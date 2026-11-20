December Astrology : డిసెంబర్ 2 నుంచి పవర్ఫుల్ యోగం.. 5 రాశులవారి ఫేట్ మారబోతోంది!
December Astrology : జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం డిసెంబర్ 2న బుధుడు వృశ్చిక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. అప్పటికే అదే రాశిలో ఉన్న గ్రహరాజు సూర్యునితో బుధుడు సంయోగంలో ఉంటాడు. దీనివల్ల వృశ్చిక రాశిలో ఒక అరుదైన బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడుతుంది.
గ్రహాలకు రాకుమారుడైన బుధుడు డిసెంబర్ 2వ తేదీ సాయంత్రం 5:30 గంటలకు వృశ్చికరాశిలోకి ప్రవేశించి, డిసెంబర్ 22 వరకు అక్కడే ఉంటాడు. డిసెంబర్ 2న బుధ, సూర్యుని కలయిక బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పరుస్తుంది. సూర్యుడు డిసెంబర్ 16 వరకు ఇదే రాశిలో ఉంటాడు. అందువల్ల ఈ బుధాదిత్య రాజయోగం డిసెంబర్ 16 వరకు కొనసాగుతుంది. ఈ యోగం కొన్ని రాశుల వారికి దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేయడంలో సహాయపడటమే కాకుండా, హోదా, ప్రతిష్ట, గౌరవాన్ని పెంచడంలో కూడా సహాయపడుతుంది.
మేష రాశి
బుధాదిత్య రాజయోగం మేషరాశి వారికి అనేక విధాలుగా అనుకూల ఫలితాలను తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో వృత్తిలో కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి వారి ప్రతిభ, సామర్థ్యం, పని పట్ల నిబద్ధతను ప్రదర్శించడానికి ఒక మంచి వేదిక లభించవచ్చు. మీ పై అధికారులు మీ పనితీరును గుర్తించే అవకాశం ఉంది, దీని ఫలితంగా మీకు మరిన్ని బాధ్యతలు లేదా కొత్త పదవి లభించే అవకాశం ఉంది. ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న కొన్ని పనులు ఊపందుకోవచ్చు. ఈ సమయం వ్యాపారవేత్తలకు కూడా ప్రయోజనకరంగా ఉండవచ్చు. కొత్త సంస్థలను లేదా వ్యాపార ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించడానికి అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమంగా మెరుగుపడి, ఆదాయ వనరులు బలపడే అవకాశం ఉంది. అయితే ఆర్థిక విషయాలలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది కాదు. పెట్టుబడులు పెట్టే ముందు జాగ్రత్తగా ఆలోచించడం ఉత్తమం.
కర్కాటక రాశి
బుధాదిత్య రాజయోగం కర్కాటక రాశి వారికి శుభ ఫలితాలను ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా విద్య, వృత్తి రంగాలలో సానుకూల పరిణామాలు ఆశించవచ్చు. ఈ కాలం విద్యార్థులకు అనుకూలంగా ఉంటుంది, చదువులో ఏకాగ్రత పెరగవచ్చు. కష్టమైన విషయాలను అర్థం చేసుకునే సామర్థ్యం పెరిగే అవకాశం ఉంది. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వారు కూడా తమ కృషికి మంచి ఫలితాలు పొందే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి పదోన్నతి, జీతం పెరుగుదల లేదా కొత్త బాధ్యతలు లభించే అవకాశం ఉంది. మీ కష్టానికి గుర్తింపు లభించవచ్చు. కుటుంబ వాతావరణం కూడా సంతోషంగా ఉంటుంది. మీ కుటుంబంతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడిపే అవకాశం మీకు లభించవచ్చు. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య బంధం మరింత బలపడే అవకాశం ఉంది.
మీన రాశి
బుధాదిత్య రాజయోగం మీన రాశి వారికి అదృష్టాన్ని తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేయడానికి మార్గం సుగమం కావచ్చు. చాలా రోజులుగా ఎదుర్కొంటున్న ఆటంకాలు క్రమంగా తొలగిపోతాయని అంచనా. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి తమ సామర్థ్యాలను నిరూపించుకోవడానికి కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. ప్రస్తుత ఉద్యోగంతో పాటు, అదనపు ఆదాయాన్ని అందించే వ్యాపారం లేదా కొత్త సంస్థను ప్రారంభించే అవకాశాలు ఉండవచ్చు. ఈ కాలంలో ఆధ్యాత్మిక కార్యకలాపాలపై మీ ఆసక్తి పెరగవచ్చు. మతపరమైన కార్యక్రమాలు, పూజలు, ఆధ్యాత్మిక యాత్రలలో పాల్గొనే అవకాశం మీకు లభించవచ్చు. విదేశీ వ్యాపారంలో ఉన్నవారికి లేదా విదేశాలకు సంబంధించిన ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి అనుకూలమైన పరిణామాలు కనిపించవచ్చు.
వృశ్చిక రాశి
బుధాదిత్య రాజయోగం వృశ్చిక రాశి వారికి ఆత్మవిశ్వాసం, తెలివితేటలు, నిర్ణయాత్మక సామర్థ్యాన్ని పెంచే అవకాశం ఉంది . ఈ కాలంలో మీ మాటలకు, ఆలోచనలకు ఎక్కువ గుర్తింపు లభించవచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు తమ పనిలో బాగా రాణించగలరు. పై అధికారుల ప్రశంసలు పొందడంతో పాటు, వారికి కొత్త బాధ్యతలు లేదా ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టులను చేపట్టే అవకాశం కూడా లభించవచ్చు. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేయడానికి అనుకూలమైన వాతావరణం ఏర్పడవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలు కొత్త కాంట్రాక్టులు, కస్టమర్ల ద్వారా లాభాలు ఆర్జించే అవకాశాలను పొందవచ్చు. ఆర్థిక విషయాలలో మెరుగుదల కనిపించే అవకాశం ఉంది. మీరు మీ ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి కొత్త మార్గాల గురించి కూడా ఆలోచించవచ్చు. కుటుంబ సభ్యులతో మంచి సంబంధాలను కలిగి ఉండగలరు. మీ ప్రణాళికలను అమలు చేయడానికి ఈ సమయం సహాయకరంగా ఉంటుంది. కానీ ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు దానిలోని లాభనష్టాలను పరిశీలించడం మంచిది.
కన్యా రాశి
బుధాదిత్య రాజయోగ కాలంలో కన్యారాశి వారు ఆత్మవిశ్వాసం, ధైర్యం పొందవచ్చు. గతంలో ఏ పని చేపట్టినా ఉండే సంకోచం తగ్గి, మరింత స్పష్టతతో నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతారు. ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి శుభవార్త అందే అవకాశం ఉంది. మీరు చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ఉద్యోగావకాశం లభించవచ్చు లేదా ఇంటర్వ్యూలలో విజయం సాధించవచ్చు. మీ ప్రయత్నాలకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుందని ఆశించవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలకు కొత్త వృత్తిపరమైన సంబంధాలు ప్రయోజనకరంగా ఉండవచ్చు. ఈ సంబంధాల ద్వారా కొత్త ప్రాజెక్టులు లేదా వ్యాపార అవకాశాలు లభించవచ్చు. కమ్యూనికేషన్, మీడియా, రచన, మార్కెటింగ్ రంగాలలో పనిచేసే వారికి కూడా ఈ కాలం అనుకూలంగా ఉండే అవకాశం ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More