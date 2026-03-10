Edit Profile
    మీనరాశిలోకి సూర్యుడు.. ఈ 4 రాశులకు ఊహించని లాభాలు!

    సూర్యుడు తండ్రితో సంబంధం, కొడుకుతో సంబంధం, ప్రభుత్వ వ్యవస్థ మరియు ఆత్మవిశ్వాసానికి కారకంగా పరిగణించబడతాడు. సూర్య రాశి మార్పు ప్రతి రాశిచక్రంపై కూడా ప్రభావం చూపుతుంది. ఈసారి శనితో సంయోగం చెందడం అదే సమయంలో శుక్రుడు కూడా సంయోగం చెందడం విశేషం. ఇది అనేక రాశిచక్రాలకు పరిస్థితిని మంచిగా చేస్తుంది. 

    Published on: Mar 10, 2026 10:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    మార్చిలో మీన రాశిలోకి సూర్యుడు వస్తాడు. సూర్యుని యొక్క ఈ సంచారం అనేక రాశిచక్రాలకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. సూర్యుడు ఇప్పుడు బృహస్పతి యొక్క రాశిచక్రానికి వెళ్తున్నాడు, అక్కడ శనితో సంయోగం చెందుతాడు. ఇది కాకుండా, శుక్రుడు కూడా శనితో ఈ రాశిచక్రంలో ఉంటాడు. అటువంటి పరిస్థితిలో త్రిగ్రాహి యోగం కూడా ఏర్పడుతోంది.

    మీనరాశిలోకి సూర్యుడు.. ఈ రాశులకు ఊహించని లాభాలు
    సూర్యుడు తండ్రితో సంబంధం, కొడుకుతో సంబంధం, ప్రభుత్వ వ్యవస్థ మరియు ఆత్మవిశ్వాసానికి ఒక కారకంగా పరిగణించబడతాడు. సూర్య రాశి మార్పు ప్రతి రాశిచక్రంపై కూడా ప్రభావం చూపుతుంది. ఈసారి శనితో సంయోగం చెందడం అదే సమయంలో శుక్రుడు కూడా సంయోగం చెందడం విశేషం. ఇది అనేక రాశిచక్రాలకు పరిస్థితిని మంచిగా చేస్తుంది. సూర్యుడి వల్ల ఏ రాశిచక్రాలు ప్రయోజనం పొందుతాయో తెలుసుకుందాం.

    1.మిథున రాశి

    మిథున రాశికి ఇది మంచి సమయం. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి మద్దతు లభిస్తుంది. మీ జీవిత భాగస్వామికి మద్దతు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించండి; మీరు వారి నుండి మంచి మద్దతును కూడా పొందవచ్చు. వ్యాపారం నుండి వృత్తిపరమైన జీవితం వరకు మీకు మంచి అవకాశాలు లభిస్తున్నాయి. ఈ రాశి వారికి ఆదాయం మంచిగా ఉంటుంది. ఈ కాలంలో మీరు అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ అహం లేకుండా చూసుకోవాలి.

    2.కర్కాటక రాశి

    కర్కాటక రాశి వారికి ఉన్నత విద్యలో మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీ కెరీర్ మంచి ఫలితాలను సాధిస్తుంది. ఆర్థిక విషయాల్లో మీరు ప్రయోజనం పొందబోతున్నారు. అందువల్ల మీరు దానికి సంబంధించిన ప్రయత్నాలను కొనసాగించాలి. ప్రేమ జీవితం మునుపటి కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. అంతర్జాతీయ సమస్యలతో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులకు ఈ కాలం ఉత్తమమైనది.

    3.వృశ్చిక రాశి

    వృశ్చిక రాశి ప్రజలు సూర్య సంచారం ద్వారా ప్రయోజనం పొందుతారు. ఈ సమయంలో మీరు అదృష్టవశాత్తూ పనులను పూర్తి చేస్తారు. ఈ సమయంలో రిస్క్ తీసుకోవద్దు; వ్యక్తిగత జీవితంలో పెద్ద నిర్ణయాలను తీసుకోవడాన్ని నివారించడానికి ప్రయత్నించండి. ఈ సమయంలో లాభం పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి, అందువల్ల నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి. పిల్లలకు సంబంధించిన విషయాలపై మీ శ్రద్ధ ఉంటుంది. మీరు కార్యాలయంలో విజయం, లాభాలను పొందుతారు.

    4.మకర రాశి

    మకర రాశి వారికి సూర్య సంచారం మంచి ప్రయోజనాన్ని అందిస్తుంది. ప్రభుత్వ యంత్రాంగం నుండి సూర్యుడు మీకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాడు. ఈ సమయంలో మీరు మీ జీవిత భాగస్వామితో వాదించాల్సిన అవసరం లేదు. మీ జీవిత భాగస్వామితో బాగా ఉండండి. మీ తోబుట్టువులతో కూడా మంచి సంబంధాన్ని కొనసాగించడానికి ప్రయత్నించండి. మీరు ఆర్థిక శ్రేయస్సును కూడా పొందవచ్చు.

