మేష రాశిలోకి సూర్యుడు: ఏప్రిల్ 14 నుంచి 'రాజయోగం'.. కెరీర్లో తిరుగులేని వృద్ధి!
గ్రహాల రాజు సూర్యుడు తన ఉచ్ఛ రాశి అయిన మేష రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. నెల రోజుల పాటు సాగే ఈ సంచారం మీ ఉద్యోగం, వ్యాపారం మరియు ఆత్మవిశ్వాసంపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుందో పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల గమనం మానవ జీవితంపై లోతైన ప్రభావం చూపుతుంది. ముఖ్యంగా నవగ్రహాలకు అధిపతి అయిన సూర్య భగవానుడు రాశి మారినప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా సామాజిక, ఆర్థిక మార్పులు సంభవిస్తాయి. ఏప్రిల్ 14వ తేదీన సూర్యుడు మీన రాశి నుంచి నిష్క్రమించి, మేష రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. మే 15 వరకు సూర్యుడు ఇదే రాశిలో ఉంటాడు. జ్యోతిష్య పరిభాషలో సూర్యుడికి మేష రాశి 'ఉచ్ఛ క్షేత్రం' (అత్యంత శక్తివంతమైన స్థానం). ఈ ముప్పై రోజుల కాలం కెరీర్ పరంగా కొత్త పుంతలు తొక్కేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నవారికి ఒక సువర్ణావకాశం అని చెప్పాలి.
కెరీర్లో పెరగనున్న బాధ్యతలు.. పదోన్నతికి మార్గం సుగమం
సూర్యుడు అధికారం, గౌరవం మరియు నాయకత్వానికి కారకుడు. మేష రాశిలో సూర్యుడు ఉన్నప్పుడు ఉద్యోగస్తులకు కొత్త బాధ్యతలు దక్కుతాయి. చాలా కాలంగా ప్రమోషన్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి ఈ కాలంలో శుభవార్తలు అందుతాయి.
కొత్త ప్రాజెక్టులు: కార్యాలయంలో మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. సీనియర్లు లేదా పై అధికారులు మీ పనితీరును ప్రశంసించడమే కాకుండా, కీలకమైన ప్రాజెక్టుల నిర్వహణను మీకు అప్పగించే అవకాశం ఉంది.
ఉద్యోగ మార్పు: కొత్త ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి ఈ నెల రోజులు ఎంతో అనుకూలం. ఇంటర్వ్యూలలో విజయం సాధించడం, ఆశించిన జీతంతో కొత్త కంపెనీలో చేరడం వంటివి జరుగుతాయి. ఈ సూర్య సంచారం వల్ల మేష, సింహ, ధనస్సు రాశుల వారికి వృత్తిపరంగా తిరుగులేని గుర్తింపు లభిస్తుంది.
ఆత్మవిశ్వాసమే మీ ఆయుధం
సూర్యుడు మేషంలో ఉన్నప్పుడు మనలోని సంకల్ప బలం పెరుగుతుంది. భయం లేకుండా రిస్క్ తీసుకోవడానికి, కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి ఈ సమయం సరైనది. ముఖ్యంగా టీమ్ లీడర్లుగా పనిచేసే వారికి తమ జట్టును సమర్థవంతంగా నడిపించే శక్తి లభిస్తుంది. నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో స్పష్టత ఉంటుంది. వ్యాపారస్తులు కొత్త ఇన్వెస్టర్లను ఆకర్షించడంలో విజయం సాధిస్తారు. నిలిచిపోయిన పనులు మళ్లీ వేగం పుంజుకుంటాయి.
ఈ పొరపాట్లు అస్సలు చేయకండి.. జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి
సూర్యుడి శక్తి పెరిగినప్పుడు మనలో ఉత్సాహంతో పాటు కోపం, అహంకారం కూడా పెరిగే ప్రమాదం ఉంది.
హడావిడి నిర్ణయాలు: అతి ఆత్మవిశ్వాసంతో హడావిడిగా నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. ముఖ్యంగా పెట్టుబడుల విషయంలో ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించాలి.
వాదనలకు దూరం: కార్యాలయంలో సహోద్యోగులతో లేదా ఇంట్లో పెద్దలతో వాదించకండి. మీ మాట తీరు కఠినంగా ఉంటే సంబంధాలు దెబ్బతినవచ్చు.
ఓర్పు: ఎంతటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లోనైనా సహనం కోల్పోకుండా, మంచి మనస్సుతో ఆలోచిస్తేనే సూర్యుని పూర్తి అనుగ్రహం లభిస్తుంది.
అదృష్టం పెరగాలంటే ఈ రెండు పనులు చేయండి
సూర్య సంచార కాలంలో ప్రతికూలతలను తగ్గించుకుని, సానుకూల శక్తిని పెంచుకోవడానికి జ్యోతిష్య శాస్త్రం రెండు పరిహారాలను సూచిస్తోంది:
- సూర్యార్ఘ్యం: ప్రతిరోజూ ఉదయం సూర్యోదయ సమయంలో రాగి పాత్రతో సూర్య భగవానుడికి నీటిని (అర్ఘ్యం) సమర్పించండి. ఇది మీలో ఏకాగ్రతను, మానసిక బలాన్ని పెంచుతుంది.
- గాయత్రి మంత్రం: ప్రతిరోజూ లేదా కనీసం ఆదివారం నాడైనా గాయత్రి మంత్రాన్ని 108 సార్లు పఠించండి. ఆదివారం సూర్యుడికి అంకితం చేయబడిన రోజు కాబట్టి, ఆ రోజు చేసే ఆరాధన రెట్టింపు ఫలితాలను ఇస్తుంది.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More