్తారు. శివలింగానికి జలాభిషేకం చేసి విశేష పూజలు నిర్వహిస్తారు.
సరిగ్గా ఇదే పర్వదినాన అన్నాచెల్లెళ్ల అనుబంధానికి ప్రతీక అయిన రక్షాబంధన్ (రాఖీ) వేడుకను దేశవ్యాప్తంగా ఘనంగా జరుపుకుంటారు. అయితే ఈ ఏడాది శ్రావణ పౌర్ణమిపై చంద్రగ్రహణం నీడ కమ్ముకోవడంతో ప్రజల్లో రకరకాల సందేహాలు తలెత్తుతున్నాయి. గ్రహణ సమయాల్లో శుభకార్యాలు, పూజాదికాలు నిషేధమనే నిబంధన ఉండటంతో ఈ ఏడాది పండుగ జరుపుకోవచ్చా లేదా అనే గందరగోళం నెలకొంది.
18 ఏళ్ల తర్వాత అరుదైన ఖగోళ దృశ్యం
జ్యోతిష్య లెక్కల ప్రకారం, శ్రావణ మాసంలో చంద్రగ్రహణం ఏర్పడటం దాదాపు 18 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ పునరావృతం అవుతోంది. చివరిసారిగా 2008లో శ్రావణ మాసంలో అమావాస్య, పౌర్ణమి సమయాల్లో ఇలాంటి గ్రహణాల యోగం కనిపించింది. ఈసారి శ్రావణ పౌర్ణమి తిథి ఆగస్టు 27న ఉదయం 09:09 గంటలకు ప్రారంభమై, మరుసటి రోజు ఆగస్టు 28న ఉదయం 09:47 గంటలకు ముగుస్తుంది.
ఉదయ తిథి ప్రామాణికత ప్రకారం ఈ ఏడాది శ్రావణ పూర్ణిమ వేడుకను ఆగస్టు 28, 2026వ తేదీనే అధికారికంగా జరుపుకుంటారు. ఇదే రోజున సోదరీమణులు తమ అన్నదమ్ముల చేతికి రాఖీ కట్టి రక్షణ కవచాన్ని కోరుకుంటారు.
భారత్లో కనిపించని చంద్రగ్రహణం.. సూతక కాలం వర్తించదు
చంద్రగ్రహణం ఎప్పుడూ పౌర్ణమి తిథినే ఏర్పడుతుంది. ఈ ఏడాది శ్రావణ పూర్ణిమ రోజునే సంవత్సరపు రెండవ, చివరి పాక్షిక చంద్రగ్రహణం రానుంది. అయితే ఇక్కడే భక్తులకు పెద్ద ఊరట లభిస్తోంది. ఈ గ్రహణం భారతదేశంలో అస్సలు కనిపించదు.
భారత కాలమానం ప్రకారం ఆగస్టు 28న ఉదయం 06:53 గంటలకు మొదలై మధ్యాహ్నం 12:32 గంటలకు ఈ గ్రహణం ముగుస్తుంది. పగటిపూట ఈ ఖగోళ ఘటన జరగడం, ఆ సమయంలో చంద్రుడు క్షితిజానికి దిగువన ఉండటం వల్ల ఇది మన దేశంలో గోచరించదు. అమెరికా, యూరప్, ఆఫ్రికా, తూర్పు పసిఫిక్ ప్రాంతాల ప్రజలు మాత్రమే దీనిని చూడగలరు. భారత్లో దృశ్యమానం కాకపోవడం వల్ల ఇక్కడ సూతక కాలం నిబంధనలు ఏమాత్రం వర్తించవు.
ఎలాంటి ఆటంకాలు లేని రాఖీ పండుగ
గ్రహణ ప్రభావం దేశంపై లేకపోవడంతో, పౌర్ణమి రోజున ఆచరించే స్నానాలు, దాన ధర్మాలు, పూజా కార్యక్రమాలు యథావిధిగా నిరభ్యంతరంగా సాగిపోవచ్చు. రాహుకాలం మినహా మిగతా రోజంతా ఎప్పుడైనా రాఖీ పండుగను జరుపుకోవడానికి ఎలాంటి అడ్డంకులు లేవు. అంతేకాకుండా ఈ ఏడాది రక్షాబంధన్ పర్వదినాన భద్రా కాలం కూడా లేకపోవడం విశేషం. సూర్యోదయానికి ముందే భద్ర ముగిసిపోవడంతో సోదరీమణులు రోజంతా ఎటువంటి సందేహం లేకుండా తమ సోదరులకు రాఖీలు కట్టి ఆశీస్సులు అందజేయవచ్చు.
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- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More