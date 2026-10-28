ఎన్ని కష్టాలొచ్చినా వెనక్కి తగ్గరు.. ఈ 3 రాశుల వారి పట్టుదలే వారి బలం.. కష్టపడి వారి విధిని వారే రాస్తారు!
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో పన్నెండు రాశుల వారి స్వభావాలు, వ్యక్తిగత లక్షణాలపై ప్రత్యేక విశ్లేషణలు ఉన్నాయి. కొందరు కేవలం అదృష్టం కలిసొస్తుందని నమ్మి కాలం గడుపుతుంటే, మరికొందరు మాత్రం తమ కష్టంతోనే తమ భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దుకుంటారు.
లక్ష్యం కోసం వీరు చేసే త్యాగం, చూపించే అంకితభావం సమాజంలో వీళ్లను ప్రత్యేకంగా నిలబెడుతుంది. జ్యోతిష్య నిపుణుల అంచనా ప్రకారం, సింహం, వృశ్చికం, మకరం రాశుల వారు ఈ ప్రత్యేకమైన గుణగణాలతోనే ముందుకు సాగుతుంటారు.
సింహ రాశి:
సింహ రాశికి అధిపతి సూర్య భగవానుడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో సూర్యుడిని ఆత్మవిశ్వాసం, ప్రతిష్ట, నాయకత్వ లక్షణాలకు ప్రతీకగా చెబుతారు. ఈ కారణంగానే సింహ రాశి వారు అత్యంత ప్రభావశీలమైన వ్యక్తిత్వాన్ని కలిగి ఉంటారు. సమాజంలో తమకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చుకోవాలని పరితపిస్తుంటారు. ఎంత పెద్ద లక్ష్యమైనా సరే వెనుకాడకుండా సాధించి తీరుతామనే పట్టుదల వీరిలో ఉంటుంది.
నాయకత్వ లక్షణాలు మరియు బాధ్యతాయుత ప్రవర్తన
తాము చేసే పనికి గుర్తింపు దక్కాలని, నలుగురిలో గౌరవం ఉండాలని కోరుకుంటారు. ఆ గౌరవాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి ఎంతటి కష్టానికైనా సిద్ధపడతారు. సమస్యలు ఎదురైనప్పుడు పారిపోకుండా వాటిని ధైర్యంగా ఎదుర్కొనే నైజం వీరి సొంతం. అసాధ్యమనుకున్న పనులను సైతం తమ ఆత్మవిశ్వాస బలంతో సులువుగా సుసాధ్యం చేస్తారు. ఈ ప్రత్యేక లక్షణమే సింహ రాశి వారిని ఇతరులకన్నా ముందుంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
వృశ్చిక రాశి:
కుజుడి ఆధిపత్యం ఉన్న వృశ్చిక రాశి వారికి అసాధారణమైన ధైర్యసాహసాలు, శక్తి సామర్థ్యాలు ఉంటాయి. ఈ రాశి వారు ఏ పనినైనా సరే అత్యంత దీక్షతో, నిబద్ధతతో పూర్తి చేస్తారు.
ఒకసారి ఏదైనా సాధించాలని నిర్ణయించుకుంటే, దాన్ని నెరవేర్చుకునే వరకు విశ్రమించరు. ఎన్నిసార్లు అడ్డంకులు ఎదురైనా, ఆశించిన ఫలితాలు రాకపోయినా నిరుత్సాహపడకుండా రెట్టింపు ఉత్సాಹంతో మళ్లీ ప్రయత్నిస్తారు.
పట్టుదలే విజయానికి సోపానం
వృశ్చిక రాశి వారు ప్రతి అడుగునూ ఎంతో ఆచితూచి వేస్తారు. తమ ప్రణాళికలను అత్యంత గోప్యంగా ఉంచుతూనే అనుకున్న గమ్యస్థానాన్ని చేరుకుంటారు. వీరి దృష్టిలో విజయం అంటే కేవలం ఒక కల కాదు, దాన్ని నిజం చేసుకోవడానికి నిరంతరం చేసే ఒక యజ్ఞం. సహనంతో కూడిన వీరి కష్టమే వీరికి ఎదురులేని శక్తిని ఇస్తుంది.
మకర రాశి:
శనిదేవుడి పాలనలో ఉన్న మకర రాశి వారు అత్యంత కష్టజీవులు, ఆచరణాత్మక ధోరణి గలవారు. ప్రతి విషయంలోనూ తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా, చాలా ప్రశాంతంగా, పద్ధతి ప్రకారం అడుగులు వేస్తారు. జీవితంలో పెద్ద విజయాలు సాధించాలంటే కేవలం అదృష్టం సరిపోదని, క్రమశిక్షణతో కూడిన నిరంతర కృషి అవసరమని వీరు బలంగా నమ్ముతారు.
దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికలు - నిరంతరం శ్రమించే గుణం
ఎలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లోనూ వీరు తొందరపడి ఆందోళన చెందరు. తాము ఎంచుకున్న మార్గంలో వచ్చే ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొంటూ శాస్త్రీయమైన పద్ధతిలో ముందుకు వెళ్తారు. తక్షణ ఫలితాల కంటే దీర్ఘకాలిక విజయాలపైనే వీరు ఎక్కువగా దృష్టి పెడతారు. వీరి క్రమశిక్షణ, నిరంతరం శ్రమించే తత్వమే జీవితంలో ఉన్నత స్థానాలకు చేర్చేలా చేస్తుంది.
గెలుపు కోసం ప్రయత్నమే ప్రధాన మార్గం
ఈ మూడు రాశుల వారిలోనూ ఉన్న అత్యంత ముఖ్యమైన సామాన్య లక్షణం ఏమిటంటే.. వీరు పరిస్థితులను బట్టీ బతికే రకం కాదు, పరిస్థితులను తమకు అనుకూలంగా మార్చుకునే రకం. ఓటమి ఎదురైన ప్రతిసారీ కుంగిపోకుండా దాన్ని ఒక గుణపాఠంగా తీసుకుని మరింత పట్టుదలతో శ్రమిస్తారు. ఏ రంగంలోనైనా సజీవ సాక్ష్యంగా నిలవాలంటే కేవలం గ్రహబలం మాత్రమే సరిపోదు, దాని వెనుక బలమైన కృషి కూడా ఉండాలని ఈ రాశుల వారి జీవిత శైలి నిరూపిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More