జులై 20 నుండి 5 రాశుల వారికి లక్కీ డోర్స్ ఓపెన్.. బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ రెట్టింపు!
జులై 20న సూర్యుడు, గురు గ్రహాల అరుదైన మహాసంఘటన పుష్య నక్షత్రంలో జరగనుంది. దీనిని జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శుభప్రదమైనదిగా భావిస్తారు. కొన్ని రాశులకు అదృష్టం కలిసివస్తుంది.
జులై 20న సూర్య, గురు గ్రహాల కలయిక చాలా శక్తివంతమైన రాజయోగాన్ని సృష్టిస్తుంది. ఇది ఐదు రాశుల వారి జీవితాలలో భారీ సానుకూల మార్పులను తీసుకువస్తుంది. రాబోయే రోజుల్లో ఈ రాశుల వారు విలాసవంతమైన జీవితాన్ని, అపారమైన సంపదను, సమాజంలో ఉన్నత హోదాను అనుభవిస్తారు. ఆ అదృష్ట రాశులు ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.
మేషరాశి
ఈ గ్రహ సంయోగం మేష రాశి వారికి అదృష్ట ద్వారాలను తెరుస్తుంది. వ్యాపార వాణిజ్యంలో ఊహించని ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతాయి. మీరు చేసే కొత్త పెట్టుబడులు భవిష్యత్తులో అద్భుతమైన రాబడిని ఇస్తాయి. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న లేదా అడ్డంకులను ఎదుర్కొంటున్న ముఖ్యమైన పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి.
కర్కాటక రాశి
పుష్య నక్షత్రం కర్కాటక రాశి పరిధిలో ఉన్నందున ఈ రాశిలో జన్మించిన వారికి సూర్య-బృహస్పతి సంయోగం ప్రత్యేక శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. మానసిక ఒత్తిడి తగ్గి శాంతి నెలకొంటుంది. ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోయి, బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ గణనీయంగా పెరుగుతుంది. ఉద్యోగులకు ఉన్నతాధికారుల నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది.
సింహ రాశి
సింహరాశికి సూర్యుడు అధిపతి కాబట్టి, ఈ కలయిక వారికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. మీ వృత్తి రంగంలో మీ ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది. మీరు ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న పదోన్నతి, జీతం పెంపును పొందే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక వనరులు బలపడతాయి. కొత్త వాహనం, ఆస్తి లేదా ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. మీ నాయకత్వ లక్షణాలు మెరుగుపడతాయి. సమాజంలో మీ గౌరవం పెరుగుతుంది.
వృశ్చిక రాశి
ఈ కాలంలో వృశ్చిక రాశి వారు విలాసవంతమైన, సంతోషకరమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు లభిస్తాయి. పాత అప్పుల భారం నుండి విముక్తి పొంది, వారి ఆర్థిక పరిస్థితి పూర్తిగా మెరుగుపడుతుంది. కుటుంబ జీవితంలో ఆనందం, శాంతి నెలకొంటాయి. కుటుంబంతో కలిసి పుణ్యక్షేత్రాలకు యాత్రకు వెళ్లే అవకాశం కూడా ఉంది.
ధనుస్సు రాశి
గురు గ్రహం అధిపతిగా ఉన్న ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ యోగం అద్భుతమైన ఫలితాలను కూడా అందిస్తుంది. నిరుద్యోగులకు మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీరు మీ కెరీర్లో ఒక కొత్త మైలురాయిని సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో లాభం పెరుగుతుంది. విదేశాలకు ప్రయాణించే అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి.
ఈ శుభ కాలంలో ప్రతి ఉదయం సూర్య భగవానునికి అర్ఘ్యం సమర్పించడం, గురువారాల్లో పసుపు రంగు దుస్తులు ధరించడం చేయాలి. పేదలకు దానం చేయడం ద్వారా పూర్తి ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. ఇది గ్రహ దోషాలను తొలగించి, జీవితంలో మరింత విజయం, ఆరోగ్యం, శ్రేయస్సును చేకూరుస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More