Sun in Arudra: ఆరుద్రలో సూర్యుడి ప్రవేశం.. వానల కోసం ఇంద్రుడి ఆరాధన.. పూర్తి పూజా విధానం ఇదిగో!
జూన్ 22న సూర్యుడు ఆరుద్ర నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం ఈ కాలాన్ని "ఆరుద్ర కార్తీ" అని పిలుస్తారు. వ్యవసాయ పనులకు ఇది అత్యంత అనుకూలమైన సమయంగా భావిస్తారు. ఈ సమయంలో భూమి విత్తనాలను స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉంటుందని పురాణాలు పేర్కొంటాయి.
జూన్ 22న సూర్యుడు మృగశిర నక్షత్రాన్ని వదిలి, రాహువుకు చెందిన ఆరుద్ర నక్షత్రంలోకి అడుగుపెడతాడు. జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, ఆరుద్ర అంటే 'తడిసిన' అని అర్థం. అంటే భూమి తన గర్భంలో విత్తనాన్ని మోయడానికి సిద్ధమైందని దీని సంకేతం. ఈ సమయంలో సూర్యుడి తీవ్రత తగ్గి, వాతావరణంలో చల్లదనం మొదలవుతుంది. మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దీన్నే 'ఆరుద్ర కార్తీ'గా పిలుస్తారు. వ్యవసాయానికి ఇది అత్యంత కీలకమైన సమయం.
భూమాత పరవశించే సమయం
మత్స్య పురాణం ప్రకారం, ఆరుద్ర ప్రవేశం సమయంలో భూమి రజస్వల అవుతుంది. అంటే, భూమిలో విత్తనాలు నాటడానికి, సాగు పనులకు ఇది అత్యంత అనువైన సమయం. ఈ సమయంలో సూర్యుడిని ఆరాధించడం వల్ల ఆరోగ్యం, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతాయని, జీవితంలో ప్రతికూలతలు తొలగిపోయి సానుకూల మార్పులు వస్తాయని విశ్వాసం.
వరుణ దేవుడికి అనుగ్రహం.. ఇంద్రుడి ఆరాధన
ఆరుద్ర నక్షత్రంలో సూర్యుడితో పాటు ఇంద్రుడిని పూజించడం వెనుక బలమైన కారణం ఉంది. హిందూ పురాణాల్లో ఇంద్రుడు వర్షాలకు అధిపతి. రైతులకు సమృద్ధిగా వర్షాలు కురిసి, పంటలు బాగా పండాలని కోరుకుంటూ ఇంద్రుడికి విశేష పూజలు చేస్తారు. పంటల కోతల తర్వాత వచ్చే కొత్త బియ్యంతో వండిన వంటకాలను నైవేద్యంగా సమర్పించడం సంప్రదాయం.
వంటకాలతో పూజా ప్రత్యేకత
ఆరుద్ర కార్తీ నాడుపరమాన్నం, పూరీలు ప్రసాదానికి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. వర్షాలు సమృద్ధిగా కురవాలని కోరుకుంటూ ప్రకృతిని ఆరాధించే పద్ధతి ఇది. ముఖ్యంగా బిహార్, జార్ఖండ్, ఉత్తరప్రదేశ్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఈ వేడుకను ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. మనం కూడా ఇంట్లో పాయసం, దాల్-పూరీ, సీజనల్ పండ్లతో కూడిన నైవేద్యాన్ని దైవానికి సమర్పించి, కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోవచ్చు.
పూజ ఎలా చేయాలి?
- సూర్యోదయానికి ముందే నిద్రలేచి, శుచిగా స్నానం చేయాలి.
- పూర్వాభిముఖంగా నిలబడి, సూర్యుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించాలి.
- నీటిలో కుంకుమ, ఎర్రటి పూలు, బియ్యం కలిపి "ఓం సూర్యాయ నమః" అని జపిస్తూ అర్ఘ్యం వదలాలి.
- ఇంద్రుడిని పూజించేటప్పుడు "ఓం ఇంద్రాయ నమః" అని 108 సార్లు స్మరించాలి.
జాతక చక్రంపై ప్రభావం
సూర్యుడు ఆరుద్రలో ప్రవేశించడం వల్ల వ్యక్తుల్లో నాయకత్వ లక్షణాలు మెరుగుపడతాయి. ఉద్యోగులకు, రాజకీయాల్లో ఉన్నవారికి ఈ కాలం అనుకూల ఫలితాలను ఇస్తుంది. ముఖ్యంగా ఏడో ఇంట్లో సూర్యుడి ప్రభావం ఉన్నవారికి ఇది వృత్తిపరంగా మంచి అవకాశాలను తీసుకువస్తుంది. భూమిని నమ్ముకున్న రైతులకు ఈ సమయం అదృష్టాన్ని మోసుకొస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More