Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    జర్మనీలో వైభవోపేతంగా శ్రీ గోదా రంగనాథ స్వామి కళ్యాణం

    జర్మనీ మాన్​హైమ్​ పట్టణంలో శ్రీ గోదా రంగనాథ స్వామి కళ్యాణం అట్టహాసంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమాన్ని జర్మనీలోని జీయర్​ ఎడ్యుకేషనల్​ ట్రస్ట్​ నిర్వహించింది.

    Published on: Jan 17, 2026 1:29 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    చిన్న జీయర్​ స్వామి దివ్య మంగళ శాసనములతో జర్మనీ మాన్​హైమ్​లోని జీయర్​ ఎడ్యుకేషనల్​ ట్రస్ట్​ నిర్వహించిన శ్రీ గోదా రంగనాథ స్వామి దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవం అత్యంత వైభవోపేతంగా జరిగింది. ధనుర్మాసం సందర్భంగా నిర్వహించిన ఈ కళ్యాణాన్ని వీక్షించేందుకు నగరంలోని తెలుగువారు, భక్తులు తరలివెళ్లారు. అందరు ఎంతగానో శ్రమపడి అమ్మవారిని, స్వామి వారిని, ప్రాంగణాన్ని అత్యంత వైభవోపేతంగా అలంకరించి, భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించారు.

    శ్రీ గోదా రంగనాథ స్వామి కళ్యాణం..
    శ్రీ గోదా రంగనాథ స్వామి కళ్యాణం..

    మాన్​హైమ్​ పట్టణంలో తొలిసారి..

    జర్మనీ మాన్​హైమ్​ పట్టణంలో ఈ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా నిర్వహించింది జీయర్​ ఎడ్యుకేషనల్​ ట్రస్ట్​. ఆగమ శాస్త్ర విద్వాంసులు అయిన శ్రీ గోపాలకృష్ణ రంగరాజన్​, దేవనాథన్​ ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమాలు జరిగాయి.

    శ్రీ గోదా రంగనాథ స్వామి కళ్యాణం
    శ్రీ గోదా రంగనాథ స్వామి కళ్యాణం
    • మౌని అమావాస్య 2026: మౌని అమావాస్య ఎప్పుడు వచ్చింది? తేదీ, శుభ సమయంతో పాటు ఏం చెయ్యాలో తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

    అంతేకాదు, సంక్రాంతి నేపథ్యంలో ఇదే వేదికగా పిల్లలకు భోగి పండ్లు కూడా పోశారు. తల్లిదండ్రులు, పిల్లలు కలిసి ఎన్నో జ్ఞాపకాలను పోగుచేసుకున్నారు.

    శ్రీ గోదా రంగనాథ స్వామి కళ్యాణం
    శ్రీ గోదా రంగనాథ స్వామి కళ్యాణం

    ఈ సంస్థ గత నాలుగేళ్లుగా, ప్రతి శ్రీరామ నవమికి సీతారాముల కళ్యాణాన్ని జర్మనీలో ఘనంగా నిర్వహిస్తోంది.

    జర్మనీలో నివశిస్తున్న భారతీయులందరికి భారత సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు తెలియజేసే ఉద్దేశంతో జీయర్​ ఎడ్యుకేషనల్​ ట్రస్ట్​ ఈ కార్యక్రమాలను జరుపుతోంది.

    సొంత వారికి దూరంగా, విదేశాల్లో జీవిస్తున్న వారందరికి ఈ కార్యక్రమాలు చక్కటి వేదికగా మారుతున్నాయి. పిల్లలకు భారత దేశ సంస్కృతిని వివరించేందుకు తల్లిదండ్రులు ఈ వేదికను ఉపయోగించుకుంటున్నారు.

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/జర్మనీలో వైభవోపేతంగా శ్రీ గోదా రంగనాథ స్వామి కళ్యాణం
    News/Rasi Phalalu/జర్మనీలో వైభవోపేతంగా శ్రీ గోదా రంగనాథ స్వామి కళ్యాణం
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes