నవంబర్లో 3 రాశుల వారికి సూర్యుడి ప్రత్యేక ఆశీస్సులు.. పట్టిందల్లా బంగారమే అవుతుంది!
నవంబర్లో సూర్యుడి ఆశీస్సులు మూడు రాశులవారికి కలిసివస్తాయి. అనుకున్న పనులు జరుగుతాయి. ఆ రాశులు ఏంటో చూడండి.
జ్యోతిషశాస్త్రంలో సూర్యుడిని గ్రహాలకు అధిపతిగా పరిగణిస్తారు. సూర్యుడిని ఆత్మ, ఆత్మవిశ్వాసం, శక్తి, గౌరవం, పితృత్వానికి కారకుడిగా భావిస్తారు. సింహ రాశికి అధిపతి అయిన సూర్యుడు, నెలకు ఒకసారి రాశిని మారుస్తాడు. 12 రాశుల వారి జీవితాలను కూడా ప్రభావితం చేస్తాడు. నవంబర్ నెలలో సూర్యుడు తులారాశిని విడిచిపెట్టి వృశ్చిక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.
సూర్య సంచారం నవంబర్ 16న జరుగుతుంది. సూర్యుడు డిసెంబర్ 16 వరకు వృశ్చిక రాశిలోనే ఉంటాడు. ఈ సూర్య సంచారం ప్రభావం మేషం నుండి మీనం వరకు ఉన్న అన్ని రాశుల వారి జీవితాలపై పడుతుంది. ఇది కొన్ని రాశుల వారికి చెడుగా ఉన్నప్పటికీ.. మరికొన్ని రాశుల వారికి చాలా అదృష్టకరంగా ఉంటుంది. నవంబర్లో జరిగే ఈ సూర్య సంచారం వల్ల ఏ రాశుల వారు అదృష్టవంతులు అవుతారో చూద్దాం.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి సూర్యుడు వృషభ రాశిలోని 7వ ఇంటిలోకి ప్రవేశిస్తున్నాడు. దీని కారణంగా ఈ రాశి వారి జీవితంలోని సమస్యలు తగ్గి మంచి మార్పులు సంభవిస్తాయి. ఉమ్మడి వ్యాపారం చేసే వారికి ఇది చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగాలు చేసే వారికి ఈ సమయం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ కష్టానికి తగిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. మీరు చేసే ప్రతి ప్రయత్నంలో మంచి విజయం సాధిస్తారు. కొంతమంది కొత్త ఆదాయ మార్గాలను ఏర్పరచుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది.
మిథున రాశి
సూర్యుడు మిథున రాశిలోని 6వ ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తున్నాడు. దీనివల్ల ఈ రాశి వారికి సూర్య సంచారం శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఇది ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కూడా పెంచుతుంది. ఉద్యోగంలో పురోగతికి గొప్ప అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారవేత్తలకు మంచి లాభాలను తెచ్చిపెట్టే కొత్త కాంట్రాక్టులు లభించే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారవేత్తలు ఊహించని లాభాలను కూడా పొందవచ్చు. కొత్త ఆదాయ వనరులు కూడా ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. మొత్తంమీద ఈ సూర్య సంచారం అదృష్టం పూర్తి మద్దతును అందిస్తుంది.
మకర రాశి
సూర్యుడు మకర రాశిలోని 11వ ఇంటిలోకి ప్రవేశిస్తున్నాడు. దీని కారణంగా ఈ రాశి వారికి అదృష్టం పూర్తిగా కలిసి వస్తుంది. ఈ కాలంలో దీర్ఘకాలిక కోరికలు నెరవేరుతాయి. సమాజంలో హోదా పెరుగుతుంది. కొంతమందికి ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు చేకూరే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో దీర్ఘకాలిక కష్టానికి ఫలాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారవేత్తలకు మంచి లాభాలను తెచ్చిపెట్టే కొత్త కాంట్రాక్టులు లభిస్తాయి. సంబంధాలు బాగుంటాయి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More