పుష్య నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు - జులై 20 నుంచి వీరికి లక్కీ టైమ్..! మీ రాశి ఉందో చూసుకోండి
జూలై 20న సూర్య భగవానుడు పుష్య నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నారు. శని నక్షత్రంలోకి సూర్యుడి సంచారం వల్ల ఏయే రాశుల వారికి అదృష్టం వరించనుందో, పండితులు సూచించిన పరిహారాలు ఏంటో ఇక్కడ చూద్దాం.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల రాశి మార్పులతో పాటు నక్షత్ర సంచారానికి ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. గ్రహాల రాజుగా పిలిచే సూర్య భగవానుడు జూలై 20వ తేదీన కీలకమైన నక్షత్ర మార్పు చేయనున్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్న నక్షత్ర స్థానం నుంచి శని దేవుడికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన పుష్య నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు ప్రవేశించనున్నారు. సూర్యుడు ఇలా రాశి లేదా నక్షత్రాన్ని మార్చిన ప్రతిసారీ ద్వాదశ రాశులపై ఆ ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఈ మార్పు కొందరికి అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తే, మరికొందరు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలని జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ప్రముఖ జ్యోతిష్య పండితులు నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. సూర్యుడు పుష్య నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం వల్ల చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. ముఖ్యంగా ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో ఉండేవారికి కెరీర్ పరంగా అద్భుతమైన వృద్ధి కనిపిస్తుంది. దీనితో పాటు ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా మునుపటి కంటే ఎంతగానో మెరుగుపడుతుంది. ఈ సూర్య సంచారం వల్ల ఏయే రాశుల వారు విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందబోతున్నారో, అలాగే ఎలాంటి పరిహారాలు పాటించాలో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల రాశి మార్పులతో పాటు నక్షత్ర సంచారానికి ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. గ్రహాల రాజుగా పిలిచే సూర్య భగవానుడు జూలై 20వ తేదీన కీలకమైన నక్షత్ర మార్పు చేయనున్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్న నక్షత్ర స్థానం నుంచి శని దేవుడికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన పుష్య నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు ప్రవేశించనున్నారు. సూర్యుడు ఇలా రాశి లేదా నక్షత్రాన్ని మార్చిన ప్రతిసారీ ద్వాదశ రాశులపై ఆ ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఈ మార్పు కొందరికి అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తే, మరికొందరు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలని జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ప్రముఖ జ్యోతిష్య పండితులు నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం... సూర్యుడు పుష్య నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం వల్ల చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. ముఖ్యంగా ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో ఉండేవారికి కెరీర్ పరంగా అద్భుతమైన వృద్ధి కనిపిస్తుంది. దీనితో పాటు ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా మునుపటి కంటే ఎంతగానో మెరుగుపడుతుంది. ఈ సూర్య సంచారం వల్ల ఏయే రాశుల వారు విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందబోతున్నారో, అలాగే ఎలాంటి పరిహారాలు పాటించాలో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
ఈ 4 రాశుల వారికి సూర్యుడి అనుగ్రహం :
- వృషభ రాశి: శని నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు ప్రవేశించిన వెంటనే వృషభ రాశి జాతకులకు అదృష్టం వరిస్తుంది. వీరికి ఇది అత్యంత అనుకూలమైన సమయం. కార్యాలయంలో మీరు చేసే పనికి ప్రతిభకు తగ్గ ప్రశంసలు లభిస్తాయి. ఉన్నతాధికారుల నుంచి పూర్తి మద్దతు లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వ్యాపార రంగంలో ఉన్న వారికి భారీ లాభాలు దక్కుతాయి. దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తి కావడంతో మనసు సంతోషంగా ఉంటుంది. కొత్త వ్యాపారాలు లేదా పనులు ప్రారంభించాలనుకునే వారికి ఈ సమయం ఎంతో శుభప్రదం. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి.
- కన్యా రాశి: ఈ నక్షత్ర సంచారం కన్యా రాశి వారికి కొత్త ఆశలను, ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుంది. చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న పనులలో అనుకూల ఫలితాలు వస్తాయి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి లేదా కొత్త అవకాశాలు దక్కేలా మార్గం సుగమం అవుతుంది. వ్యాపారస్తులకు ఈ సమయం లాభదాయకంగా ఉంటుంది. నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తి కావడం వల్ల మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు చేపట్టడానికి అవసరమైన ఉత్సాహం లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా ఈ రాశి వారికి పూర్వ వైభవం లభిస్తుంది.
- తులా రాశి: తులా రాశి జాతకులకు ఈ సూర్య సంచారం తీవ్ర ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తుంది. ఉద్యోగస్తులకు ఆఫీసులో కొత్త బాధ్యతలు దక్కే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల మీ హోదా, గౌరవం పెరుగుతాయి. పక్కా ప్రణాళికతో ముందుకు సాగేవారు ఈ సమయంలో అనుకున్న విజయాలు సాధిస్తారు. జూలై 20 నుంచి డబ్బుకు సంబంధించిన సమస్యలన్నీ క్రమంగా తొలగిపోతాయి. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి పూర్తి సహకారం అందుతుంది. ఇది మీలో సానుకూల దృక్పథాన్ని నింపడమే కాకుండా, మానసిక ప్రశాంతతను ఇస్తుంది.
- మకర రాశి: సూర్యుడి నక్షత్ర మార్పు మకర రాశి వారిపై అత్యంత సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఈ మార్పు వీరికి సర్వశుభాలను కలిగిస్తుంది. ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాలలో ఊహించని మంచి అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. ఎక్కడో ఇరుక్కుపోయిన లేదా రావాల్సిన పాత డబ్బు ఈ సమయంలో తిరిగి మీ చేతికి అందుతుంది. ఆగిపోయిన పనులు మళ్లీ వేగం పుంజుకుంటాయి. మీరు పడే కష్టానికి తగిన పూర్తి ఫలితాన్ని కళ్లజూస్తారు. కొత్త ప్రణాళికలు ఏవైనా ఉంటే వాటిని అమలు చేయడానికి ఇది సరైన సమయం, విజయం మీదే అవుతుంది.
సూర్య సంచార సమయంలో మరింత శుభ ఫలితాలు పొందడానికి, దోష తీవ్రతను తగ్గించుకోవడానికి జ్యోతిష్య శాస్త్రం కొన్ని పరిహారాలను సూచిస్తోంది. ఆ వివరాలు కింది విధంగా ఉన్నాయి…
- ప్రతిరోజూ ఉదయాన్నే సూర్య భగవానుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించాలి (నీటిని వదలాలి). దీనికోసం కేవలం రాగి పాత్రను మాత్రమే ఉపయోగించడం శ్రేయస్కరం.
- సూర్య గాయత్రీ మంత్రాన్ని లేదా సూర్య నామాలను ప్రతిరోజూ 108 సార్లు జపించడం వల్ల విశేష పుణ్యఫలం దక్కుతుంది.
- ఈ కాలంలో ఎరుపు రంగు వస్తువులు, కందిపప్పు లేదా ఎర్రటి వస్త్రాలను దానం చేయడం వల్ల సూర్య దోషాలు తొలగిపోతాయి.
- ఇంట్లోని పెద్దలను, గురువులను ఎల్లప్పుడూ గౌరవించాలి. ఎవరినీ తక్కువ చేసి మాట్లాడటం లేదా అవమానించడం వంటి పనులు చేయకూడదు.
గమనిక : ఆధ్యాత్మిక నమ్మకాలు, జ్యోతిష్య పండితుల సూచనల ఆధారంగా ఈ వివరాలను అందించడం జరిగింది. దీనిని విశ్వసించడం అనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం. మరింత ఖచ్చితమైన సమాచారం కోసం సంబంధిత జ్యోతిష్య నిపుణులను సంప్రదించగలరు.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More