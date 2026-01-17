జర్మనీలో వైభవోపేతంగా శ్రీ గోదా రంగనాథ స్వామి కళ్యాణం

చిన్న జీయర్ స్వామి దివ్య మంగళ శాసనములతో జర్మనీ మాన్హైమ్లోని జీయర్ ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్ట్ నిర్వహించిన శ్రీ గోదా రంగనాథ స్వామి దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవం అత్యంత వైభవోపేతంగా జరిగింది. ధనుర్మాసం సందర్భంగా నిర్వహించిన ఈ కళ్యాణాన్ని వీక్షించేందుకు నగరంలోని తెలుగువారు, భక్తులు తరలివెళ్లారు. అందరు ఎంతగానో శ్రమపడి అమ్మవారిని, స్వామి వారిని, ప్రాంగణాన్ని అత్యంత వైభవోపేతంగా అలంకరించి, భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించారు.
మాన్హైమ్ పట్టణంలో తొలిసారి..
జర్మనీ మాన్హైమ్ పట్టణంలో ఈ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా నిర్వహించింది జీయర్ ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్ట్. ఆగమ శాస్త్ర విద్వాంసులు అయిన శ్రీ గోపాలకృష్ణ రంగరాజన్, దేవనాథన్ ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమాలు జరిగాయి.
అంతేకాదు, సంక్రాంతి నేపథ్యంలో ఇదే వేదికగా పిల్లలకు భోగి పండ్లు కూడా పోశారు. తల్లిదండ్రులు, పిల్లలు కలిసి ఎన్నో జ్ఞాపకాలను పోగుచేసుకున్నారు.
ఈ సంస్థ గత నాలుగేళ్లుగా, ప్రతి శ్రీరామ నవమికి సీతారాముల కళ్యాణాన్ని జర్మనీలో ఘనంగా నిర్వహిస్తోంది.
జర్మనీలో నివశిస్తున్న భారతీయులందరికి భారత సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు తెలియజేసే ఉద్దేశంతో జీయర్ ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్ట్ ఈ కార్యక్రమాలను జరుపుతోంది.
సొంత వారికి దూరంగా, విదేశాల్లో జీవిస్తున్న వారందరికి ఈ కార్యక్రమాలు చక్కటి వేదికగా మారుతున్నాయి. పిల్లలకు భారత దేశ సంస్కృతిని వివరించేందుకు తల్లిదండ్రులు ఈ వేదికను ఉపయోగించుకుంటున్నారు.