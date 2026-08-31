బుధ, సూర్యుల కలయిక వల్ల సెప్టెంబర్లో 5 రాశులకు పెరగనున్న బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్!
బుధ, సూర్యుల కలయిక వల్ల అత్యంత శుభప్రదమైన యోగం ఏర్పడనుంది. దీనివల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. ఏ రాశుల వారి ఉద్యోగాలు, ఆర్థిక జీవితాలు మారతాయో తెలుసుకోండి.
సెప్టెంబర్ 17న బుధ గ్రహం ఉన్న కన్యారాశిలోకి సూర్యుడు ప్రవేశిస్తాడు. ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక బుధాదిత్య యోగాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో సూర్యుడిని గ్రహాలకు రాజుగా, బుధుడిని గ్రహాలకు యువరాజుగా పరిగణిస్తారు. ఈ శక్తివంతమైన గ్రహ కలయిక ఒక శక్తివంతమైన బుధాదిత్య యోగాన్ని సృష్టిస్తుంది. ఈ యోగం కొన్ని రాశులకు సానుకూల మార్పులను తెస్తుంది. ఈ అరుదైన జ్యోతిష్య సంఘటన ఎదుగుదల, విజయం, మెరుగైన జీవితాన్ని అందిస్తుంది. బుధాదిత్య యోగం వల్ల ఏ రాశుల వారు అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను పొందుతారో చూడండి.
మేష రాశి
బుధాదిత్య యోగం కారణంగా మేష రాశి వారికి గొప్ప వృద్ధి కనిపిస్తుంది. ఈ యోగం వల్ల మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. ప్రేమలో ఉన్నవారు తమ సంబంధాన్ని తదుపరి స్థాయికి తీసుకెళ్లడానికి ఇది మంచి సమయం. కొత్త స్నేహితులను చేసుకోవడానికి ఇది మంచి కాలం. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు ఈ కాలంలో పదోన్నతులు, వృత్తిపరమైన పురోగతిని పొందవచ్చు. కార్మికులు సానుకూల పరిణామాలు, ఆర్థిక లాభాలను ఆశించవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరచుకోవడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ సమయంలో చేసిన పెట్టుబడులు మంచి రాబడిని ఇవ్వగలవు. మీ నిర్ణయాలు తీసుకునే నైపుణ్యాలు బాగుంటాయి. వ్యాపార, వ్యక్తిగత విషయాలలో మంచి నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఇది మీకు సహాయపడే సమయం.
మీన రాశి
బుధ, సూర్యుల కలయికతో ఏర్పడిన యోగం మీన రాశి వారికి అనేక ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. ఈ కాలంలో సామర్థ్యం, ఆత్మవిశ్వాసం రెండూ అనేక రెట్లు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి తమ పనిలో రాణించడానికి అనువైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీ పై అధికారుల నుండి కూడా మీకు మద్దతు లభిస్తుంది. ఈ కాలం వ్యాపారవేత్తలకు, ముఖ్యంగా భూమి, ఆస్తి లేదా భవన సంబంధిత విషయాలలో పనిచేసే వారికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. మీరు పెద్ద లాభాలను ఆశించవచ్చు. వివిధ కాంట్రాక్టుల నుండి పెద్ద లాభాలు ఆర్జించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులకు ఈ కాలం సువర్ణావకాశాలను తెస్తుంది మరియు విజయం సాధించడానికి బలమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశిలో జన్మించిన వారికి బుధ సంచారం శుభాన్ని తెస్తుంది. విదేశాలలో పనిచేస్తున్న స్నేహితులకు కొన్ని ముఖ్యమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీరు మీ కుటుంబంతో కలిసి ఆధ్యాత్మిక యాత్రకు వెళ్లాలని యోచిస్తున్నారు. ఈ నెలలో ఆధ్యాత్మికత పట్ల మీ నిబద్ధత పెరుగుతుంది. విద్యార్థులు తమ చదువులో మంచి పురోగతిని సాధిస్తారు. కష్ట పరిస్థితులలో కూడా, మీరు మీ చర్యలపై నియంత్రణ పాటిస్తే, పురోగతి సాధిస్తారు. మీరు చాలా కాలంగా చేయాలనుకుంటున్న పని లేదా కోరికలు నెరవేరే అవకాశం ఉంది.
వృశ్చిక రాశి
బుధాదిత్య యోగం వృశ్చిక రాశి వారికి చాలా అనుకూలమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. బుధ గ్రహ ప్రభావం తెలివితేటలను, వ్యక్తిత్వాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. ఈ యోగంతో మీ అనేక కష్టాలు తొలగిపోతాయి. కోర్టు కేసులలో తీర్పు మీకు అనుకూలంగా రావచ్చు. మీ వృత్తిపరమైన ప్రయత్నాలు గొప్ప విజయాన్ని అందిస్తాయి. మీ తల్లిదండ్రుల ఆశీస్సులతో మీరు అనేక విజయాలు సాధించగలరు. వైవాహిక జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది. అవివాహితులకు కోరుకున్న తగిన భాగస్వామి లభిస్తారు. మీ కష్టానికి తగిన ఫలాలు పొందుతారు. మీరు చాలా కాలంగా కలలు కంటున్న వాహనాన్ని కొనుగోలు చేసే అవకాశం లభిస్తుంది. ఈ కాలంలో మీ ఆరోగ్యం బలంగా ఉంటుంది.
కన్యా రాశి
ఈ యోగం కన్యారాశి వారికి అపారమైన మార్పులను తెస్తుంది. కన్యారాశి వారికి వివిధ రంగాలలో మంచి ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. ఈ కాలంలో మీ పేరు ప్రఖ్యాతులు పెరుగుతాయి. మీ వ్యక్తిత్వానికి అందరూ ముగ్ధులవుతారు. మీరు ఎక్కడికి వెళ్లినా గౌరవం మిమ్మల్ని వెంబడిస్తుంది. ఇది మీ వృత్తి మరియు సామాజిక జీవితంలో కొత్త విజయాలకు దారి తీస్తుంది. పనిలో మీ ప్రయత్నాలను మీ పై అధికారులు అభినందిస్తారు, పురోగతికి మార్గం సులభతరం అవుతుంది. ఈ అరుదైన యోగం కారణంగా మీరు అనేక సానుకూల మార్పులను అనుభవిస్తారు. మీ ప్రణాళికలన్నీ విజయవంతమవుతాయి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More