    Subrahmanya Sashti: ఈరోజు సుబ్రహ్మణ్య షష్టి వేళ శివలింగానికి వీటిని సమర్పించండి.. అదృష్టం వరిస్తుంది, ప్రశాంతత ఉంటుంది!

    ఈరోజు సుబ్రహ్మణ్య షష్టి వేళ శివపార్వతులను, సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారిని ఆరాధిస్తే ఎంతో మంచే జరుగుతుంది. మానసిక ప్రశాంతత కలుగుతుంది. సంతానం లేని వారికి సంతాన భాగ్యం కలుగుతుంది. ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి కూడా బయటపడవచ్చు. ఈరోజు శివలింగానికే వీటిని సమర్పించడం మాత్రం మర్చిపోకండి.

    Published on: Nov 26, 2025 9:22 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    ఈరోజే సుబ్రహ్మణ్య షష్టి. దీనిని స్కంద షష్టి లేదా మురుగన్ షష్టి అని కూడా అంటారు. మార్గశిర మాసం శుక్లపక్ష షష్టి నాడు సుబ్రహ్మణ్య షష్టి వస్తుంది. శివుడు కొడుకు అయినటువంటి కార్తికేయుడిని ఈరోజు ప్రత్యేకించి ఆరాధిస్తారు. సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి ఆలయాల్లో భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు జరుపుతారు. అలాగే కొన్ని ప్రత్యేకమైన పరిహారాలు కూడా ఈరోజు పాటిస్తూ ఉంటారు. ఈరోజు సుబ్రహ్మణ్య షష్టి వేళ మానసిక ప్రశాంతత కలగాలంటే పరమేశ్వరుడికి వీటిని సమర్పించడం మంచిది.

    Subrahmanya Sashti: ఈరోజు సుబ్రహ్మణ్య షష్టి వేళ శివలింగానికి వీటిని సమర్పించండి (pinterest)
    సుబ్రహ్మణ్య షష్టి 2025

    ఈరోజు సుబ్రహ్మణ్య షష్టి వేళ శివపార్వతులను, సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారిని ఆరాధిస్తే ఎంతో మంచే జరుగుతుంది. మానసిక ప్రశాంతత కలుగుతుంది. సంతానం లేని వారికి సంతాన భాగ్యం కలుగుతుంది. ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి కూడా బయటపడవచ్చు. ఈరోజు శివలింగానికే వీటిని సమర్పించడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఇలా చేసినట్లయితే మీ సమస్యలన్నీ తీరే, సంతోషంగా ఉండొచ్చు.

    ఈరోజు సుబ్రహ్మణ్య షష్టి వేళ శివలింగానికి వీటిని సమర్పించండి:

    1. సుబ్రహ్మణ్య షష్టి నాడు పచ్చిపాలను శివలింగానికి సమర్పించాలి. ఈ విధంగా ఆచరించడం వలన మానసిక ప్రశాంతత ఉంటుంది, ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది, ఆర్థిక సమస్యలకు దూరంగా ఉండవచ్చు.
    2. అలాగే శివలింగానికే పెరుగుని సమర్పించండి. సుబ్రహ్మణ్య షష్టి నాడు ఇలా సమర్పించడం వలన సంతోషము ఉంటుంది. డబ్బుకి లోటు ఉండదు.
    3. శివలింగానికి ఈరోజు తేనెను సమర్పిస్తే అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. దురదృష్టం తొలగిపోయి అన్ని విధాలుగా మీకు బాగా కలిసి వస్తుంది.
    4. శివలింగానికి ఈరోజు బిల్వపత్రాలను సమర్పిస్తే కూడా ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉండవు. సంపద పెరుగుతుంది, ఆనందంగా ఉండొచ్చు.
    5. చెరుకు రసాన్ని సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి షష్టి నాడు శివలింగానికి సమర్పిస్తే కూడా విశేష ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఇలా చేయడం వలన లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం ఉంటుంది.
    6. నల్ల నువ్వులను ఈరోజు శివలింగానికి సమర్పిస్తే శని దోషాల నుంచి బయటపడవచ్చు. డబ్బు కొరత ఉండదు, అన్ని విధాలుగా కలిసి వస్తుంది, ఆనందంగా ఉండొచ్చు.

    ఇలా సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ప్రత్యేక అనుగ్రహాన్ని పొందండి

    సుబ్రహ్మణ్య షష్టి వేళ సుబ్రహ్మణ్య అష్టకం, శ్రీ షణ్ముఖ స్తోత్రాన్ని చదివితే కూడా మంచి జరుగుతుంది. సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి అనుగ్రహం కలుగుతుంది. వీటిని చదవలేని వారు “ఓం శ్రీ శరవణ భవాయ నమః” అనే మంత్రాన్ని జపిస్తే మంచిది. ఈ మంత్రాన్ని జపిస్తే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ప్రత్యేక అనుగ్రహాన్ని పొందవచ్చు. ఆనందంగా ఉండొచ్చు. సకల పాపాలు తొలగిపోతాయి.

    కుజ దోషాలు ఉన్నవారు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారిని పూజిస్తే ఎంతో మంచి జరుగుతుంది. పెళ్లయిన వారు ఈరోజు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారిని ఆరాధిస్తే వైవాహిక జీవితంలో ఉన్న బాధలు తొలగిపోతాయి. సర్ప దోషాలను కూడా తొలగించుకోవడానికి వీలవుతుంది.

