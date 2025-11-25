Edit Profile
    రేపు సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి+శ్రవణ నక్షత్రం.. ఇలా చేస్తే కుజ, కాలసర్ప దోషాలు, నరఘోష, శత్రు బాధలు ఇలా ఏదైనా తొలగిపోతుంది!

    సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి 2025: సంతాన సమస్యలు, వైవాహిక జీవితంలో సమస్యలు, పెళ్లి కుదరక ఇబ్బంది పడుతున్న వారు, పిల్లలకు అనారోగ్య సమస్యలు రావడం, పిల్లల చదువుల ఇబ్బందులు, ప్రశాంతత తగ్గడం, నరఘోష ఎక్కువగా ఉండడం, శత్రు బాధలు, అప్పుల బాధలు ఇలా ఏ సమస్య అయినా సరే సుబ్రహ్మణ్య షష్టి నాడు తొలగించుకోవచ్చు.

    Published on: Nov 25, 2025 3:10 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Subrahamanya Sashti 2025: ప్రతి ఏటా మార్గశిర మాసంలో వచ్చే శుక్లపక్ష షష్టి నాడు సుబ్రహ్మణ్య షష్టిని జరుపుకుంటాము. ఈరోజు సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని ఆరాధిస్తే చాలా మంచి జరుగుతుంది. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఏదో ఒక సమస్యతో బాధపడుతూ ఉంటారు. అయితే సమస్యలన్నీ తొలగి సంతోషంగా, ఆనందంగా ఉండడానికి కొన్ని నియమాలను పాటించడం మంచిది. సుబ్రహ్మణ్య షష్టి నాడు శ్రవణ నక్షత్రం ఉండడం, బుధవారం రావడం కూడా మరింత విశేషం.

    Subrahamanya Sashti 2025: రేపు సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి+శ్రవణ నక్షత్రం (pinterest)
    Subrahamanya Sashti 2025: రేపు సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి+శ్రవణ నక్షత్రం (pinterest)

    సుబ్రహ్మణ్య షష్టి నాడు కొన్నింటిని పాటించడం వలన సంతోషంగా ఉండొచ్చు. ఈరోజు ఇలా చేయడం వలన సంతాన సమస్యలు, వైవాహిక జీవితంలో సమస్యలు, పెళ్లి కుదరక ఇబ్బంది పడుతున్న వారు, పిల్లలకు అనారోగ్య సమస్యలు రావడం, పిల్లల చదువుల ఇబ్బందులు, ప్రశాంతత తగ్గడం, నరఘోష ఎక్కువగా ఉండడం, శత్రు బాధలు, అప్పుల బాధలు ఇలా ఏ సమస్య అయినా సరే సుబ్రహ్మణ్య షష్టి నాడు తొలగించుకోవచ్చు.

    రేపు సుబ్రహ్మణ్య షష్టి నాడు ఇలా చేస్తే మంచిది

    రేపు సుబ్రహ్మణ్య షష్టి. సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి ఆలయానికి వెళ్లండి. ఆవు పాలతో అభిషేకం చేయండి. ఎర్రటి పుష్పాలను, ఎర్రటి వస్త్రాలను సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామికి సమర్పించండి. కుదిరితే వెండి నాగపామును దానంగా ఇవ్వండి. ఇలా చేయడం వలన సర్పదోషం నుంచి బయటపడవచ్చు. ఇలా చేయడం వలన సమస్యలన్నీ తొలగిపోతాయి.

    సుబ్రహ్మణ్య షష్టి ఎప్పుడు?

    సుబ్రహ్మణ్య షష్టి నవంబర్ 25 రాత్రి 7:12కి మొదలై, నవంబర్ 26 రాత్రి 7:43కి ముగుస్తుంది. సూర్యోదయ తిథి ప్రకారం చూసుకోవాలి. కాబట్టి నవంబర్ 26న సుబ్రహ్మణ్య షష్టిని జరుపుకోవాలి. ఆ రోజున సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామిని ఆరాధిస్తే నాగదోషాలు తొలగుతాయి. జ్ఞానం, బుద్ధి, వృద్ధి పొందడానికి మంచి రోజు.

    కుజ దోషాలు

    కుజ దోషాలు ఉన్నవారు ప్రత్యేకించి సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని ఆరాధించడం మంచిది. వివాహ యోగం కోసం సుబ్రహ్మణ్య కల్యాణం దర్శనం చూడటం చాలా శుభం. అలా చేయడం వలన పెళ్లి కాని వారికి పెళ్లి కుదురుతుంది. పెళ్లయిన వారికి వివాహ జీవితంలో ఉన్న సమస్యలు తొలగిపోతాయి. సుబ్రహ్మణ్య షష్టి నాడు పుట్టలో పాలు పోస్తే సర్పదోషాలు తొలగిపోతాయి.

    మార్గశిర శుద్ధ షష్టిని సుబ్రహ్మణ్య షష్టి అని ఎందుకు అంటారు?

    కుమారస్వామి సర్పరూపంలో భూలోకానికి ఈ మార్గశిర శుద్ధ షష్టి నాడు అడుగుపెట్టాడు. అందుకే ఈ రోజున సుబ్రహ్మణ్య షష్టి అని అంటారు. అలాగే దేవేంద్రుడు మార్గశిర శుద్ధ షష్టి నాడు దేవసేనతో సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి వివాహం జరిపించాడు. అందుకనే దీనిని సుబ్రహ్మణ్య షష్టి అని జరుపుతారు. దీనిని చంపా షష్టి, సుబ్రమణ్య షష్టి, సుబ్బారాయుడు షష్టి అని కూడా అంటారు.

