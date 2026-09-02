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జన్మాష్టమి రోజున ఈ దానాలు చేస్తే శ్రీకృష్ణుడి అనుగ్రహం.. ఇంట్లో సిరిసంపదలు!

శ్రావణ మాసం కృష్ణ పక్ష అష్టమి తిథి, రోహిణీ నక్షత్రం సందర్భంగా భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకుంటారు. 2026లో సెప్టెంబర్ 4, శుక్రవారం జన్మాష్టమి వచ్చింది. ఈ రోజున లడ్డూ గోపాలుడిని ఇంట్లో ప్రతిష్ఠించి ప్రత్యేక పూజలు చేయడంతో పాటు దానధర్మాలు, గోసేవ చేయడం శ్రేయస్కరమని పండితులు చెబుతున్నారు. 

Published on: Sep 2, 2026, 14:00:22 IST
By Peddinti Sravya, Hyderbad
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హిందూ సనాతన ధర్మంలో అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో, ఉత్సాహంగా జరుపుకునే పండుగలలో శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి ఒకటి. ప్రతీ ఏటా శ్రావణ మాసం కృష్ణ పక్ష అష్టమి తిథి నాడు జగద్గురువు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ జన్మదినాన్ని లోకమంతా వేడుకలా నిర్వహిస్తుంది. పౌరాణిక గ్రంథాల ప్రకారం, అష్టమి తిథి రోహిణీ నక్షత్రం కూడిన నడుమ రాత్రి వేళ శ్రీకృష్ణుడు అవతరించారు. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 4, శుక్రవారం రోజున ఈ పర్వదినం వచ్చింది. భక్తులు లడ్డూ గోపాలుడిని తమ ఇంట్లో కొలువుదీర్చి, నిష్టతో పూజిస్తారు.

జన్మాష్టమి రోజున ఈ దానాలు చేస్తే శ్రీకృష్ణుడి అనుగ్రహం.. ఇంట్లో సిరిసంపదలు! (AI)
జన్మాష్టమి రోజున ఈ దానాలు చేస్తే శ్రీకృష్ణుడి అనుగ్రహం.. ఇంట్లో సిరిసంపదలు! (AI)

బృందావనంలో గోమాతలను సేవించిన కృష్ణుడికి గోవులంటే అత్యంత ప్రీతి. అందుకే జన్మాష్టమి రోజున గోసేవకు, దాన ధర్మాలకు ప్రత్యేకమైన ప్రాధాన్యం ఉంటుందని పండితులు చెబుతున్నారు. భగవంతుడి మససు గెలుచుకోవడానికి, సకల పాపాలు తొలగిపోయి జీవితంలో సిరిసంపదలు వర్ధిల్లడానికి కొన్ని ప్రత్యేక వస్తువులను దానం చేయడం ఎంతో శ్రేయస్కరం.

జన్మాష్టమి రోజున చేయవలసిన ముఖ్యమైన దానాలు

"శ్రీకృష్ణుడి అనుగ్రహం పొందడానికి ఈ పర్వదినాన దానధర్మాలు చేయడం విశేష ఫలితాన్ని ఇస్తుంది," అని పండితులు పేర్కొంటున్నారు. జన్మాష్టమి రోజున ఏయే వస్తువులు దానం చేయాలో ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం.

అన్నదానం, వస్త్ర దానం: నిరుపేదలకు లేదా దేవాలయాల్లో అన్నదానం చేయడం వల్ల ఆయురారోగ్యాలు చేకూరుతాయి. అలాగే పేదలకు వస్త్రాలను దానం చేయడం ద్వారా లక్ష్మీదేవి కటాక్షం లభిస్తుంది.

వెన్న మరియు గోవుకు సేవ: బాలకృష్ణుడికి అత్యంత ఇష్టమైన నైవేద్యం వెన్న, మిశ్రి. ఈ పవిత్ర రోజున వీటిని దానం చేయడం లేదా పంపిణీ చేయడం చాలా మంచిది. గోవులకు పచ్చని గడ్డిని తినిపించడం, గోశాలలకు విరాళాలు అందించడం వల్ల సమస్త దేవతల ఆశీస్సులు లభిస్తాయి.

నెమలి ఈకలు, వేణువు: శ్రీకృష్ణుడి అలంకరణలో భాగమైన నెమలి ఈకలు, మురళిని ఆలయాల్లో లేదా అర్చకులకు బహుమతిగా ఇవ్వడం వల్ల ఇంట నెమ్మది, ప్రశాంతత వెల్లివిరుస్తాయి. కామధేనువు ప్రతిమను దానం చేయడం కూడా విశేష ఫలితాన్నిస్తుంది.

పూజా ముహూర్తం, పసుపు పచ్చని వస్త్రాల ప్రాధాన్యత

భగవాన్ శ్రీకృష్ణుని జననం అర్ధరాత్రి జరిగింది కాబట్టి, నిషిత కాలంలో చేసే పూజకు విశిష్టత ఉంది. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 4న రాత్రి 11:48 నిమిషాల నుంచి రాత్రి 12:43 నిమిషాల వరకు పూజ చేయడానికి అత్యంత అనుకూలమైన ముహూర్తంగా నిర్ణయించారు.

ఉపవాస దీక్ష చేపట్టే భక్తులు ఉదయాన్నే తలస్నానం చేసి, పసుపు పచ్చని వస్త్రాలు ధరించడం శుభప్రదం. పీతాంబరధారి అయిన శ్రీకృష్ణుడికి కూడా పసుపు పచ్చని బట్టలను సమర్పించి, భక్తిశ్రద్ధలతో "కృష్ణాయ వాసుదేవాయ..." వంటి అష్టాక్షరి, ద్వాదశాక్షరి మంత్రాలను జపించాలి. హరే కృష్ణ హరే రామ మహా మంత్రాన్ని పఠించడం వల్ల మనసులోని కల్మషాలు తొలగిపోయి దైవిక అనుభూతి కలుగుతుంది.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/జన్మాష్టమి రోజున ఈ దానాలు చేస్తే శ్రీకృష్ణుడి అనుగ్రహం.. ఇంట్లో సిరిసంపదలు!
Home/Rasi Phalalu/జన్మాష్టమి రోజున ఈ దానాలు చేస్తే శ్రీకృష్ణుడి అనుగ్రహం.. ఇంట్లో సిరిసంపదలు!
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