90 శాతం మంది చేసే అతిపెద్ద తప్పు.. ఈ వస్తువులను పూజా పళ్ళెంలో ఉంచొద్దు!
మనం దేవునికి సమర్పించేది మనస్ఫుర్తిగా అందించాలి. అంతేకాదు పూజ చేసేప్పుడు పళ్లెంలో పెట్టేవాటిపై కూడా దృష్టి పెట్టాలి. దాదాపు చాలా మంది చేసే తప్పులు కొన్ని ఉన్నాయి. అవేంటో చూడండి.
హిందూ మతంలో పూజలు చాలా ముఖ్యమైనవి. ఉదయం, సాయంత్రం భక్తిశ్రద్ధలతో దేవుడిని పూజించడం సంప్రదాయంలో అంతర్భాగం. ఇంట్లో ప్రతిరోజూ పూజలు చేయడం ద్వారా ప్రతికూల శక్తులు దూరమై, సానుకూల శక్తి, శాంతియుత వాతావరణం ఎల్లప్పుడూ నెలకొని ఉంటుందని నమ్మకం. ఇందుకోసం పూజకు ఉపయోగించే ప్రతి వస్తువును పరిశుభ్రతతో, పవిత్రతతో తయారు చేస్తారు.
దేవుడిని పూజించడానికి సిద్ధం చేసిన పూజా పళ్ళెం వాడేటప్పుడు మనం కొన్ని ముఖ్యమైన నియమాలను పాటించాలి. మనం తెలియకుండా పూజా పళ్ళెంలో కొన్ని వస్తువులను పెడితే.. ఆ క్రతువు దోషపూరితమవుతుంది. మనకు పూజ పూర్తి ఫలాలు లభించవు.
పూజా పళ్ళెంలో విరిగిన కర్పూరం, విరిగిన పోకచెక్కను ఉంచకూడదు. కర్పూరం పూజ, హారతిలో అత్యంత ముఖ్యమైనది. దానిని ముక్కలుగా లేదా పొడి రూపంలో ఉపయోగించవద్దు. పూర్తిగా విరగని కర్పూరాన్ని వెలిగించడం శుభప్రదంగా భావిస్తారు. అదేవిధంగా తాంబూలం పూజకు ఉపయోగించే తమలపాకును ఏ చోట కూడా కత్తిరించడం లేదా చింపడం చేయకూడదు. విరిగిన పోకచెక్కను లేదా చిరిగిన తమలపాకును దేవునికి సమర్పించడం పూజ పవిత్రతకు భంగం కలిగిస్తుందని చెబుతారు.
దేవునికి ఇప్పటికే సమర్పించిన పువ్వులను ఏ కారణం చేత కూడా తిరిగి ఉపయోగించకూడదు. పూజ ముగిసిన తర్వాత ఆ పువ్వులను ఒక చెట్టు మొదలు వద్ద గానీ లేదా ఇంటి పెరట్లో గానీ ఉంచాలి. అయితే ఈ నియమానికి ఒక ప్రత్యేక మినహాయింపు ఉంది. ధార్మిక సంప్రదాయాల ప్రకారం.. పురాణాలు చెప్పేదేమిటంటే.. శివునికి అత్యంత ప్రియమైన బిల్వ పత్రాన్ని మాత్రమే శుభ్రమైన నీటితో కడిగి తిరిగి ఉపయోగించవచ్చు.
పూజకు ఉపయోగించే ఏ వస్తువులనైనా నేరుగా నేలపై ఉంచడం తప్పు. దైవారాధనకు ఉపయోగించే వస్తువులు పవిత్రమైనవి. వాటిని శుభ్రమైన ప్రదేశంలో ఉంచాలి. పూజా పళ్ళెం, గంట, పువ్వులు, ఇతర వస్తువులను చెక్క బల్లపైన, శుభ్రమైన వస్త్రంపైన లేదా దైవ పీఠంపైన ఉంచడం మంచిది.
మనం దేవునికి సమర్పించేది కేవలం భౌతికమైనది మాత్రమే కాక స్వచ్ఛమైనదిగా, సంపూర్ణమైనదిగా, అదే భక్తితో కూడినదిగా ఉండాలి. కోసిన ఆకులు, విరిగిన వస్తువులు, వాడిపోయిన పువ్వులను పూజా పళ్ళెం నుండి దూరంగా ఉంచడం వల్ల ఈ క్రతువు దోషరహితంగా ఉంటుంది. రోజువారీ పూజలో ఈ చిన్న నియమాలను పాటించాలి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More