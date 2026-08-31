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శుక్రుడి సంచారం: మాలవ్య రాజయోగం + లక్ష్మీనారాయణ యోగం.. ఈ 3 రాశులకు మహా అదృష్టం!

శుక్రుడు సెప్టెంబర్ 2న తులా రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల మాలవ్య రాజయోగం ఏర్పడనుందని, శుక్రుడు–బుధుడి కలయికతో లక్ష్మీనారాయణ యోగం కూడా ఏర్పడనుందని ఈ కథనం చెబుతోంది. ఈ యోగాలు ఆర్థిక లాభాలు, కెరీర్‌లో పురోగతి, వ్యాపార విజయాలు, వివాహ అవకాశాలు, సానుకూల మార్పులకు కారణమవుతాయని జ్యోతిష్య విశ్లేషణ పేర్కొంది.

Published on: Aug 31, 2026, 14:03:05 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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సెప్టెంబర్ నెలలో శుక్రుడి సంచారంతో 'మాలావ్య రాజయోగం', 'లక్ష్మీనారాయణ యోగం' ఏర్పడనున్నాయి. ఈ శక్తివంతమైన యోగాల వల్ల మేషం, తులా, మకర రాశుల వారి జీవితంలో ఎలాంటి అద్భుతమైన మార్పులు రానున్నాయో తెలుసుకోండి.

శుక్రుడి సంచారం: మాలవ్య రాజయోగం + లక్ష్మీనారాయణ యోగం.. ఈ 3 రాశులకు మహా అదృష్టం! (AI)
శుక్రుడి సంచారం: మాలవ్య రాజయోగం + లక్ష్మీనారాయణ యోగం.. ఈ 3 రాశులకు మహా అదృష్టం! (AI)

జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల గమనం మానవ జీవితాలపై, ఆర్థిక పరిస్థితులపై తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. రాబోయే సెప్టెంబర్ నెలలో ఖగోళంలో అత్యంత కీలకమైన మార్పులు చోటుచేసుకోబోతున్నాయి. సంపద, భౌతిక సుఖాలు, విలాసాలు మరియు ఆకర్షణకు కారకుడైన శుక్ర భగవానుడు తన స్వక్షేత్రమైన తులా రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. సెప్టెంబర్ 2న జరిగే ఈ గోచారం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి తిరుగులేని అదృష్టం తలుపు తట్టనుంది. అంతేకాకుండా, రాబోయే రోజుల్లో గ్రహాల కలయిక వల్ల కొన్ని అరుదైన రాజయోగాలు ఏర్పడబోతున్నాయి.

మాలావ్య రాజయోగం మరియు లక్ష్మీనారాయణ యోగం ప్రత్యేకతలు

జ్యోతిష్య నిపుణుల విశ్లేషణ ప్రకారం, శుక్రుడు తన సొంత రాశి అయిన తులా రాశిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు అత్యంత శక్తివంతమైన 'మాలావ్య రాజయోగం' ఏర్పడుతుంది. ఈ రాజయోగం ప్రభావం చాలా విశేషమైనది. దీని వల్ల కేవలం వ్యాపారంలో ఆర్థిక లాభాలు రావడమే కాకుండా, ఉద్యోగ రంగంలో ఉన్నవారికి ఉన్నతమైన స్థానాలు దక్కుతాయి. పెళ్లి కాని వారికి వివాహ నిశ్చయమయ్యే బలమైన యోగాలు కూడా ఈ కాలంలో ఏర్పడతాయి.

మరో వైపు, ఇదే సెప్టెంబర్ మాసంలో బుధుడు మరియు శుక్రుల కలయిక వల్ల 'లక్ష్మీనారాయణ యోగం' కూడా రూపుదిద్దుకోనుంది. ఏ వ్యక్తి జాతకంలోనైనా ఈ యోగం ఏర్పడితే, వారికి అకస్మాత్తుగా ధనలాభం కలగడంతో పాటు వారిలోని దాగి ఉన్న ప్రతిభ ప్రపంచానికి తెలుస్తుంది. అయితే ఈ యోగం పూర్తి ఫలితాలను ఇవ్వాలంటే సంయుక్తంగా ఉండే గ్రహాలలో ఏ ఒక్కటి కూడా అస్తమించి ఉండకూడదని జ్యోతిష్య శాస్త్రం స్పష్టం చేస్తోంది. అక్టోబర్ 3న శుక్రుడు వక్రగతిలోకి మారడానికి ముందే ఈ సెప్టెంబర్ మాసం రాశుల వారికి ఎన్నో అద్భుతమైన ఫలితాలను అందించనుంది.

మేష రాశి

మేష రాశి వారికి శుక్రుడి ఈ సంచారం వ్యాపార భాగస్వాములతో సంబంధాలను మెరుగుపరుస్తుంది. భాగస్వామ్య వ్యాపారంలో భారీ లాభాలను ఆర్జిస్తారు. వ్యక్తిగత జీవితంలో బంధాలు మరింత బలపడతాయి. జీవిత భాగస్వామితో ఎంతో సంతోషకరమైన కాలాన్ని గడుపుతారు. ప్రస్తుతం ఈ రాశివారికి ఏలినాటి శని ప్రభావం ఉన్నప్పటికీ, శుక్ర గోచారం మరియు మాలావ్య రాజయోగం కారణంగా ఆర్థికంగా ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ధనలాభం కలుగుతుంది.

తులా రాశి

తుల రాశికి అధిపతి స్వయంగా శుక్రుడే కావడంతో, ఈ రాశి వారికి ఈ గోచారం సర్వవిధాలా అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఈ కాలంలో మీ ఆత్మవిశ్వాసం ఆకాశాన్ని తాకుతుంది. ఉద్యోగస్తులకు ఆఫీసులో ఎదురవుతున్న మానసిక ఒత్తిడి, సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. ఆదాయం ఊహించని స్థాయిలో వేగంగా వృద్ధి చెందుతుంది. చేతికిారావలసిన డబ్బు సకాలంలో అందుతుంది.

మకర రాశి

మకర రాశి వారికి ఈ సమయం కెరీర్ పరంగా, కార్యాలయ వాతావరణంలో గొప్ప మార్పులను తెస్తుంది. మీ ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి, ఇది మీ ఆర్థిక స్థితిని మరింత బలోపేతం చేస్తుంది. యువతీయువకులకు వివాహ ప్రయత్నాలు సఫలమై సంబంధం కుదిరే అవకాశాలున్నాయి. ఆరోగ్యం పూర్తిగా సహకరిస్తుంది. భౌతిక సుఖసౌకర్యాలు పుష్కలంగా లభిస్తాయి. లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగం ద్వారా ఈ రాశివారు ఊహించని ప్రయోజనాలను అందుకుంటారు.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/శుక్రుడి సంచారం: మాలవ్య రాజయోగం + లక్ష్మీనారాయణ యోగం.. ఈ 3 రాశులకు మహా అదృష్టం!
Home/Rasi Phalalu/శుక్రుడి సంచారం: మాలవ్య రాజయోగం + లక్ష్మీనారాయణ యోగం.. ఈ 3 రాశులకు మహా అదృష్టం!
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