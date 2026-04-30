భరణి నక్షత్రంలో సూర్య సంచారం: మే 11 వరకు ఆ రాశుల వారికి రాజయోగం.. పట్టరాని అదృష్టం మీ సొంతం!
గ్రహాల రాజు సూర్యుడు శుక్రుడి పాలిత భరణి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించారు. మే 11 వరకు కొనసాగే ఈ గమనం వల్ల మేషం, సింహం, ధనుస్సు రాశుల వారికి ఆర్థికంగా, వృత్తిపరంగా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి. ఈ మార్పు మీ జీవితాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందో పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల కదలికలకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. ముఖ్యంగా గ్రహరాజు సూర్యుడు ఒక రాశి నుంచి మరో రాశికి లేదా ఒక నక్షత్రం నుంచి మరో నక్షత్రానికి మారినప్పుడు, ఆ ప్రభావం ద్వాదశ రాశులపై స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. తాజాగా ఏప్రిల్ 28, 2026న సూర్య భగవానుడు శుక్రుడి ఆధిపత్యంలో ఉన్న 'భరణి' నక్షత్రంలోకి అడుగుపెట్టారు. మే 11 వరకు సూర్యుడు ఇదే నక్షత్రంలో కొలువుదీరనున్నారు.
సాధారణంగా సూర్యుడు అధికారాన్ని, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని సూచిస్తే.. శుక్రుడు లగ్జరీ, సుఖ సంతోషాలకు కారకుడు. సూర్యుడు శుక్ర నక్షత్రంలోకి అడుగు పెట్టడంతో ఈ రాశుల వారి జాతకాల్లో ఊహించని మార్పులు చోటు చేసుకోనున్నాయి. ఈ 13 రోజుల కాలంలో ఏయే రాశుల వారికి అదృష్టం వరించనుందో ఇప్పుడు విశ్లేషిద్దాం.
సూర్యుడు భరణి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశం.. ఈ రాశులకు అనేక లాభాలు
1.మేష రాశి: పెరగనున్న సామాజిక హోదా
భరణి నక్షత్రంలో సూర్యుడి సంచారం మేష రాశి వారికి అత్యంత లాభదాయకమని చెప్పాలి. మీరు చేపట్టిన ప్రతి పనిలోనూ ఆత్మవిశ్వాసం ఉట్టిపడుతుంది. గత కొంతకాలంగా వేధిస్తున్న కుటుంబ సమస్యలు తొలగిపోయి, సభ్యుల మధ్య సయోధ్య కుదురుతుంది.
ఆర్థికం: బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ పెంచుకోవడానికి మీకు కొత్త మార్గాలు కనిపిస్తాయి. పెండింగ్లో ఉన్న బకాయిలు వసూలవుతాయి.
వృత్తి: ఆఫీసులో మీ పనితీరుకు ప్రశంసలు దక్కుతాయి. పదోన్నతులు పొందే అవకాశం ఉంది.
ముందు జాగ్రత్త: ఆరోగ్యం విషయంలో కాస్త అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ముఖ్యంగా అనవసర వివాదాలకు దూరంగా ఉంటే మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
2.సింహ రాశి: వ్యాపారంలో తిరుగులేని విజయాలు
సింహ రాశి వారికి సూర్యుడు అధిపతి కావడం వల్ల, ఈ నక్షత్ర మార్పు వీరికి మరిన్ని సానుకూల ఫలితాలను ఇస్తుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి ఇది 'గోల్డెన్ పీరియడ్' అని చెప్పవచ్చు.
విద్యార్థులు: విద్యార్థులకు ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలం. ఉన్నత చదువుల కోసం విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే వారి ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి.
ధార్మికత: ఈ కాలంలో మీ మనస్సు ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల వైపు మళ్లుతుంది. పుణ్యక్షేత్ర సందర్శన చేసే అవకాశం ఉంది.
కాన్ఫిడెన్స్: సమాజంలో మీ గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. క్లిష్ట సమయాల్లోనూ ధైర్యంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.
3.ధనుస్సు రాశి: వృత్తిలో కొత్త శిఖరాలు
ధనుస్సు రాశి వారికి సూర్యుడి సంచారం వృత్తిపరంగా కొత్త ద్వారాలను తెరుస్తుంది. ముఖ్యంగా టెక్నికల్ రంగంలో ఉన్న వారికి, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లకు ఈ సమయం అద్భుతంగా ఉంటుంది.
నెట్వర్కింగ్: సామాజికంగా కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. ఇవి భవిష్యత్తులో మీకు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి.
మిత్రుల సహకారం: ఆపద సమయంలో స్నేహితులు మీకు అండగా నిలుస్తారు. పెద్ద డీల్స్ కుదుర్చుకోవడంలో మీరు విజయం సాధిస్తారు.
ఆర్థిక లాభాలు: షేర్ మార్కెట్ లేదా పెట్టుబడుల ద్వారా లాభాలు వచ్చే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
సూర్యుడు భరణి నక్షత్రంలో ఉన్నప్పుడు సృజనాత్మకత పెరుగుతుంది. ఈ సమయంలో కొత్త పనులు ప్రారంభించడం శుభప్రదం.
