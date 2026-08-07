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    శ్రావణ రెండో సోమవారం మహా శుభయోగం - ఈ 5 రాశులవారి జాతకం మారబోతోంది!

    శ్రావణ మాస రెండో సోమవారం నాడు ఏర్పడుతున్న బుధాదిత్య యోగం పలు రాశుల వారికి అదృష్టాన్ని మోసుకొస్తుంది. శివారాధనతో మంచి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.

    Published on: Aug 7, 2026, 16:17:45 IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
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    పరమశివునికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన శ్రావణ మాసంలో ప్రతి సోమవారానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది. అయితే, ఈ ఏడాది ఆగస్టు 10న రాబోతున్న శ్రావణ మాస రెండో సోమవారం ఆధ్యాత్మికంగా, జ్యోతిష్యపరంగా విశేష ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది. ఈ పవిత్ర దినాన సూర్యుడు, బుధ గ్రహాల అరుదైన కలయిక వల్ల ‘బుధాదిత్య రాజయోగం’ రూపుదిద్దుకుంటోంది.

    శ్రావణ రెండో సోమవారం మహా శుభయోగం
    శ్రావణ రెండో సోమవారం మహా శుభయోగం

    జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో బుధాదిత్య యోగానికి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. బుధుడు మేధస్సుకు, వ్యాపారానికి కారకుడైతే, సూర్యుడు ఆత్మవిశ్వాసానికి, పితృకారకునికి, అధికారానికి సంకేతం. ఈ రెండు గ్రహాలు ఒకే రాశిలో కూడడం వల్ల వ్యక్తిత్వ వికాసంతో పాటు ఆర్థిక పురోగతి సాధ్యమవుతుంది.

    ముఖ్యంగా శ్రావణ సోమవారం నాడే ఈ శుభయోగం ఏర్పడటంతో శివానుగ్రహం, సూర్య-బుధుల ఆశీస్సులు కలసి భక్తులకు విశేష ఫలాలను ప్రసాదిస్తాయని పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ పవిత్ర సమయంలో శివలింగానికి జలాభిషేకం చేయడం వల్ల కోరిన కోరికలు నెరవేరుతాయి. ఈ అరుదైన బుధాదిత్య యోగం వల్ల 5 రాశుల వారికి ఊహించని శుభ ఫలితాలు అందబోతున్నాయి.

    మేష రాశి :

    మేష రాశి వారికి ఈ సమయం కొత్త ఆశలను, అవకాశాలను మోసుకొస్తుంది. ఎంతో కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగస్తులకు ఆఫీసులో నూతన బాధ్యతలు లభించే సూచనలు ఉన్నాయి. కుటుంబంలో ఉత్సాహపూరిత వాతావరణం నెలకొంటుంది. ఈ రోజున భక్తిశ్రద్ధలతో శివుడిని పూజిస్తే శుభ ఫలితాలు రెట్టింపవుతాయి.

    మిథున రాశి :

    మిథున రాశి జాతకులకు ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. రావలసిన పాత బాకీలు, చిక్కుకున్న డబ్బు చేతికి అందుతుంది. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి కొత్త పెట్టుబడులకు, లాభసాటి ఒప్పందాలకు మార్గం సుగమమవుతుంది. మీలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగి ప్రతి పనిలో విజయం సాధిస్తారు.

    సింహ రాశి :

    సింహ రాశి వారికి ఈ యోగం అత్యంత శ్రేష్ఠమైనదిగా మారుతుంది. ఉద్యోగ, వ్యాపార ప్రాంతాల్లో మీరు పడే కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. సమాజంలో లేదా వృత్తిపరంగా కీలకమైన వ్యక్తుల మద్దతు మీకు లభిస్తుంది. కెరీర్‌లో ఉన్నత శిఖరాలను చేరుకోవడానికి కొత్త ద్వారాలు తెరుచుకుంటాయి.

    తుల రాశి :

    తుల రాశి వారికి ఆర్థికంగా ఇది బంగారు సమయం. ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి నూతన మార్గాలు సుగమమవుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడిపే అవకాశం లభిస్తుంది. ఏదైనా తీపి కబురు వినే అవకాశం ఉంది. పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకునే వారు కాస్త ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకుంటే భవిష్యత్తులో మంచి లాభాలు ఆర్జిస్తారు.

    మీన రాశి :

    మీన రాశి వారికి బుధాదిత్య యోగం అత్యంత సానుకూల మార్పులను తెస్తుంది. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ లేదా వ్యాపారంలో విస్తరణ వంటి శుభ సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. సుదీర్ఘకాలంగా వేధిస్తున్న మానసిక ఒత్తిడి తగ్గి, ప్రశాంతత లభిస్తుంది. పరమేశ్వరుడి దివ్య అనుగ్రహంతో పనుల్లో ఉన్న ఆటంకాలన్నీ తొలగిపోతాయి.

    ఈ పవిత్ర దినాన ఉదయాన్నే స్నానాది ముగించి…. శుచియై శివాలయానికి వెళ్లా లేదా ఇంట్లోనే శివలింగానికి జలాభిషేకం లేదా క్షీరాభిషేకం చేయాలి. శివునికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన మారేడు దళాలు (బిల్వపత్రాలు), ఉమ్మెత్త పువ్వులు (దతురా), తెల్లటి పుష్పాలను సమర్పించాలి. "ఓం నమః శివాయ" అనే మహా మంత్రాన్ని కనీసం 108 సార్లు జపించడం ఎంతో శ్రేయస్కరం. శక్తి కొలదీ పేదలకు లేదా అవసరంలో ఉన్నవారికి దానధర్మాలు చేయడం వల్ల పుణ్యఫలం లభిస్తుంది. సాయంత్రం వేళ శివాలయంలో లేదా ఇంట్లో దివ్యమైన శివ హారతిలో పాల్గొనడం వల్ల సమస్త పాపాలు తొలగిపోతాయి.

    • Maheshwaram Mahendra Chary
      ABOUT THE AUTHOR
      Maheshwaram Mahendra Chary

      మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

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    Home/Rasi Phalalu/శ్రావణ రెండో సోమవారం మహా శుభయోగం - ఈ 5 రాశులవారి జాతకం మారబోతోంది!
    Home/Rasi Phalalu/శ్రావణ రెండో సోమవారం మహా శుభయోగం - ఈ 5 రాశులవారి జాతకం మారబోతోంది!
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