కర్కాటకంలోకి సూర్యుడు - ఈ 5 రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు..!
2026 జూలై 16న సూర్యుడు మిథున రాశిని వీడి కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. వేద జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం… ఈ సూర్య సంచారంతో 5 రాశుల వారికి ఉద్యోగ, వ్యాపార, ఆర్థిక రంగాలలో అదృష్టం వరించనుంది.
వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో గ్రహాల రాజాధిరాజు అయిన సూర్య భగవానుడికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. సూర్యుడిని ఆత్మవిశ్వాసం, కీర్తి ప్రతిష్టలు, సామాజిక గౌరవం, ఉన్నత పదవులు మరియు నాయకత్వ లక్షణాలకు కారకుడిగా పరిగణిస్తారు. అందుకే సూర్యుడు ఒక రాశి నుంచి మరో రాశిలోకి మారినప్పుడు (సూర్య సంక్రాంతి), ఆ ప్రభావం మొత్తం 12 రాశిచక్రాలపై స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
ఈ క్రమంలోనే 2026 జూలై 16న సూర్య భగవానుడు తన ప్రస్తుత స్థానమైన మిథున రాశిని విడిచిపెట్టి కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. వేద క్యాలెండర్ ప్రకారం జరిగే ఈ సూర్య గోచారం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి కెరీర్ లో ఊహించని కొత్త అవకాశాలు రాబోతున్నాయి. అలాగే చాలా కాలంగా పడుతున్న కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కే సమయం ఆసన్నమైంది. ఈ సంచారం వల్ల ఏయే రాశుల వారు ఎక్కువ ప్రయోజనం పొందబోతున్నారో ఇక్కడ తెలుసుకోండి….
1. వృషభ రాశి :
వృషభ రాశి వారికి ఈ సూర్య సంచారం అత్యంత శుభప్రదంగా మారబోతోంది. ఉద్యోగం చేసే వారికి ఆఫీసులో కొత్త బాధ్యతలు దక్కే అవకాశం ఉంది. మీరు చాలా కాలంగా ప్రమోషన్ (ఉద్యోగ విరమణ/పదోన్నతి) లేదా జీతం పెంపు (ఇంక్రిమెంట్) కోసం ఎదురుచూస్తున్నట్లయితే… ఈ కాలంలో మీకు తప్పకుండా శుభవార్త అందుతుంది. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి ఆశించిన స్థాయిలో లాభాలు వస్తాయి. కుటుంబ సభ్యుల పూర్తి మద్దతు లభించడం వల్ల మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది.
2. కర్కాటక రాశి :
సూర్యుని సంచారం మీ సొంత రాశిలోనే జరగబోతోంది. దీంతో కర్కాటక రాశి వారి వ్యక్తిత్వంలో గొప్ప సానుకూల మార్పులు వస్తాయి. మీలో లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతాయి. ఉద్యోగస్తులకు ఉన్నతాధికారుల నుంచి పూర్తి మద్దతు, ప్రశంసలు లభిస్తాయి. కొత్తగా వ్యాపారం లేదా ఏదైనా కొత్త పనిని ప్రారంభించాలనుకునే వారికి ఇది సువర్ణావకాశం. సమాజంలో మీ గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే చాలా మెరుగ్గా మారుతుంది.
3. కన్యా రాశి
కన్యా రాశి వ్యక్తులకు ఈ సమయం అన్ని విధాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఒకే ఆదాయ వనరుపై ఆధారపడకుండా…. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు సృష్టించబడతాయి. వ్యాపార విస్తరణకు మరియు కొత్త డీల్స్ కుదుర్చుకోవడానికి మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. గతంలో మీరు చేసిన పాత పెట్టుబడుల నుంచి ఇప్పుడు మంచి లాభాలు అందుతాయి. విద్యార్థులకు, పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న అభ్యర్థులకు ఈ కాలం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. అనుకున్న ఫలితాలు సాధిస్తారు.
4. తులా రాశి :
తులా రాశి వారు తమ కెరీర్లో వేగంగా ముందుకు సాగే అవకాశాన్ని దక్కించుకుంటారు. పనిప్రాంతంలో మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది మరియు తోటి ఉద్యోగులు, ఉన్నతాధికారులు మీ పనిని ప్రత్యేకంగా ప్రశంసిస్తారు. వ్యాపారంలో లాభసాటిగా ఉండే కొత్త ఒప్పందాలు కుదురుతాయి. ఒకవేళ మీరు కొత్త ఉద్యోగంలో చేరాలని లేదా కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలని ఆలోచిస్తుంటే, ఈ సమయం మీకు పూర్తి అనుకూలంగా ఉంటుంది.
5. మకర రాశి :
సూర్యుని ఈ కర్కాటక రాశి సంచారం మకర రాశి వారికి అత్యంత సానుకూల ఫలితాలను ఇవ్వబోతోంది. ఉద్యోగం, వ్యాపారం అనే రెండు రంగాలలోనూ ఊహించని పురోగతి సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు, కోర్టు కేసులు లేదా ఆగిపోయిన ప్రాజెక్టులు ఈ కాలంలో విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. దీంతో మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మరింత బలోపేతం అవుతుంది. కుటుంబంతో కలిసి ఆనందంగా గడపడానికి సమయం దొరుకుతుంది…. ఫలితంగా మానసిక ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More