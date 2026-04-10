    మేష రాశిలోకి సూర్యుడు: ఈ 12 రాశుల జాతకం మారుతుందా? పుణ్యకాలం ముహూర్తం ఇదే!

    ఏప్రిల్ 14న సూర్యుడు మేష రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. దీనినే 'మేష సంక్రాంతి' అని పిలుస్తారు. సూర్యుడి ఈ సంచారంతో శుభకార్యాలకు మార్గం సుగమం అవుతుంది. ద్వాదశ రాశులపై సూర్యుడి ప్రభావం ఎలా ఉంటుందో పూర్తి విశ్లేషణ ఇక్కడ చదవండి.

    Published on: Apr 10, 2026 11:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల రాజుగా పిలిచే సూర్యభగవానుడు ప్రతి నెలా ఒక రాశి నుండి మరొక రాశిలోకి మారుతుంటాడు. ఈ క్రమంలో ఏప్రిల్ 14వ తేదీ తెల్లవారుజామున సుమారు 3:30 గంటలకు సూర్యుడు మీన రాశిని వీడి మేష రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. దీనినే 'మేష సంక్రాంతి'గా జరుపుకుంటారు. సూర్యుడు మేష రాశిలోకి రావడంతో ఉత్తర భారతదేశంలో అశుభ కాలంగా భావించే 'ఖర్మాసం' ముగుస్తుంది. అప్పటి నుండి కొత్త సౌర మాసం ప్రారంభమవుతుంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈ సమయానికి విశేష ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యత ఉంది.

    పుణ్యకాలం, స్నాన దానాల ప్రాముఖ్యత

    సూర్యుడు రాశి మారే సమయంలో చేసే స్నానాలు, దాన ధర్మాలకు అనంతమైన పుణ్యం లభిస్తుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఏప్రిల్ 14న పుణ్యకాలం సమయాలను పరిశీలిస్తే:

    పుణ్యకాలం: ఉదయం 5:57 నుండి మధ్యాహ్నం 12:22 వరకు.

    మహా పుణ్యకాలం: ఉదయం 5:57 నుండి ఉదయం 8:05 వరకు.

    ఈ సమయంలో సూర్య నమస్కారాలు చేయడం, గోధుమలు లేదా బెల్లం దానం చేయడం వల్ల జాతకంలో సూర్య దోషాలు తొలగిపోతాయని పండితులు సూచిస్తున్నారు.

    12 రాశులపై సూర్య సంచార ప్రభావం

    సూర్యుడు మేష రాశిలో 'ఉచ్ఛ' స్థితిలో ఉంటాడు. అంటే ఇక్కడ సూర్యుడు అత్యంత శక్తివంతంగా ఉంటాడు. దీనివల్ల వివిధ రాశుల వారిపై కలిగే ప్రభావాలు ఇలా ఉన్నాయి:

    మేష రాశి: సూర్యుడు మీ స్వరాశిలోకి రావడం వల్ల ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. కెరీర్‌లో అద్భుతమైన అవకాశాలు వస్తాయి. రాజకీయ రంగంలో ఉన్న వారికి పదవీ యోగం కనిపిస్తోంది. అయితే, వైవాహిక జీవితంలో చిన్నపాటి విభేదాలు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, జాగ్రత్త.

    వృషభ రాశి: ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి కానీ, దానికి సమానంగా ఖర్చులు కూడా పొంచి ఉన్నాయి. పనిలో అశ్రద్ధ పనికిరాదు. కుటుంబ సభ్యులతో, ముఖ్యంగా తల్లిగారితో వాదనలకు దిగకండి.

    మిథున రాశి: ప్రభుత్వ రంగ పనులు త్వరగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్ వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. కుటుంబంతో కలిసి దూర ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది.

    కర్కాటక రాశి: వృత్తిపరంగా ఈ సమయం చాలా బాగుంటుంది. కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడటమే కాకుండా సమాజంలో మీ గౌరవం పెరుగుతుంది.

    సింహ రాశి: పాత పెట్టుబడుల నుండి లాభాలు అందుతాయి. ఆధ్యాత్మిక యాత్రలు చేస్తారు. పనిలో విజయం సాధిస్తారు కానీ, బంధువులతో సంబంధాలను బ్యాలెన్స్ చేయడం ముఖ్యం.

    కన్య రాశి: ఆరోగ్యం విషయంలో ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం వద్దు. ఎవరికీ అప్పులు ఇవ్వకండి, తిరిగి రావడం కష్టమవుతుంది. ప్రతి విషయంలోనూ అప్రమత్తంగా ఉండటం శ్రేయస్కరం.

    తులా రాశి: వ్యాపారస్తులకు ఈ కాలం లాభదాయకంగా ఉంటుంది. కొత్త పనులు ప్రారంభించే ముందు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించండి. ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవడం ఉత్తమం.

    వృశ్చిక రాశి: నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ యోగం ఉంది. విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే వారి కల నెరవేరుతుంది. కోర్టు కేసుల్లో విజయం లభించే అవకాశం ఉంది.

    ధనుస్సు రాశి: వ్యాపారంలో భారీ లాభాలు చూస్తారు. అయితే, ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఒడిదుడుకులు తప్పవు. విద్యార్థులు చదువుపై ఏకాగ్రత పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది.

    మకర రాశి: ఆర్థిక పరమైన నిర్ణయాలు ఇప్పుడు తీసుకోకండి. అనవసర ఖర్చులు ఇబ్బంది పెడతాయి. గుండె సంబంధిత సమస్యలు ఉన్నవారు డాక్టర్ సలహా తీసుకోవడం మంచిది.

    కుంభ రాశి: వ్యాపార విస్తరణకు ఇది సరైన సమయం. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి పొందుతారు. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది.

    మీన రాశి: మాట తీరు వల్ల బంధువులతో దూరం పెరిగే ప్రమాదం ఉంది. ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. వాహనం నడిపేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

