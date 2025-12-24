Edit Profile
    ఈ 4 నక్షత్రాలు ఎంతో శుభప్రదమైనవి.. సంపద, విజయాన్ని ఇస్తాయి!

    Auspiscious Stars: జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, మన జాతకంలో నక్షత్ర, రాశులకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. మొత్తం 27 నక్షత్రాలు, 12 రాశులు వున్నాయి. ఈరోజు మనం కొన్ని ప్రత్యేక నక్షత్ర, రాశుల గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ నక్షత్రాలలో పుట్టిన వ్యక్తులు సంపద, ప్రతిష్ట, విజయాన్ని త్వరగా పొందుతారు.

    Published on: Dec 24, 2025 3:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, మన జాతకంలో నక్షత్ర, రాశులకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. మొత్తం 27 నక్షత్రాలు, 12 రాశులు వున్నాయి. నక్షత్రాలలో మొదటి నక్షత్రం అశ్విని, చివరి నక్షత్రం రేవతి. గ్రహాలు తమ స్థానాల్లో ఎంత శక్తివంతంగా, ప్రభావవంతంగా ఉంటాయో నక్షత్ర, రాశులు నిర్ణయిస్తాయి. నక్షత్ర, రాశులు మన పుట్టుక, జీవితం మరియు మరణంపై ప్రత్యేక ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. నక్షత్రం ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆలోచనా శక్తి, స్వభావం, భవిష్యత్తు, అంతర్దృష్టి, లక్షణాలను సులభంగా విశ్లేషించగలదు. ప్రతి నక్షత్ర, రాశికి ఒక అధిపతి గ్రహం ఉంటుంది.

    ఈ 4 నక్షత్రాలు ఎంతో శుభప్రదమైనవి.. సంపద, విజయాన్ని ఇస్తాయి!
    ఈ 4 నక్షత్రాలు ఎంతో శుభప్రదమైనవి.. సంపద, విజయాన్ని ఇస్తాయి!

    అటువంటి పరిస్థితిలో, ఈరోజు మనం కొన్ని ప్రత్యేక నక్షత్ర, రాశుల గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ నక్షత్రాలలో పుట్టిన వ్యక్తులు సంపద, ప్రతిష్ట మరియు విజయాన్ని చాలా త్వరగా పొందుతారు. అటువంటి 4 శుభ నక్షత్ర, రాశుల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    పుష్యమి నక్షత్రం

    మొదటి శుభ నక్షత్రం పుష్యమి నక్షత్రం. “పుష్యమి” అంటే పోషణ ఇచ్చేవాడు లేదా శక్తిని ఇచ్చేవాడు అని అర్థం. పురాణాలలో దీనికి “నక్షత్రాల రాజు” అని అంటారు. ఋగ్వేదంలో పుష్యమి నక్షత్రాన్ని “మంగళకర్త” అని పిలుస్తారు. ఈ నక్షత్రం అత్యంత శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ఇది శాశ్వత ప్రయోజనాలను, శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఇది దేవగురువు బృహస్పతి గ్రహానికి సంబంధించినది.

    నక్షత్రంలో జన్మించిన వ్యక్తులు జీవితంలో గౌరవాన్ని పొందుతారు. మంచి రచయితలు, కవులు, తాత్వికులు, సాహితీవేత్తలు, అధికారులు, మంత్రులు, రాజులు లేదా సాంకేతిక రంగాలకు చెందిన వృత్తుల్లో వీరు విజయవంతమవుతారు. వీరు కష్టపడి పనిచేసే స్వభావం కలిగి, క్రమశిక్షణతో ఉంటారు. ఈ నక్షత్రంలో జన్మించిన వారు తక్కువ కష్టంతోనే పూర్వీకుల ఆస్తిని పొందే అవకాశాలు కలిగి ఉంటారు.

    పరిహారం:

    పుష్యమి నక్షత్రం నాడు గణేశుడు, విష్ణుమూర్తి మరియు మహాలక్ష్మిని పూజించాలి. ఈ రోజున శని దేవుడిని కూడా ఆరాధించాలి, ఎందుకంటే శనిని ఈ నక్షత్రానికి అధిపతిగా భావిస్తారు. గురువారం పుష్యమి నక్షత్రం నాడు దేవగురువు బృహస్పతిని పూజించాలి. విరాళాలు ఇవ్వడం మంచిది. ఈ రోజున కనకధార స్తోత్రం పఠించాలి.

    రోహిణి నక్షత్రం

    రోహిణి నక్షత్రం కూడా చాలా శుభప్రదమైన నక్షత్రంగా భావించబడుతుంది. ఇది వైభవం మరియు ఐశ్వర్యానికి ప్రతీక. ఈ నక్షత్రంలో జన్మించిన వ్యక్తులు సంగీతం మరియు ఫ్యాషన్‌ను ఎంతో ఇష్టపడతారు. వీరు కష్టపడి పనిచేసే స్వభావం కలిగి, ప్రతిష్టాత్మకంగా ఉంటారు. వ్యాపారం అలాగే సృజనాత్మక రంగాలలో వీరు మంచి విజయాలను సాధిస్తారు. ఈ నక్షత్రం స్థానికులకు సంపద వృద్ధి, భౌతిక ఆనందాలను అందిస్తుంది. వారి వైవాహిక జీవితం మరియు ప్రేమ జీవితం సాధారణంగా సంతోషంగా ఉంటుంది.

    స్వాతి నక్షత్రం

    స్వాతి నక్షత్రం జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో 15వ నక్షత్రం. దీనికి అధిపతి రాహువు. శుక్రుడు పాలించే తులారాశికి చెందిన ఈ నక్షత్రంలో జన్మించిన వ్యక్తులు సమతుల్యత, దౌత్యం, విధేయత, ఔదార్యం మరియు దయకు ప్రసిద్ధి చెందుతారు. ఈ నక్షత్రం వ్యాపారం, స్టార్టప్‌లు మరియు విదేశాల ద్వారా లాభాలను అందిస్తుంది. రిస్క్ తీసుకునే సామర్థ్యాన్ని ఇస్తుంది. వ్యాపార రంగంలో మరియు ప్రమాదకరమైన పనుల్లో కూడా ఈ నక్షత్రంలో జన్మించిన వారు విజయం సాధిస్తారు. బోధన రంగం వారికి మంచి వృత్తిగా పరిగణించబడుతుంది.

    ఉత్తర ఫాల్గుణి నక్షత్రం

    27 నక్షత్రాలలో ఉత్తర ఫాల్గుణి 12వ నక్షత్రం. ఈ నక్షత్రానికి అధిపతి సూర్యుడు, అలాగే శుక్ర గ్రహ ప్రభావం కూడా ఉంటుంది. ఇది దయ, ప్రోత్సాహం మరియు శ్రద్ధకు ప్రతీక. ఈ నక్షత్రం స్థానికులకు ప్రభుత్వ సేవలు, నాయకత్వం, అధికార పదవుల అవకాశాలను ఇస్తుంది. సమాజంలో ఉన్నత హోదా, సంపద రెండింటినీ పొందుతారు. కెరీర్ పరంగా వీరు స్వయం సమృద్ధి కలిగి ఉంటారు. బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించే స్వభావం ఉండటంతో, ఇతరుల సహాయం అవసరం లేకుండా ముందుకు సాగగలుగుతారు.

